Giá vàng hôm nay chiều 14/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều nay 14/11/2026 tiếp tục đi xuống, vàng miếng SJC lùi về 137,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 136,8 triệu đồng.
Giá vàng chiều nay 14/11/2026: Vàng miếng đồng loạt mất 500.000 đồng, Mi Hồng giữ giá mua cao
Giá vàng chiều nay 14/11/2026 tiếp tục giảm so với phiên trước. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt lùi về 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 được bán ra phổ biến quanh 137 triệu đồng/lượng.
Chiều 14/11, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Sau nhịp giảm trong phiên sáng, giá vàng miếng tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.
Đáng chú ý, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm tại các doanh nghiệp này đều là 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung, hiện ở mức 133,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 137,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có giá thu mua vàng miếng cao trong nhóm được khảo sát. Doanh nghiệp niêm yết 136 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng.
Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua vào – bán ra tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là 3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách này lên tới 3,7 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng chỉ chênh 1,5 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 14/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Tập đoàn DOJI
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Mi Hồng
|136,0
|137,5
|-500
|-500
|PNJ
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Bảo Tín Minh Châu
|133,8
|137,5
|-200
|-500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Phú Quý
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|1. SJC - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.520.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.530.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|131.600.000
▼ 500.000
|136.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|127.950.000
▼ 496.000
|134.950.000
▼ 496.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.585.000
▼ 375.000
|102.385.000
▼ 375.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|83.043.000
▼ 340.000
|92.843.000
▼ 340.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.501.000
▼ 305.000
|83.301.000
▼ 305.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|69.821.000
▼ 291.000
|79.621.000
▼ 291.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.193.000
▼ 208.000
|56.993.000
▼ 208.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|2. PNJ - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TPHCM PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|TPHCM SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Miền Tây SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.390.000
▼ 290.000
|134.180.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.260.000
▼ 290.000
|134.050.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.640.000
▼ 290.000
|132.840.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.710.000
▼ 260.000
|122.910.000
▼ 260.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.440.000
▼ 210.000
|100.640.000
▼ 210.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.040.000
▼ 200.000
|91.240.000
▼ 200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.020.000
▼ 190.000
|87.220.000
▼ 190.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.650.000
▼ 180.000
|81.850.000
▼ 180.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.300.000
▼ 160.000
|78.500.000
▼ 160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.620.000
▼ 120.000
|55.820.000
▼ 120.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.120.000
▼ 110.000
|50.320.000
▼ 110.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.480.000
▼ 100.000
|44.680.000
▼ 100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|126.910.000
▼ 280.000
|133.110.000
▼ 280.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|124.250.000
▼ 250.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|122.540.000
▼ 250.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|132.000.000
± 0
|136.000.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|131.500.000
± 0
|135.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99
|129.700.000
± 0
|134.000.000
± 0
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|135.000.000
± 0
|138.000.000
± 0
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.380.000
▼ 20.000
|13.780.000
▼ 20.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|132.800.000
▼ 200.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|131.700.000
▼ 200.000
|136.700.000
▼ 200.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|125.500.000
▼ 300.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|125.000.000
▼ 300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|133.800.000
▼ 200.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|131.600.000
▼ 200.000
|136.600.000
▼ 200.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|134.400.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 999
|131.900.000
▼ 500.000
|136.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|130.680.000
▼ 495.000
|135.135.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|129.360.000
▼ 490.000
|133.770.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|125.500.000
▼ 500.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 99,9%
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|122.500.000
▲ +500.000
|124.500.000
▲ +500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|121.800.000
▲ +500.000
|123.800.000
▲ +500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|118.000.000
▲ +500.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|91.000.000
▲ +500.000
|94.000.000
▲ +500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|79.500.000
▲ +500.000
|82.500.000
▲ +500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|76.500.000
▲ +500.000
|79.500.000
▲ +500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|70.500.000
▲ +500.000
|73.500.000
▲ +500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
± 0
|48.000.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
|Vàng trắng Au750
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
Đối với vàng nhẫn 9999, giá bán tại các thương hiệu lớn đang dao động trong khoảng 136,8 – 137,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào đạt 131,8 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, SJC giao dịch ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý giữ giá bán vàng nhẫn ngang DOJI ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, nhưng giá mua vào cao hơn, đạt 134,5 triệu đồng/lượng.
Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng.
Nhìn chung, thị trường vàng chiều nay vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đã về cùng ngưỡng bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn duy trì mức giá thấp hơn hoặc ngang bằng tùy thương hiệu.
Trên thị trường thế giới, vàng đóng cửa tuần quanh 3.890 USD/ounce, khép lại một tuần giao dịch trong bối cảnh giá kim loại quý tiếp tục biến động.
Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Lao dốc 4,5% trong một tuần, mốc 4.000 USD ngày càng xa
Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch khó khăn khi giảm tới 4,5%, mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, kim loại quý vẫn chưa thể lấy lại mốc 3.900 USD/ounce.
Kết thúc phiên giao dịch, vàng giao ngay đứng ở mức 3.879,71 USD/ounce, nhích 0,1%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 gần như đi ngang tại 3.886,30 USD/ounce.
Đáng chú ý, giá vàng từng tăng lên 3.922,97 USD/ounce ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát sản xuất. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.
Báo cáo công bố ngày 13/11 cho thấy PPI của Mỹ chỉ tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn dự báo 0,4% của Reuters và giảm mạnh so với mức tăng 1,4% của tháng 9 sau điều chỉnh.
Thông tin này ban đầu hỗ trợ vàng, bởi áp lực lạm phát sản xuất dịu xuống có thể khiến Fed không cần nâng lãi suất quá mạnh. Tuy nhiên, số liệu PPI lõi tăng 0,3% vẫn cho thấy lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát.
Theo chuyên gia Tai Wong, thị trường vàng đang gặp khó trong việc duy trì những nhịp phục hồi ngắn hạn. Ông cho rằng các quan chức Fed vẫn có lý do để thận trọng trước diễn biến lạm phát, khiến triển vọng giá vàng chưa thực sự thuận lợi.
Trước đó một ngày, vàng đã mất khoảng 3% giá trị, xuống vùng thấp nhất trong hơn một năm. Đà tăng của giá dầu cùng báo cáo CPI Mỹ cao hơn kỳ vọng làm dấy lên lo ngại chi phí sinh hoạt tiếp tục chịu sức ép.
Những diễn biến này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách. Theo FedWatch của CME, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 hiện là 91,4%, thay vì 96,2% trước khi dữ liệu PPI xuất hiện. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm ở mức 8,6%.
Sau một tuần giảm sâu, ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục là cột mốc khó chinh phục. Giới phân tích cho rằng vàng cần thêm động lực từ dữ liệu kinh tế hoặc sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất để có thể phục hồi bền vững.