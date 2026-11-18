Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 18/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 18/11 tiếp tục giảm mạnh ở chiều mua vào, vàng nhẫn SJC bán ra 137 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lao dốc hơn 2%.

Giá vàng chiều nay 18/11/2026: SJC xuống 137,2 triệu đồng, một thương hiệu giảm mua 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 18/11/2026 tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 137,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua vào tới 1,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết quanh 135–137 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tính đến chiều 18/11, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,2–137,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua vào – bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI tiếp tục niêm yết vàng miếng SJC ở ngưỡng 134,2–137,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), thấp hơn phiên trước 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng hiện được mua vào với mức 134,2 triệu đồng/lượng và bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 132,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, còn 137,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào – bán ra nới rộng lên 4,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC chiều nay giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 133,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hạ 500.000 đồng/lượng, còn 137,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tăng lên 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng hạ giá vàng miếng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra còn 137 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,2 137,2 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,2 137,2 -500 -500 Mi Hồng 135,7 137,2 -500 -500 PNJ 134,2 137,2 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 132,2 137,2 -1300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,2 137,2 -500 -500 Phú Quý 133,2 137,2 -1100 -500

1. SJC - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.000.000

▼ 500.000 137.000.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.200.000

▼ 500.000 137.220.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.200.000

▼ 500.000 137.230.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.000.000

▼ 500.000 137.100.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.000.000

± 0 136.000.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.653.000

▼ 496.000 134.653.000

▼ 496.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.360.000

▼ 375.000 102.160.000

▼ 375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.839.000

▼ 340.000 92.639.000

▼ 340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.318.000

▼ 305.000 83.118.000

▼ 305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.646.000

▼ 291.000 79.446.000

▼ 291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.068.000

▼ 208.000 56.868.000

▼ 208.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000

2. PNJ - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 TPHCM PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 TPHCM SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hà Nội PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đà Nẵng PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đà Nẵng SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Tây PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Miền Tây SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Tây Nguyên PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Tây Nguyên SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đông Nam Bộ SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.180.000

▼ 990.000 133.970.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.050.000

▼ 990.000 133.840.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.430.000

▼ 980.000 132.630.000

▼ 980.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.520.000

▼ 900.000 122.720.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.280.000

▼ 740.000 100.480.000

▼ 740.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.900.000

▼ 670.000 91.100.000

▼ 670.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.880.000

▼ 640.000 87.080.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.520.000

▼ 610.000 81.720.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.170.000

▼ 580.000 78.370.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.530.000

▼ 410.000 55.730.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.040.000

▼ 370.000 50.240.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.410.000

▼ 330.000 44.610.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.700.000

▼ 980.000 132.900.000

▼ 980.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 122.000.000

▼ 2.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 120.310.000

▼ 2.480.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 132.500.000

▼ 1.000.000 136.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 132.500.000

▼ 1.000.000 136.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 128.000.000

▼ 2.200.000 132.000.000

▼ 2.200.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 127.500.000

▼ 2.200.000 131.500.000

▼ 2.200.000 Hà Nội Nữ trang 99 124.700.000

▼ 3.200.000 129.000.000

▼ 3.200.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.220.000

▼ 130.000 13.620.000

▼ 130.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 131.200.000

▼ 1.300.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 130.200.000

▼ 1.300.000 135.200.000

▼ 1.300.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 130.100.000

▼ 1.300.000 135.100.000

▼ 1.300.000 Vàng nguyên liệu 999,9 123.000.000

▼ 3.300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 122.500.000

▼ 3.300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 132.200.000

▼ 1.300.000 137.200.000

▼ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 130.200.000

▼ 1.300.000 135.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 130.000.000

▼ 1.300.000 135.000.000

▼ 1.300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.700.000

▼ 1.300.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.700.000

▼ 1.300.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 133.200.000

▼ 1.100.000 137.200.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 133.200.000

▼ 1.100.000 136.200.000

▼ 1.100.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 133.200.000

▼ 1.100.000 136.200.000

▼ 1.100.000 Phú quý 1 lượng 99.9 133.100.000

▼ 1.100.000 136.100.000

▼ 1.100.000 Vàng trang sức 999 130.400.000

▼ 1.000.000 134.900.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 129.195.000

▼ 990.000 133.650.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 127.890.000

▼ 980.000 132.300.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 122.000.000

▼ 3.800.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.500.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng 99,9% 135.500.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 120.300.000

▼ 1.500.000 122.300.000

▼ 1.500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 119.600.000

▼ 1.500.000 121.600.000

▼ 1.500.000 Vàng 95 (95,0%) 116.000.000

▼ 1.500.000 — Vàng V75 (75,0%) 89.500.000

▼ 1.000.000 92.500.000

▼ 1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 78.000.000

▼ 1.000.000 81.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 75.000.000

▼ 1.000.000 78.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 69.000.000

▼ 1.000.000 72.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

▼ 1.000.000 46.500.000

▼ 1.000.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 18/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 1.000.000 136.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 90.440.000

▼ 1.170.000 95.940.000

▼ 1.170.000 Vàng trắng Au750 90.440.000

▼ 1.170.000 95.940.000

▼ 1.170.000

Ở thị trường vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 130,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 131,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chưa được cung cấp trong lần cập nhật này.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 132,5–136,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 133,7–136,7 triệu đồng/lượng, với khoảng cách giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua vào – bán ra ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở ngưỡng 133–137 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn PNJ 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc hơn 2%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/11, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm khi đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 9h09 GMT, giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.772,91 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm chạm 3.757 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất 2,3%, còn 3.776,10 USD/ounce.

Theo chuyên gia Carlo Alberto De Casa của Swissquote, đồng USD mạnh lên cùng triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn trong những tháng tới đang gây sức ép đáng kể lên giá vàng.

Đồng bạc xanh hiện dao động gần đỉnh 19 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Áp lực lên thị trường vàng càng gia tăng sau những phát biểu của quan chức Fed. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhận định Mỹ có thể phải thực hiện thêm nhiều đợt tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 97,8%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm chỉ khoảng 2,2%. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp Fed ngày 27–28/10, dự kiến công bố lúc 19h GMT. Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, cho rằng tài liệu này có thể làm rõ quan điểm của các nhà hoạch định chính sách và kiểm chứng kỳ vọng về ba đợt tăng lãi suất nữa đến giữa năm 2027.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 3,5%, xuống 45,75 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cũng dự báo thị trường bạch kim toàn cầu sẽ quay lại trạng thái thiếu hụt nguồn cung trong năm 2027, do nhu cầu vàng bạch kim dạng thỏi và xu tăng, trong khi dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF bạch kim giảm.