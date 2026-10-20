Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 20/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 20/10/2026 tiếp tục giảm tới 600.000 đồng/lượng, SJC và DOJI còn 142,6 triệu đồng, trong khi vàng thế giới lùi về 4.123 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 20/10/2026: SJC, DOJI tiếp tục giảm, vàng miếng còn 142,6 triệu đồng/lượng

Chiều 20/10/2026, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong phiên thứ Ba, với mức giảm từ 200.000 đến 600.000 đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đã lùi về 142,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở nhiều mức giá khác nhau.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng mức giá và diễn biến, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 139,6 – 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào, giảm 600.000 đồng/lượng xuống còn 139 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, về mức 142,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) điều chỉnh giá mua vàng miếng giảm 200.000 đồng/lượng xuống 138,6 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp giảm 500.000 đồng/lượng, còn 142,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,6 142,6 -500 -500 Tập đoàn DOJI 139,6 142,6 -500 -500 Mi Hồng 141,0 142,5 -300 -300 PNJ 139,6 142,6 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 138,6 142,6 -200 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,6 142,6 -500 -500 Phú Quý 139,0 142,6 -600 -500

1. SJC - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.700.000

▼ -1.600.000 141.200.000

▼ -1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.600.000

▼ -500.000 142.620.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.600.000

▼ -500.000 142.630.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.700.000

▼ -1.600.000 141.300.000

▼ -1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.700.000

▼ -1.100.000 140.200.000

▼ -1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.812.000

▼ -1.089.000 138.812.000

▼ -1.089.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.511.000

▼ -825.000 105.311.000

▼ -825.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.696.000

▼ -748.000 95.496.000

▼ -748.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.881.000

▼ -671.000 85.681.000

▼ -671.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.095.000

▼ -641.000 81.895.000

▼ -641.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.819.000

▼ -459.000 58.619.000

▼ -459.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000

2. BTMC - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.600.000

▼ -200.000 142.600.000

▼ -500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.600.000

▼ -200.000 141.600.000

▼ -200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.400.000

▼ -200.000 141.400.000

▼ -200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▼ -200.000 142.600.000

▼ -200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▼ -200.000 142.600.000

▼ -200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▼ -200.000 142.600.000

▼ -200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.300.000

▼ -100.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.100.000

▼ -100.000 —

3. PNJ - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 TPHCM PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 TPHCM SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Hà Nội PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Đà Nẵng PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Đà Nẵng SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Miền Tây PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Miền Tây SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Tây Nguyên PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Tây Nguyên SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Đông Nam Bộ PNJ 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Đông Nam Bộ SJC 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.000.000

▼ -500.000 140.500.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.860.000

▼ -500.000 140.360.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.900.000

▼ -490.000 139.100.000

▼ -490.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.500.000

▼ -460.000 128.700.000

▼ -460.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.480.000

▼ -370.000 105.380.000

▼ -370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.640.000

▼ -340.000 95.540.000

▼ -340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.430.000

▼ -320.000 91.330.000

▼ -320.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.810.000

▼ -300.000 85.710.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.290.000

▼ -300.000 82.190.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.550.000

▼ -210.000 58.450.000

▼ -210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.790.000

▼ -190.000 52.690.000

▼ -190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.890.000

▼ -160.000 46.790.000

▼ -160.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138.500.000

▼ -900.000 141.500.000

▼ -900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.180.000

▼ -490.000 139.380.000

▼ -490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.000.000

▼ -1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 127.950.000

▼ -990.000 —

4. Phú Quý - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▼ -600.000 142.600.000

▼ -500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.000.000

▼ -600.000 142.000.000

▼ -600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.000.000

▼ -600.000 142.000.000

▼ -600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 138.900.000

▼ -600.000 141.900.000

▼ -600.000 Vàng trang sức 999 135.900.000

▼ -500.000 140.400.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 99 134.640.000

▼ -495.000 139.095.000

▼ -495.000 Vàng trang sức 98 133.280.000

▼ -490.000 137.690.000

▼ -490.000 Vàng 999.9 phi SJC 131.500.000

▼ -1.000.000 —

5. DOJI - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 137.500.000

▼ -700.000 140.500.000

▼ -700.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.000.000

▼ -700.000 140.000.000

▼ -700.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.200.000

▼ -700.000 138.500.000

▼ -700.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▼ -300.000 142.500.000

▼ -300.000 Vàng 99,9% 141.000.000

▼ -300.000 142.500.000

▼ -300.000 Vàng 9T85 (98,5%) 128.900.000

▼ -400.000 130.900.000

▼ -400.000 Vàng 9T8 (98,0%) 128.200.000

▼ -400.000 130.200.000

▼ -400.000 Vàng 95 (95,0%) 124.300.000

▼ -400.000 — Vàng V75 (75,0%) 94.500.000

±0 97.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 83.000.000

±0 86.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 80.000.000

±0 83.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 74.000.000

±0 77.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

±0 50.500.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.000.000

▼ -1.000.000 141.500.000

▼ -1.000.000 Vàng 18K (750) 97.150.000

▼ -700.000 102.650.000

▼ -700.000 Vàng trắng Au750 97.150.000

▼ -700.000 102.650.000

▼ -700.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 139.600.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.600.000

▼ -200.000 142.600.000

▼ -200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.860.000

▼ -20.000 14.260.000

▼ -20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.600.000

▼ -200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 136.600.000

▼ -200.000 141.600.000

▼ -200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.500.000

▼ -200.000 141.500.000

▼ -200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 132.500.000

▼ -1.400.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 132.000.000

▼ -1.400.000 —

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 141,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, nhẫn 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào 137,6 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng.

PNJ công bố giá vàng nhẫn ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, SJC niêm yết nhẫn 9999 ở mức 137,7 – 141,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng cùng thương hiệu 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 20/10/2026: Giá vàng giảm khi dầu tăng mạnh, thị trường chờ quyết định từ Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 20/10 khi giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Giới đầu tư đang thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới nhằm tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Tính đến 15h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 0,4%, xuống còn 4.123,94 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng mất 0,4%, lùi về mức 4.142,70 USD/ounce.

Áp lực lên thị trường vàng xuất hiện trong bối cảnh giá dầu tiếp tục đi lên, với dầu Brent dao động gần mức cao nhất trong 5 tháng. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia.

Theo ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông đang đẩy giá dầu tăng, qua đó tạo sức ép lên giá vàng ngay từ đầu tuần.

Giá năng lượng tăng thường làm gia tăng nguy cơ lạm phát, khiến thị trường lo ngại Fed sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng được xem là tài sản có khả năng phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện hướng về cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27–28/10. Những phát biểu gần đây của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ cho thấy Fed chưa cần vội vàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó phần nào làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường vẫn đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 91%.

Ông Kyle Rodda nhận định quyết định sắp tới của Fed có thể tạo ra biến động đáng kể trên thị trường tài chính, bất kể ngân hàng trung ương Mỹ lựa chọn phương án nào. Trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất, phản ứng ban đầu của thị trường có thể hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Không chỉ tại Mỹ, triển vọng chính sách tiền tệ của Nhật Bản cũng thu hút sự quan tâm. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Kazuo Ueda, cho biết lạm phát cơ bản đang tiến rất gần mục tiêu 2%. Nhu cầu toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, kết hợp với tình trạng thị trường lao động thắt chặt, đang tạo thêm áp lực lên giá cả, mở ra khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường kim loại quý, diễn biến giá ghi nhận sự phân hóa. Giá bạc giao ngay tăng 0,2%, lên 57,20 USD/ounce, trong khi bạch kim nhích 0,1%, đạt 1.641,95 USD/ounce. Ngược lại, palladium giảm 0,6%, xuống còn 1.113,48 USD/ounce.