Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay chiều 15/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI

Văn Khoa 15/10/2026 17:30

Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC giữ mốc 143,3 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng giá, giữa lúc vàng thế giới phục hồi trước biến động lãi suất Fed.

Giá vàng chiều nay 15/10/2026: Vàng miếng SJC giữ mốc 143,3 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng giá

Chiều 15/10/2026, theo bảng giá được cung cấp trong ngày, thị trường vàng trong nước nhìn chung ổn định tại nhiều thương hiệu, song một số doanh nghiệp vẫn điều chỉnh giá giao dịch. Vàng miếng phổ biến ở mức bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, giá vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở mức 138,4 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên trước, giá mua vào giảm 400.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra được giữ nguyên.

Phú Quý tiếp tục duy trì giá vàng miếng ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, không ghi nhận điều chỉnh ở cả hai chiều.

Riêng Mi Hồng nâng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa mức giao dịch lên 141,3 – 142,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 15/10/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC140,3143,3--
Tập đoàn DOJI140,3143,3--
Mi Hồng141,3142,8+300+300
PNJ140,3143,3--
Bảo Tín Minh Châu138,4143,3-400-
Bảo Tín Mạnh Hải140,3143,3--
Phú Quý139,8142,8--
1. SJC - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ139.800.000
±0		142.800.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ140.300.000
±0		143.320.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140.300.000
±0		143.330.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ139.800.000
±0		142.900.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.300.000
±0		141.800.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.396.000
±0		140.396.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%96.711.000
±0		106.511.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.784.000
±0		96.584.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%76.857.000
±0		86.657.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.028.000
±0		82.828.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.487.000
±0		59.287.000
±0
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.300.000
±0		143.300.000
±0
2. BTMC - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC138.400.000
▼ -400.000		143.300.000
±0
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9136.400.000
▼ -400.000		141.400.000
▼ -400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.200.000
▼ -400.000		141.200.000
▼ -400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)132.500.000
▼ -500.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)132.800.000
▼ -200.000
3. PNJ - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
TPHCM PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
TPHCM SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
Hà Nội PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
Đà Nẵng PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
Đà Nẵng SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
Miền Tây PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
Miền Tây SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
Tây Nguyên PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
Tây Nguyên SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
Đông Nam Bộ PNJ139.800.000
±0		142.800.000
±0
Đông Nam Bộ SJC140.300.000
±0		143.300.000
±0
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9139.800.000
±0		142.800.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9136.500.000
±0		141.000.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999136.360.000
±0		140.860.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99133.390.000
±0		139.590.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)122.960.000
±0		129.160.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)95.850.000
±0		105.750.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.980.000
±0		95.880.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.750.000
±0		91.650.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)76.110.000
±0		86.010.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.590.000
±0		82.490.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.760.000
±0		58.660.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.980.000
±0		52.880.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.050.000
±0		46.950.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9139.800.000
±0		142.800.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9139.800.000
±0		142.800.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920133.670.000
±0		139.870.000
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99132.000.000
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99128.940.000
±0
4. Phú Quý - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.800.000
±0		143.300.000
±0
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9139.800.000
±0		142.800.000
±0
Phú Quý 1 Lượng 999.9139.800.000
±0		142.800.000
±0
Phú quý 1 lượng 99.9139.700.000
±0		142.700.000
±0
Vàng trang sức 999136.400.000
±0		140.900.000
±0
Vàng trang sức 99135.135.000
±0		139.590.000
±0
Vàng trang sức 98133.770.000
±0		138.180.000
±0
Vàng 999.9 phi SJC132.500.000
▼ -500.000
5. DOJI - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL139.000.000
±0		143.000.000
±0
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng139.000.000
±0		143.000.000
±0
Hà Nội Nữ trang 99.99138.000.000
±0		141.000.000
±0
Hà Nội Nữ trang 99.9137.500.000
±0		140.500.000
±0
Hà Nội Nữ trang 99135.700.000
±0		139.000.000
±0
6. Mi Hồng - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.300.000
▲ +300.000		142.800.000
▲ +300.000
Vàng 99,9%141.300.000
▲ +300.000		142.800.000
▲ +300.000
Vàng 9T85 (98,5%)129.200.000
▲ +200.000		131.200.000
▲ +200.000
Vàng 9T8 (98,0%)128.400.000
▲ +200.000		130.400.000
▲ +200.000
Vàng 95 (95,0%)124.600.000
▲ +200.000
Vàng V75 (75,0%)94.000.000
▲ +500.000		97.000.000
▲ +500.000
Vàng V68 (68,0%)82.500.000
▲ +500.000		85.500.000
▲ +500.000
Vàng 6T1 (61,0%)79.500.000
▲ +500.000		82.500.000
▲ +500.000
Vàng 14K (58,0%)73.500.000
▲ +500.000		76.500.000
▲ +500.000
Vàng 10K (41,0%)47.000.000
▲ +500.000		50.000.000
▲ +500.000
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC138.500.000
▼ -500.000		142.000.000
▼ -500.000
Vàng 18K (750)97.460.000
▼ -470.000		102.960.000
▼ -470.000
Vàng trắng Au75097.460.000
▼ -470.000		102.960.000
▼ -470.000
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/10/2026 14:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)140.300.000
±0		143.300.000
±0
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)139.000.000
±0		143.000.000
±0
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.900.000
±0		14.300.000
±0
Nhẫn tròn 999.9 BTMH138.000.000
±0
Vàng trang sức 24K (999.9)137.000.000
±0		142.000.000
±0
Vàng trang sức 24K (99.9)136.900.000
±0		141.900.000
±0
Vàng nguyên liệu 999,9132.600.000
▼ -200.000
Vàng nguyên liệu 99.9132.100.000
▼ -200.000

Đối với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 136,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng.

Cùng mức giá với Phú Quý, vàng nhẫn 9999 tại PNJ và SJC được niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng chiều 15/10/2026 hồi phục lên 4.134 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo mốc 4.000 USD

Thị trường vàng thế giới đảo chiều đi lên trong ngày 15/10 sau khi giảm xuống đáy một tuần. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn theo dõi sát vùng giá 4.000 USD/ounce trong bối cảnh chính sách lãi suất của Fed có thể tiếp tục thay đổi.

Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.134,08 USD/ounce vào lúc 6h44 GMT. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ đạt 4.155,50 USD/ounce, tương ứng mức tăng 1,2%. Nhịp phục hồi xuất hiện sau khi giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên thứ Tư.

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Kyle Rodda của Capital.com, sự bất ổn về chính sách lãi suất Mỹ đang khiến giá vàng biến động. Nếu những báo cáo kinh tế sắp tới tiếp tục cho thấy sức ép lạm phát lớn, Fed có thể phải cân nhắc nâng lãi suất sớm hơn, khiến vùng dưới 4.000 USD/ounce trở thành mốc cần theo dõi.

Trước đó, dữ liệu lạm phát tháng 9 của Mỹ ghi nhận giá tiêu dùng tăng nhanh do xăng dầu đắt đỏ. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất nâng lãi suất trong tháng này đã tăng lên 32%, từ mức 22% trước khi báo cáo được công bố.

Ở chiều ngược lại, đồng USD suy yếu sau khi chạm đỉnh 18 tháng giúp hạn chế áp lực đối với giá vàng. Các quan chức Fed, gồm Mary Daly và Michelle Bowman, cũng phát tín hiệu chưa cần vội vàng điều chỉnh chính sách tại cuộc họp ngày 27–28/10.

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý còn ghi nhận giá bạc tăng 0,8% lên 56,08 USD/ounce và palladium tăng 1,4% lên 1.108,76 USD/ounce. Riêng bạch kim giảm 0,3%, xuống 1.602,42 USD/ounce.

Số liệu PPI và doanh số bán lẻ Mỹ công bố trong ngày sẽ là những thông tin tiếp theo được giới đầu tư chú ý, đặc biệt khi thị trường vẫn chưa xác định rõ lộ trình lãi suất của Fed.

Bài liên quan

    Giá vàng hôm nay
      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thị trường
          Giá vàng hôm nay chiều 15/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
          • Mặc định

          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

          Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

          Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

          Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

          QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

          Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

          © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

          Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO