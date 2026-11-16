Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 16/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng hôm nay 16/11/2026 rơi xuống đáy hơn một năm, mất mốc 3.850 USD/ounce khi thị trường lo ngại Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng chiều 16/11/2026: Vàng miếng giữ giá, nhẫn 9999 tại SJC và PNJ vẫn dưới 138 triệu đồng

Giá vàng chiều 16/11/2026 tiếp tục đứng yên tại nhiều doanh nghiệp, với vàng miếng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ, DOJI và Phú Quý cũng chưa vượt mốc 138 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng hiện được thu mua với giá 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so phiên trước. Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang niêm yết giá mua vào 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội tiếp tục giữ giá vàng miếng ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của PNJ đang được mua vào với giá 132,7 triệu đồng/lượng, bán ra 136,9 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng cùng thương hiệu, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 600.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng không thay đổi so lần cập nhật trước, hiện ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp niêm yết giá 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Dù hai sản phẩm có cùng giá bán, giá thu mua vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng duy trì mức giá 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Giá thu mua hai sản phẩm hiện cùng đứng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Riêng vàng miếng không ghi nhận biến động mới ở cả hai chiều so phiên trước.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với vàng miếng, đưa giá xuống còn 133,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra vẫn giữ mức 137,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại doanh nghiệp này đang giao dịch ở mức 131,5 - 136,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 1 triệu đồng/lượng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng tiếp tục đứng ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so phiên trước. Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, mức thu mua hiện được niêm yết tại 132,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mua vàng miếng 2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với SJC, DOJI hay PNJ Hà Nội, doanh nghiệp này đang thu mua cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tương đương. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng cũng chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu còn lại trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,5 137,5 - - Tập đoàn DOJI 134,5 137,5 - - Mi Hồng 136,0 137,5 - - PNJ 134,5 137,5 - - Bảo Tín Minh Châu 133,5 137,5 -300 - Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 137,5 - - Phú Quý 134,5 137,5 - -

1. SJC - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.300.000

± 0 137.300.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.500.000

± 0 137.520.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.500.000

± 0 137.530.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.300.000

± 0 137.400.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.600.000

± 0 136.300.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.950.000

± 0 134.950.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.585.000

± 0 102.385.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.043.000

± 0 92.843.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.501.000

± 0 83.301.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.821.000

± 0 79.621.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.193.000

± 0 56.993.000

± 0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0

2. PNJ - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 TPHCM PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 TPHCM SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đà Nẵng PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đà Nẵng SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Tây PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Miền Tây SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Tây Nguyên PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Tây Nguyên SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Đông Nam Bộ PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đông Nam Bộ SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.140.000

▼ 250.000 133.930.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.010.000

▼ 250.000 133.800.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.390.000

▼ 250.000 132.590.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.480.000

▼ 230.000 122.680.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.250.000

▼ 190.000 100.450.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.870.000

▼ 170.000 91.070.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.850.000

▼ 170.000 87.050.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.500.000

▼ 150.000 81.700.000

▼ 150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.150.000

▼ 150.000 78.350.000

▼ 150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.510.000

▼ 110.000 55.710.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.020.000

▼ 100.000 50.220.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.400.000

▼ 80.000 44.600.000

▼ 80.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.660.000

▼ 250.000 132.860.000

▼ 250.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

▲ +250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

▲ +250.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 131.000.000

▼ 1.000.000 135.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 130.500.000

▼ 1.000.000 134.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 128.700.000

▼ 1.000.000 133.000.000

▼ 1.000.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

± 0 137.800.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

± 0 13.780.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

± 0 136.800.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

± 0 136.700.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 125.200.000

▼ 300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.700.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

± 0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.500.000

▼ 300.000 136.500.000

▼ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.300.000

▼ 300.000 136.300.000

▼ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

± 0 137.400.000

± 0 Vàng trang sức 999 131.900.000

± 0 136.400.000

± 0 Vàng trang sức 99 130.680.000

± 0 135.135.000

± 0 Vàng trang sức 98 129.360.000

± 0 133.770.000

± 0 Vàng 999.9 phi SJC 125.500.000

± 0 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 16/11/2026 16:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

± 0 137.500.000

± 0 Vàng 99,9% 136.000.000

± 0 137.500.000

± 0 Vàng 9T85 (98,5%) 121.500.000

▼ 1.000.000 123.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.000.000

▼ 800.000 123.000.000

▼ 800.000 Vàng 95 (95,0%) 117.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 44.500.000

▼ 500.000 47.500.000

▼ 500.000

Giá vàng thế giới hôm nay 16/11: Lao dốc xuống đáy hơn 1 năm, mất mốc 3.850 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 16/11/2026 giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025, khi đồng USD tăng giá và thị trường đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12.

Theo Reuters, đến 6h41 GMT ngày 16/11, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống còn 3.840,52 USD/ounce, sau khi chạm đáy hơn một năm vào đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất 1,1%, lùi về 3.843,60 USD/ounce. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Áp lực lên giá vàng còn đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, nhận định vàng đang gặp nhiều bất lợi cùng lúc. Với những yếu tố hiện tại, kim loại quý có xu hướng đi ngang hoặc tiếp tục suy yếu, thay vì sớm phục hồi mạnh.

Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed càng khiến triển vọng giá vàng thêm khó khăn. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeff Schmid, cho rằng lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao và ngân hàng trung ương cần tiếp tục hành động để đưa giá cả về tầm kiểm soát. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng nhấn mạnh lạm phát sẽ là yếu tố quan trọng trong việc quyết định chính sách tiền tệ thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 92%, trong khi xác suất tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm là 8%. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi tức, khiến sức hấp dẫn giảm so với những tài sản có khả năng sinh lời.

Giới đầu tư hiện chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong ngày 16/11 và biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến công bố ngày 18/11. Theo ông Waterer, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất, vàng có thể chịu thêm sức ép. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ suy yếu có thể mở ra cơ hội phục hồi cho giá vàng.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giao ngay mất 3%, xuống còn 47,26 USD/ounce; bạch kim giảm 1,1%, còn 1.477,08 USD/ounce và palladium giảm 1,8%, xuống 982,33 USD/ounce. Một báo cáo nghiên cứu công bố cuối tuần trước cũng dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 giảm 5%, chủ yếu do sức mua trang sức suy yếu và ngành năng lượng mặt trời giảm sử dụng bạc khi giá kim loại này tăng cao.