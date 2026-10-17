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Giá vàng hôm nay chiều 17/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI

Văn Khoa 17/10/2026 17:30

Giá vàng chiều 17/10/2026 giảm tới 400.000 đồng/lượng, vàng thế giới chịu sức ép khi khả năng Fed tăng lãi suất tháng 12 lên tới 90%.

Giá vàng chiều 17/10/2026: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm, giá bán ra về 143,6 triệu đồng

Giá vàng chiều 17/10/2026 giảm từ 300.000 – 400.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Vàng miếng SJC hiện được bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước chiều thứ Bảy chứng kiến đợt điều chỉnh giảm tại hàng loạt thương hiệu lớn. Giá bán ra phổ biến của vàng miếng hiện còn 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng so với ngày 16/10.

Tại SJC, vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra còn 143,6 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng hạ giá vàng miếng với mức tương ứng. Sau khi giảm 300.000 đồng/lượng, doanh nghiệp niêm yết giá thu mua ở 140,6 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 143,6 triệu đồng/lượng.

Đối với PNJ tại Hà Nội, giá vàng miếng chiều nay được điều chỉnh về 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cả hai mức giá đều thấp hơn hôm qua 300.000 đồng/lượng.

Cùng mức giảm 300.000 đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện mua vàng miếng với giá 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở 143,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá vàng miếng tại đây lần lượt còn 140,6 triệu đồng/lượng và 143,6 triệu đồng/lượng, cùng mất 300.000 đồng so với phiên trước.

Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, lên tới 400.000 đồng/lượng. Giá thu mua hiện xuống 138,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 300.000 đồng, về 143,6 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng mất 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện công bố giá mua vào 141,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra còn 143,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu có giá 136,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào nhẫn 9999 ở mức 138,1 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 139,1 – 143,1 triệu đồng/lượng. Phú Quý công bố giá 140 – 143 triệu đồng/lượng, còn PNJ và SJC cùng niêm yết 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 17/10/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC140,6143,6+600+600
Tập đoàn DOJI140,6143,6+600+600
Mi Hồng141,7143,2+500+500
PNJ140,6143,6+600+600
Bảo Tín Minh Châu138,4143,6+600+600
Bảo Tín Mạnh Hải140,6143,6+600+600
Phú Quý140,6143,6+500+600
1. SJC - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.100.000
▼ -300.000		143.100.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ140.600.000
▼ -300.000		143.620.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140.600.000
▼ -300.000		143.630.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.100.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.600.000
▼ -300.000		142.100.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.693.000
▼ -297.000		140.693.000
▼ -297.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%96.936.000
▼ -225.000		106.736.000
▼ -225.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.988.000
▼ -204.000		96.788.000
▼ -204.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.040.000
▼ -183.000		86.840.000
▼ -183.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.203.000
▼ -175.000		83.003.000
▼ -175.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.612.000
▼ -125.000		59.412.000
▼ -125.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
2. BTMC - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC138.400.000
▼ -400.000		143.600.000
▼ -300.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9136.400.000
▼ -400.000		141.400.000
▼ -400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.200.000
▼ -400.000		141.200.000
▼ -400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)132.500.000
▼ -200.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)132.300.000
▼ -200.000
3. PNJ - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
TPHCM PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
TPHCM SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hà Nội PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đà Nẵng PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đà Nẵng SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Tây PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Miền Tây SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Tây Nguyên PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Tây Nguyên SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Đông Nam Bộ PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đông Nam Bộ SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9137.500.000
±0		142.000.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.360.000
±0		141.860.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99134.380.000
±0		140.580.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)123.870.000
±0		130.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)96.600.000
±0		106.500.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)86.660.000
±0		96.560.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)82.400.000
±0		92.300.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)76.720.000
±0		86.620.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.170.000
±0		83.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.170.000
±0		59.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.350.000
±0		53.250.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.390.000
±0		47.290.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920134.660.000
±0		140.860.000
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99132.000.000
▼ -250.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99128.940.000
▼ -240.000
4. Phú Quý - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC140.000.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9140.000.000
▼ -300.000		143.000.000
▼ -300.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9140.000.000
▼ -300.000		143.000.000
▼ -300.000
Phú quý 1 lượng 99.9139.900.000
▼ -300.000		142.900.000
▼ -300.000
Vàng trang sức 999136.900.000
▼ -500.000		141.400.000
▼ -500.000
Vàng trang sức 99135.630.000
▼ -495.000		140.085.000
▼ -495.000
Vàng trang sức 98134.260.000
▼ -490.000		138.670.000
▼ -490.000
Vàng 999.9 phi SJC132.000.000
▼ -500.000
5. DOJI - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Hà Nội Nữ trang 99.99138.200.000
▼ -300.000		141.200.000
▼ -300.000
Hà Nội Nữ trang 99.9137.700.000
▼ -300.000		140.700.000
▼ -300.000
Hà Nội Nữ trang 99135.900.000
▼ -300.000		139.200.000
▼ -300.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.700.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
Vàng 99,9%141.700.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
Vàng 9T85 (98,5%)129.600.000
▼ -500.000		131.600.000
▼ -500.000
Vàng 9T8 (98,0%)128.900.000
▼ -500.000		130.900.000
▼ -500.000
Vàng 95 (95,0%)125.000.000
▼ -500.000
Vàng V75 (75,0%)94.500.000
±0		97.500.000
±0
Vàng V68 (68,0%)83.000.000
±0		86.000.000
±0
Vàng 6T1 (61,0%)80.000.000
±0		83.000.000
±0
Vàng 14K (58,0%)74.000.000
±0		77.000.000
±0
Vàng 10K (41,0%)47.500.000
±0		50.500.000
±0
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.000.000
▼ -500.000		142.500.000
▼ -500.000
Vàng 18K (750)97.850.000
±0		103.350.000
±0
Vàng trắng Au75097.850.000
±0		103.350.000
±0
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 17/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.910.000
▼ -40.000		14.310.000
▼ -40.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH138.100.000
▼ -400.000
Vàng trang sức 24K (999.9)137.100.000
▼ -400.000		142.100.000
▼ -400.000
Vàng trang sức 24K (99.9)137.000.000
▼ -400.000		142.000.000
▼ -400.000
Vàng nguyên liệu 999,9132.500.000
±0
Vàng nguyên liệu 99.9132.000.000
±0

Giá vàng thế giới hôm nay: Lạm phát Mỹ nóng lên, vì sao vàng vẫn khó tăng giá?

Thông thường, lạm phát gia tăng có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong tuần này lại cho thấy điều ngược lại khi giá kim loại quý giảm trước khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Trong phiên giao dịch ngày 16/10, vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,1%, xuống còn 4.165,12 USD/ounce. Mức giảm tính chung từ đầu tuần đạt khoảng 0,7%, khiến thị trường hướng tới một tuần giao dịch kém tích cực.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai tháng 12 tại Mỹ vẫn tăng 0,3% khi chốt phiên, đạt 4.181,10 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ những báo cáo kinh tế mới công bố tại Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng tốc, còn giá sản xuất ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi. Các số liệu này làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Phản ứng trước tình hình trên, một số quan chức Fed phát đi tín hiệu thận trọng. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee không hài lòng với diễn biến lạm phát, còn người đứng đầu Fed Cleveland Beth Hammack để ngỏ khả năng phải tăng lãi suất quyết liệt hơn nếu kỳ vọng lạm phát suy yếu theo hướng bất lợi.

Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 là cao, nhưng đồng thời định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 90%.

Chính triển vọng này tạo ra nghịch lý đối với vàng. Khi lạm phát cao, kim loại quý thường được lựa chọn để bảo toàn giá trị tài sản. Nhưng nếu Fed nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng bởi vàng không tạo ra thu nhập định kỳ.

Ông Bart Melek, chuyên gia tại TD Securities, cho rằng thị trường vẫn thiếu thông tin đủ rõ ràng về chính sách Fed để hình thành một xu hướng mạnh.

Về triển vọng những tháng còn lại của năm, Capital Economics nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm nếu chu kỳ nâng lãi suất chưa kết thúc.

Diễn biến này cho thấy lạm phát tăng không đồng nghĩa giá vàng chắc chắn đi lên. Hướng điều hành của Fed và kỳ vọng lãi suất vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định tâm lý nhà đ

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