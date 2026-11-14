Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 14/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 14/11/2026 tiếp tục đi xuống, vàng miếng SJC lùi về 137,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 136,8 triệu đồng.

Giá vàng chiều nay 14/11/2026: Vàng miếng đồng loạt mất 500.000 đồng, Mi Hồng giữ giá mua cao

Giá vàng chiều nay 14/11/2026 tiếp tục giảm so với phiên trước. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt lùi về 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 được bán ra phổ biến quanh 137 triệu đồng/lượng.

Chiều 14/11, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Sau nhịp giảm trong phiên sáng, giá vàng miếng tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Đáng chú ý, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm tại các doanh nghiệp này đều là 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung, hiện ở mức 133,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 137,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có giá thu mua vàng miếng cao trong nhóm được khảo sát. Doanh nghiệp niêm yết 136 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng.

Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua vào – bán ra tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là 3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách này lên tới 3,7 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng chỉ chênh 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,5 137,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,5 137,5 -500 -500 Mi Hồng 136,0 137,5 -500 -500 PNJ 134,5 137,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,5 -200 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 137,5 -500 -500 Phú Quý 134,5 137,5 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.520.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.530.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.600.000

▼ 500.000 136.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.950.000

▼ 496.000 134.950.000

▼ 496.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.585.000

▼ 375.000 102.385.000

▼ 375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.043.000

▼ 340.000 92.843.000

▼ 340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.501.000

▼ 305.000 83.301.000

▼ 305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.821.000

▼ 291.000 79.621.000

▼ 291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.193.000

▼ 208.000 56.993.000

▼ 208.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000

2. PNJ - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TPHCM PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.390.000

▼ 290.000 134.180.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.260.000

▼ 290.000 134.050.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.640.000

▼ 290.000 132.840.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.710.000

▼ 260.000 122.910.000

▼ 260.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.440.000

▼ 210.000 100.640.000

▼ 210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.040.000

▼ 200.000 91.240.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.020.000

▼ 190.000 87.220.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.650.000

▼ 180.000 81.850.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.300.000

▼ 160.000 78.500.000

▼ 160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.620.000

▼ 120.000 55.820.000

▼ 120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.120.000

▼ 110.000 50.320.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.480.000

▼ 100.000 44.680.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.910.000

▼ 280.000 133.110.000

▼ 280.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.250.000

▼ 250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.540.000

▼ 250.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.000.000

± 0 136.000.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.9 131.500.000

± 0 135.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99 129.700.000

± 0 134.000.000

± 0

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

▼ 20.000 13.780.000

▼ 20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

▼ 200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

▼ 200.000 136.700.000

▼ 200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 125.500.000

▼ 300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.000.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.800.000

▼ 200.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.600.000

▼ 200.000 136.600.000

▼ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 999 131.900.000

▼ 500.000 136.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 130.680.000

▼ 495.000 135.135.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 129.360.000

▼ 490.000 133.770.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.500.000

▼ 500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 122.500.000

▲ +500.000 124.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.800.000

▲ +500.000 123.800.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 118.000.000

▲ +500.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▲ +500.000 94.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▲ +500.000 82.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▲ +500.000 79.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▲ +500.000 73.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

± 0 48.000.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 133.500.000

▼ 1.000.000 137.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000

Đối với vàng nhẫn 9999, giá bán tại các thương hiệu lớn đang dao động trong khoảng 136,8 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào đạt 131,8 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, SJC giao dịch ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giữ giá bán vàng nhẫn ngang DOJI ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, nhưng giá mua vào cao hơn, đạt 134,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, thị trường vàng chiều nay vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đã về cùng ngưỡng bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn duy trì mức giá thấp hơn hoặc ngang bằng tùy thương hiệu.

Trên thị trường thế giới, vàng đóng cửa tuần quanh 3.890 USD/ounce, khép lại một tuần giao dịch trong bối cảnh giá kim loại quý tiếp tục biến động.

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Lao dốc 4,5% trong một tuần, mốc 4.000 USD ngày càng xa

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch khó khăn khi giảm tới 4,5%, mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, kim loại quý vẫn chưa thể lấy lại mốc 3.900 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch, vàng giao ngay đứng ở mức 3.879,71 USD/ounce, nhích 0,1%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 gần như đi ngang tại 3.886,30 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá vàng từng tăng lên 3.922,97 USD/ounce ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát sản xuất. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Báo cáo công bố ngày 13/11 cho thấy PPI của Mỹ chỉ tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn dự báo 0,4% của Reuters và giảm mạnh so với mức tăng 1,4% của tháng 9 sau điều chỉnh.

Thông tin này ban đầu hỗ trợ vàng, bởi áp lực lạm phát sản xuất dịu xuống có thể khiến Fed không cần nâng lãi suất quá mạnh. Tuy nhiên, số liệu PPI lõi tăng 0,3% vẫn cho thấy lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Theo chuyên gia Tai Wong, thị trường vàng đang gặp khó trong việc duy trì những nhịp phục hồi ngắn hạn. Ông cho rằng các quan chức Fed vẫn có lý do để thận trọng trước diễn biến lạm phát, khiến triển vọng giá vàng chưa thực sự thuận lợi.

Trước đó một ngày, vàng đã mất khoảng 3% giá trị, xuống vùng thấp nhất trong hơn một năm. Đà tăng của giá dầu cùng báo cáo CPI Mỹ cao hơn kỳ vọng làm dấy lên lo ngại chi phí sinh hoạt tiếp tục chịu sức ép.

Những diễn biến này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách. Theo FedWatch của CME, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 hiện là 91,4%, thay vì 96,2% trước khi dữ liệu PPI xuất hiện. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm ở mức 8,6%.

Sau một tuần giảm sâu, ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục là cột mốc khó chinh phục. Giới phân tích cho rằng vàng cần thêm động lực từ dữ liệu kinh tế hoặc sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất để có thể phục hồi bền vững.