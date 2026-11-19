Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 19/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 19/11/2026 đồng loạt đi xuống, vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng nhẫn PNJ mất tới 2 triệu đồng/lượng. Giá thu mua vàng miếng giữa các doanh nghiệp chênh lệch lớn.

Giá vàng chiều nay 19/11/2026: SJC giảm 1 triệu đồng, vàng nhẫn PNJ mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 19/11/2026 tiếp tục duy trì đà giảm, vàng miếng SJC xuống còn 136,2 triệu đồng/lượng bán ra. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tính đến 15h53 ngày 19/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 133,2–136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 133,2–136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống ngưỡng 131,8–136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5–136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,7–136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, bảng giá DOJI ghi nhận sản phẩm vàng AVPL ở ngưỡng 132–136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 19/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,2 136,2 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 133,2 136,2 -1000 -1000 Mi Hồng 134,7 136,2 -800 -800 PNJ 133,2 136,2 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 131,8 136,2 -400 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,2 136,2 -1000 -1000 Phú Quý 132,5 136,2 -700 -1000

1. SJC - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132.000.000

▼ 1.000.000 136.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 133.200.000

▼ 1.000.000 136.220.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133.200.000

▼ 1.000.000 136.230.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132.000.000

▼ 1.000.000 136.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.000.000

▼ 1.000.000 135.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 126.663.000

▼ 990.000 133.663.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 91.610.000

▼ 750.000 101.410.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.159.000

▼ 680.000 91.959.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 72.708.000

▼ 610.000 82.508.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.063.000

▼ 583.000 78.863.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 46.651.000

▼ 417.000 56.451.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 TPHCM SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đà Nẵng PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đà Nẵng SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Miền Tây SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Tây Nguyên SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đông Nam Bộ SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 127.460.000

▼ 580.000 133.250.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 127.330.000

▼ 580.000 133.120.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 125.720.000

▼ 570.000 131.920.000

▼ 570.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 115.860.000

▼ 530.000 122.060.000

▼ 530.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.740.000

▼ 430.000 99.940.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.410.000

▼ 390.000 90.610.000

▼ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.410.000

▼ 380.000 86.610.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.080.000

▼ 360.000 81.280.000

▼ 360.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.750.000

▼ 340.000 77.950.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.230.000

▼ 240.000 55.430.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.770.000

▼ 220.000 49.970.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.170.000

▼ 200.000 44.370.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 125.980.000

▼ 580.000 132.180.000

▼ 580.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 120.500.000

▼ 1.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 118.830.000

▼ 1.480.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 132.000.000

▼ 500.000 136.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 132.000.000

▼ 500.000 136.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 127.500.000

▼ 500.000 131.500.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 127.000.000

▼ 500.000 131.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 124.200.000

▼ 500.000 128.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 133.700.000

▼ 500.000 136.700.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.180.000

▼ 40.000 13.580.000

▼ 40.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 130.800.000

▼ 400.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 129.800.000

▼ 400.000 134.800.000

▼ 400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 129.700.000

▼ 400.000 134.700.000

▼ 400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 120.500.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 120.000.000

▼ 2.500.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 131.800.000

▼ 400.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 129.800.000

▼ 400.000 134.800.000

▼ 400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 129.600.000

▼ 400.000 134.600.000

▼ 400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.500.000

▼ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.500.000

▼ 200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 700.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 132.500.000

▼ 700.000 135.500.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 132.500.000

▼ 700.000 135.500.000

▼ 700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 132.400.000

▼ 700.000 135.400.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 129.900.000

▼ 500.000 134.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 128.700.000

▼ 495.000 133.155.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 127.400.000

▼ 490.000 131.810.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 121.500.000

▼ 500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.700.000

▼ 800.000 136.200.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 134.700.000

▼ 800.000 136.200.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 119.300.000

▼ 1.000.000 121.300.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 118.600.000

▼ 1.000.000 120.600.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 115.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 89.000.000

▼ 500.000 92.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 77.500.000

▼ 500.000 80.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 74.500.000

▼ 500.000 77.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 68.500.000

▼ 500.000 71.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 43.000.000

▼ 500.000 46.000.000

▼ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 19/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.000.000

▼ 500.000 135.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 89.660.000

▼ 780.000 95.160.000

▼ 780.000 Vàng trắng Au750 89.660.000

▼ 780.000 95.160.000

▼ 780.000

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 132–136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn 9999 được niêm yết ở mức 128,8–133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 132–136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 131,8–135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào nhẫn tròn 9999 giảm thêm 400.000 đồng/lượng, xuống còn 130,8 triệu đồng/lượng. Bảng giá hiện chưa công bố mức bán ra tương ứng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 132,5–135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank là 25.940 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn vàng thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 19/11/2026: Fed phát tín hiệu tăng lãi suất, vàng đối mặt nguy cơ giảm sâu

Giá vàng thế giới ngày 19/11/2026 chịu sức ép lớn từ triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Dù phục hồi lên trên 3.730 USD/ounce, kim loại quý vẫn đối mặt nguy cơ giảm thêm sau khi đánh mất ngưỡng quan trọng 3.800 USD/ounce.

Thị trường vàng quốc tế đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Mỹ khiến giới đầu tư thận trọng hơn với triển vọng của kim loại quý.

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng giao ngay từng giảm xuống 3.693,13 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Sau đó, lực mua xuất hiện giúp giá phục hồi 0,3%, đạt 3.733,76 USD/ounce vào lúc 6h30 GMT, tương đương 13h30 theo giờ Việt Nam.

Cùng thời điểm, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm nhẹ 0,1%, xuống 3.737,20 USD/ounce.

Đáng chú ý, đợt hồi phục này diễn ra trong bối cảnh triển vọng lãi suất tại Mỹ có nhiều thay đổi. Biên bản cuộc họp Fed ngày 27–28/10, được công bố hôm 18/11, cho thấy giới chức ngân hàng trung ương ngày càng lo ngại về những rủi ro lạm phát.

Mặc dù chưa điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp trước, Fed đang cân nhắc khả năng cần áp dụng những biện pháp mạnh hơn nhằm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Thống đốc Michael Barr thể hiện quan điểm nghiêng về việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Tương tự, ông Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần phản ứng mạnh mẽ hơn trước tình trạng lạm phát kéo dài.

Những phát biểu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đang được định giá ở mức 90%. Trong khi đó, xác suất Fed thực hiện bước tăng lớn hơn, tương đương 50 điểm cơ bản, là 10%.

Đối với thị trường vàng, triển vọng trên là yếu tố bất lợi. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, qua đó có thể khiến dòng tiền chuyển sang các kênh đầu tư mang lại lợi suất.

Theo các nhà phân tích tại OCBC, việc giá vàng xuyên thủng vùng 3.800 USD/ounce có nguy cơ khiến xu hướng giảm trở nên rõ rệt hơn. Trong bối cảnh lực mua chưa đủ mạnh, thị trường có thể tiếp tục chứng kiến những đợt bán ra nếu tâm lý nhà đầu tư xấu đi.

Chuyên gia Matt Simpson của StoneX cũng đánh giá đà tăng hiện tại chưa phản ánh sự thay đổi đáng kể về triển vọng thị trường. Theo ông, giá vàng nhích lên chủ yếu vì các nhà đầu tư bán khống thực hiện chốt lời, chứ chưa phải do xuất hiện động lực tăng trưởng mới.

Diễn biến này cho thấy dù đã bật lên từ vùng đáy hơn một năm, vàng vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại những ngưỡng giá đã đánh mất.

Trong khi vàng chịu sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ, các kim loại quý khác lại ghi nhận mức tăng trong phiên 19/11.

Giá bạc giao ngay tăng 0,8%, đạt 45,38 USD/ounce. Bạch kim nhích 0,2%, lên 1.374,16 USD/ounce, trong khi palladium tăng mạnh hơn với mức 1,4%, đạt 961,10 USD/ounce.

Riêng thị trường bạch kim được dự báo có thể thiếu hụt nguồn cung trở lại trong năm 2027. Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới cho biết nhu cầu đầu tư vào bạch kim vật chất có thể gia tăng, đồng thời lượng vốn rút khỏi các quỹ ETF bạch kim được dự báo thu hẹp.

Với vàng, những phát biểu tiếp theo của quan chức Fed cùng triển vọng lãi suất tháng 12 tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối tâm lý giới đầu tư trong những phiên giao dịch tới.