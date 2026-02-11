Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 2/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 2/11/2026 đồng loạt tăng tới 1 triệu đồng/lượng sau những phiên giảm mạnh. SJC, PNJ, DOJI cùng nhiều thương hiệu đưa giá bán vàng miếng trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 2/11/2026: Tăng tới 1 triệu đồng/lượng, nhiều thương hiệu bán ra 140 triệu

Giá vàng chiều 2/11/2026 đồng loạt tăng từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đã trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng chiều 2/11/2026: Đồng loạt tăng mạnh

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 137,0-140,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá vàng miếng lên mức 137,0-140,0 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 137,0 triệu đồng/lượng mua vào và 140,0 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 137,0-140,0 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) nâng giá mua vào thêm 700.000 đồng/lượng, lên 134,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng, đạt 140,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140,0 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng tăng 800.000 đồng/lượng, lên mức 138,3-139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là thương hiệu có giá thu mua cao nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,0 140,0 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 137,0 140,0 +1000 +1000 Mi Hồng 138,3 139,8 +800 +800 PNJ 137,0 140,0 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 134,5 140,0 +700 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 137,0 140,0 +1000 +1000 Phú Quý 135,5 140,0 +1000 +1000

1. SJC - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132.800.000

▲ 1.000.000 136.800.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.000.000

▲ 1.000.000 140.020.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.000.000

▲ 1.000.000 140.030.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132.800.000

▲ 1.000.000 136.900.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 130.800.000

▲ 1.000.000 135.800.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.455.000

▲ 990.000 134.455.000

▲ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.210.000

▲ 750.000 102.010.000

▲ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.703.000

▲ 680.000 92.503.000

▲ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.196.000

▲ 610.000 82.996.000

▲ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.529.000

▲ 583.000 79.329.000

▲ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 46.984.000

▲ 417.000 56.784.000

▲ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000

2. BTMC - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 134.500.000

▲ 700.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 132.500.000

▲ 700.000 137.500.000

▲ 700.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 132.300.000

▲ 700.000 137.300.000

▲ 700.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 134.500.000

▲ 700.000 138.500.000

▲ 700.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 134.500.000

▲ 700.000 138.500.000

▲ 700.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 134.500.000

▲ 700.000 138.500.000

▲ 700.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.600.000

▲ 300.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.600.000

▲ 300.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 TPHCM PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 TPHCM SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Đà Nẵng PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Đà Nẵng SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Miền Tây PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Miền Tây SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Tây Nguyên SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Đông Nam Bộ SJC 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 131.800.000

▲ 1.300.000 136.300.000

▲ 1.300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 131.660.000

▲ 1.290.000 136.160.000

▲ 1.290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 128.740.000

▲ 1.290.000 134.940.000

▲ 1.290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 118.650.000

▲ 1.190.000 124.850.000

▲ 1.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 92.330.000

▲ 980.000 102.230.000

▲ 980.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 82.780.000

▲ 880.000 92.680.000

▲ 880.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 78.700.000

▲ 850.000 88.600.000

▲ 850.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 73.240.000

▲ 790.000 83.140.000

▲ 790.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 69.840.000

▲ 760.000 79.740.000

▲ 760.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 46.800.000

▲ 540.000 56.700.000

▲ 540.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 41.210.000

▲ 480.000 51.110.000

▲ 480.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 35.490.000

▲ 430.000 45.390.000

▲ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 134.000.000

▲ 400.000 138.000.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 129.010.000

▲ 1.290.000 135.210.000

▲ 1.290.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 126.600.000

▲ 600.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 123.590.000

▲ 590.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.500.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.500.000

▲ 1.000.000 138.500.000

▲ 1.000.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 135.500.000

▲ 1.000.000 138.500.000

▲ 1.000.000 Phú quý 1 lượng 99.9 135.400.000

▲ 1.000.000 138.400.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 999 132.900.000

▲ 1.000.000 137.400.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 99 131.670.000

▲ 990.000 136.125.000

▲ 990.000 Vàng trang sức 98 130.340.000

▲ 980.000 134.750.000

▲ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 126.000.000

▲ 1.000.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 135.000.000

▲ 1.000.000 139.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 135.000.000

▲ 1.000.000 139.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 133.000.000

▲ 500.000 137.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 132.500.000

▲ 500.000 136.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 130.700.000

▲ 500.000 135.000.000

▲ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.300.000

▲ 800.000 139.800.000

▲ 800.000 Vàng 99,9% 138.300.000

▲ 800.000 139.800.000

▲ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 123.800.000

▲ 500.000 125.800.000

▲ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.100.000

▲ 500.000 125.100.000

▲ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 119.400.000

▲ 500.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▲ 500.000 94.000.000

▲ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▲ 500.000 82.500.000

▲ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▲ 500.000 79.500.000

▲ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▲ 500.000 73.500.000

▲ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 44.000.000

▲ 500.000 47.000.000

▲ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▲ 1.000.000 139.500.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 93.090.000

▼ 80.000 98.590.000

▼ 80.000 Vàng trắng Au750 93.090.000

▼ 80.000 98.590.000

▼ 80.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 2/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 134.500.000

▲ 700.000 138.500.000

▲ 700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.450.000

▲ 70.000 13.850.000

▲ 70.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 133.500.000

▲ 700.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 132.500.000

▲ 700.000 137.500.000

▲ 700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 132.400.000

▲ 700.000 137.400.000

▲ 700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 126.000.000

▲ 100.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 125.500.000

▲ 100.000 0

±0

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 132,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua vàng nhẫn 9999 hiện ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, chưa có thông tin giá bán ra.

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 135,0-139,0 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.

Còn tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 giao dịch ở mức 135,5-138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với PNJ, dữ liệu ghi giá bán vàng nhẫn 134,0 triệu đồng/lượng và giá thu mua 138,0 triệu đồng/lượng. Hai chiều giá này cần được xác minh lại.

SJC đang niêm yết nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136,8 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất ở chiều bán trong nhóm có đủ dữ liệu.

Giá vàng thế giới bật tăng gần 1% sau cú lao dốc, vượt mốc 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 2/11 sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm. Giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 14h57 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 3.903,90 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,4%, đạt 3.913,20 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên cuối tuần, giá vàng đã giảm 3,5%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 và đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến nhiều nhà đầu tư phải bán cả vàng để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Theo ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, đợt tăng hiện tại chủ yếu là sự phục hồi sau phiên bán tháo. Giá dầu giảm vào đầu tuần cũng giúp thị trường kim loại quý bớt chịu áp lực.

Giá dầu đã giảm hơn 3% sau thông tin các nhà đàm phán Iran tiếp tục làm việc với đại diện Qatar tại Doha nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát do giá năng lượng tăng cao.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ Mỹ. Ba quan chức Fed gần đây đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, dù ngân hàng trung ương vừa quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định vàng đang đối mặt với nhiều khó khăn trong ngắn hạn khi áp lực bán kỹ thuật và nhu cầu thanh khoản lấn át sức hấp dẫn đầu tư dài hạn.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,5%, lên 50,33 USD/ounce. Bạch kim giữ ở mức 1.431,50 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,9%, đạt 986 USD/ounce.