Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 17/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 17/11/2026: SJC bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, giá thu mua giữa các hãng chênh tới 2,7 triệu đồng, vàng nhẫn có nơi chênh 5 triệu đồng.

Giá vàng chiều nay 17/11/2026: SJC chững lại sau nhịp tăng, vàng nhẫn cao nhất 137,5 triệu đồng

Giá vàng chiều nay 17/11/2026 không ghi nhận thêm biến động sau khi tăng 200.000 đồng/lượng vào buổi sáng. Vàng miếng SJC duy trì mức bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 có nơi lên tới 137,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi điều chỉnh tăng vào đầu ngày, thị trường vàng miếng trong nước bước sang phiên chiều với mức giá ổn định. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục niêm yết giá bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Công ty SJC, vàng miếng hiện được thu mua với giá 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa chênh lệch mua – bán lên 3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng giữ nguyên mức giá sau đợt tăng buổi sáng. Vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 134,7–137,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng ở mức 134,7–137,7 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này cao hơn 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu nâng giá thu mua vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng, lên 133,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đang ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua – bán tại đây đạt 4,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng đang niêm yết vàng miếng SJC ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, doanh nghiệp duy trì mức chênh lệch mua – bán 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,7 137,7 +200 +200 Tập đoàn DOJI 134,7 137,7 +200 +200 Mi Hồng 136,2 137,7 +200 +200 PNJ 134,7 137,7 +200 +200 Bảo Tín Minh Châu 133,5 137,7 +200 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 134,7 137,7 +200 +200 Phú Quý 134,3 137,7 -200 +200

1. SJC - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.700.000

▲ +200.000 137.720.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.700.000

▲ +200.000 137.730.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.500.000

▲ +200.000 137.600.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.000.000

▲ +400.000 136.500.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.149.000

▲ +199.000 135.149.000

▲ +199.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.735.000

▲ +150.000 102.535.000

▲ +150.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.179.000

▲ +136.000 92.979.000

▲ +136.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.623.000

▲ +122.000 83.423.000

▲ +122.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.937.000

▲ +116.000 79.737.000

▲ +116.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.276.000

▲ +83.000 57.076.000

▲ +83.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000

2. PNJ - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 TPHCM PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 TPHCM SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hà Nội PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đà Nẵng PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đà Nẵng SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Tây PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Miền Tây SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Tây Nguyên PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Tây Nguyên SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đông Nam Bộ SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 129.170.000

▼ 240.000 134.960.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 129.040.000

▼ 230.000 134.830.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.410.000

▼ 240.000 133.610.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.420.000

▼ 220.000 123.620.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.020.000

▼ 180.000 101.220.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.570.000

▼ 170.000 91.770.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.520.000

▼ 160.000 87.720.000

▼ 160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.130.000

▼ 140.000 82.330.000

▼ 140.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.750.000

▼ 140.000 78.950.000

▼ 140.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.940.000

▼ 100.000 56.140.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.410.000

▼ 90.000 50.610.000

▼ 90.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.740.000

▼ 80.000 44.940.000

▼ 80.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.680.000

▼ 240.000 133.880.000

▼ 240.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

± 0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

± 0 —

3. DOJI - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 130.200.000

▼ 800.000 134.200.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 129.700.000

▼ 800.000 133.700.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99 127.900.000

▼ 800.000 132.200.000

▼ 800.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 134.700.000

▼ 300.000 137.700.000

▼ 300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.350.000

± 0 13.750.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.500.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.500.000

± 0 136.500.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.400.000

± 0 136.400.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 124.900.000

▲ +900.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.400.000

▲ +900.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.500.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.500.000

▲ +200.000 136.500.000

▲ +200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.300.000

▲ +200.000 136.300.000

▲ +200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.300.000

▼ 200.000 137.700.000

▲ +200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.300.000

▼ 200.000 137.300.000

▼ 200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.300.000

▼ 200.000 137.300.000

▼ 200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.200.000

▼ 200.000 137.200.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 999 131.400.000

▼ 500.000 135.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 130.185.000

▼ 495.000 134.640.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 128.870.000

▼ 490.000 133.280.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.800.000

▲ +300.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 17/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.200.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Vàng 99,9% 136.200.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 121.800.000

▲ +300.000 123.800.000

▲ +300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.100.000

▲ +300.000 123.100.000

▲ +300.000 Vàng 95 (95,0%) 117.500.000

▲ +300.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

± 0 93.500.000

± 0 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

± 0 82.000.000

± 0 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

± 0 79.000.000

± 0 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

± 0 73.000.000

± 0 Vàng 10K (41,0%) 44.500.000

± 0 47.500.000

± 0

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Theo bảng niêm yết được cập nhật, giá bán ra dao động trong khoảng 136,5–137,5 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào thấp nhất ở mức 131,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào với giá 131,5 triệu đồng/lượng và bán ra 136,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện công bố giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của sản phẩm này chưa có trong dữ liệu cập nhật.

Trong khi đó, DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 133,5–137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 9999 đang được giao dịch ở mức 134,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ bán vàng nhẫn 9999 ở mức 136,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua là 132,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp này đạt 4,2 triệu đồng/lượng.

Còn tại SJC, vàng nhẫn 9999 hiện niêm yết ở mức 133,5–137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Với mức giá trên, chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 17/11/2026

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày 17/11 sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Tuy nhiên, sức ép từ đồng USD mạnh và triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ vẫn khiến đà tăng của kim loại quý bị hạn chế.

Theo Reuters, lúc 6 giờ 34 phút GMT, tương đương 13 giờ 34 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, đạt 3.874,41 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 tăng 0,6%, lên 3.876,70 USD/ounce.

Đồng USD trong phiên này vươn lên mức cao nhất 19 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định giá vàng đang chịu tác động lớn từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ông, đợt phục hồi hiện tại chủ yếu là sự điều chỉnh nhẹ sau phiên bán tháo mạnh trước đó.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 95,4%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm chỉ khoảng 4,6%.

Nhà đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, dự kiến công bố ngày 18/11, để có thêm thông tin về định hướng lãi suất.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,1%, lên 47,50 USD/ounce. Bạch kim tăng 1,2%, đạt 1.467,29 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8%, lên 976,58 USD/ounce.