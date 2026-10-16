Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 16/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng hôm nay chiều 16/10/2026 phân hóa giữa các thương hiệu, giá bán phổ biến 143,3 triệu đồng/lượng; vàng thế giới bật tăng hơn 1%.

Giá vàng hôm nay chiều 16/10/2026: Giá bán giữ mốc 143,3 triệu đồng, hai thương hiệu tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay chiều 16/10/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng bán ra phổ biến 143,3 triệu đồng/lượng. Thị trường nhìn chung ít biến động, ngoại trừ Mi Hồng tăng giá ở cả hai chiều và Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá mua vào.

Khảo sát tại SJC cho thấy vàng miếng vẫn giao dịch trong khoảng 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng, tương ứng chiều mua vào và bán ra. Doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh giá so với hôm qua.

Với PNJ Hà Nội, giá bán vàng miếng được giữ ở ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào đạt 140,3 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này không ghi nhận thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng chưa có động thái điều chỉnh bảng giá vàng miếng. Khách hàng bán vàng tại đây nhận mức giá 140,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra của doanh nghiệp tiếp tục ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, tương đương phiên trước.

Tại DOJI, giá thu mua vàng miếng đang được duy trì ở mức 140,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp niêm yết 143,3 triệu đồng/lượng, đánh dấu thêm một phiên không có biến động so với ngày hôm qua.

Trái với diễn biến đi ngang tại nhiều thương hiệu, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận mức tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá lên 138,6 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra không điều chỉnh, tiếp tục neo tại 143,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý, vàng miếng được mua vào với giá 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp duy trì nguyên mức niêm yết của ngày trước đó, chưa ghi nhận diễn biến tăng hoặc giảm.

Nổi bật trong phiên chiều là Mi Hồng khi giá vàng tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện thương hiệu này công bố giá mua vào 141,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,3 143,3 - - Tập đoàn DOJI 140,3 143,3 - - Mi Hồng 141,8 143,3 +300 +300 PNJ 140,3 143,3 - - Bảo Tín Minh Châu 138,6 143,3 +400 - Bảo Tín Mạnh Hải 140,3 143,3 - - Phú Quý 139,8 142,8 - -

1. SJC - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.300.000

±0 143.320.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.300.000

±0 143.330.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139.800.000

±0 142.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.300.000

±0 141.800.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.396.000

±0 140.396.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.711.000

±0 106.511.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.784.000

±0 96.584.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.857.000

±0 86.657.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.028.000

±0 82.828.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.487.000

±0 59.287.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

±0 143.300.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.600.000

▲ +400.000 143.300.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.600.000

▲ +400.000 141.600.000

▲ +400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.400.000

▲ +400.000 141.400.000

▲ +400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.700.000

▲ +400.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.700.000

▲ +400.000 —

3. PNJ - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 TPHCM PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 TPHCM SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Hà Nội PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Đà Nẵng PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Đà Nẵng SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Miền Tây PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Miền Tây SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Tây Nguyên PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Tây Nguyên SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Đông Nam Bộ SJC 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

±0 141.000.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

±0 140.860.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.390.000

±0 139.590.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.960.000

±0 129.160.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.850.000

±0 105.750.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.980.000

±0 95.880.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

±0 91.650.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.110.000

±0 86.010.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.590.000

±0 82.490.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.760.000

±0 58.660.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.980.000

±0 52.880.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.050.000

±0 46.950.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.670.000

±0 139.870.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.250.000

▲ +250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.180.000

▲ +240.000 —

4. Phú Quý - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.800.000

±0 143.300.000

±0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.800.000

±0 142.800.000

±0 Phú quý 1 lượng 99.9 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Vàng trang sức 999 136.900.000

±0 141.400.000

±0 Vàng trang sức 99 135.630.000

±0 140.085.000

±0 Vàng trang sức 98 134.260.000

±0 138.670.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 132.500.000

±0 —

5. DOJI - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

±0 141.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

±0 140.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

±0 139.000.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.800.000

▲ +300.000 143.300.000

▲ +300.000 Vàng 99,9% 141.800.000

▲ +300.000 143.300.000

▲ +300.000 Vàng 9T85 (98,5%) 129.600.000

▲ +400.000 131.600.000

▲ +400.000 Vàng 9T8 (98,0%) 128.900.000

▲ +500.000 130.900.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 125.000.000

▲ +400.000 — Vàng V75 (75,0%) 94.500.000

▲ +500.000 97.500.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 83.000.000

▲ +500.000 86.000.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.000.000

▲ +500.000 83.000.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 74.000.000

▲ +500.000 77.000.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

▲ +500.000 50.500.000

▲ +500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▲ +500.000 142.500.000

▲ +500.000 Vàng 18K (750) 97.850.000

▲ +390.000 103.350.000

▲ +390.000 Vàng trắng Au750 97.850.000

▲ +390.000 103.350.000

▲ +390.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 16/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.900.000

±0 14.300.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 138.000.000

±0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

±0 142.000.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

±0 141.900.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 132.500.000

±0 — Vàng nguyên liệu 99.9 132.000.000

±0 —

Chiều 16/10, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 136,6 – 141,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua nhẫn 9999 ở mức 138 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở 139 – 143 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng. PNJ cũng công bố giá mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng. SJC duy trì vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng hơn 1% sau khi rơi xuống đáy một tuần

Giá vàng thế giới lấy lại sắc xanh trong phiên 15/10, khi áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm. Sau ba phiên giao dịch liên tiếp chịu sức ép, thị trường vàng thế giới đã ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể trong ngày thứ Năm. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra ngay sau khi kim loại quý giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng là sự điều chỉnh của đồng bạc xanh. Chỉ số DXY mất 0,5%, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần. Khi lợi suất đi xuống, bất lợi của vàng so với những tài sản tạo ra thu nhập từ lãi có xu hướng thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Chỉ số giá sản xuất tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, nối tiếp báo cáo CPI cao hơn dự báo được công bố trước đó một ngày.

Dù vậy, giới giao dịch không còn đặt cược quá lớn vào khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Những phát biểu gần đây của bà Mary Daly và bà Michelle Bowman cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ vẫn có thể chờ thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định.

Theo CME FedWatch, xác suất nâng lãi suất trong tháng này hiện được thị trường đánh giá ở mức khoảng 29%.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc tiến thêm 2,5% lên 57,05 USD/ounce, bạch kim đạt 1.622,40 USD/ounce sau mức tăng 1%, còn palladium tăng mạnh nhất nhóm với 3,4%, lên 1.131,25 USD/ounce.