Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 20/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 20/11/2026 tiếp tục lao dốc, vàng miếng SJC giảm tới 4 triệu đồng/lượng, xuống 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá vàng thế giới mất gần 2%.

Giá vàng chiều nay 20/11/2026: SJC lao dốc 4 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 20/11/2026 tiếp tục lao dốc, vàng miếng SJC giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 129,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra còn 134,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi xuống, có thương hiệu giảm tới 4 triệu đồng.

SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua mất 4 triệu đồng, còn giá bán giảm 2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng được giao dịch quanh ngưỡng 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn phiên trước lần lượt 4 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán.

DOJI tiếp tục hạ giá vàng miếng xuống 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Đợt điều chỉnh khiến giá thu mua giảm 4 triệu đồng, trong khi giá bán mất 2 triệu đồng.

Cùng xu hướng, Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng miếng về 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Giá mua giảm mạnh 4 triệu đồng, còn chiều bán giảm 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá thu mua vàng miếng giảm 3,5 triệu đồng, xuống 128,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng hiện được mua vào với giá 128,7 triệu đồng/lượng và bán ra 134,2 triệu đồng/lượng. Hai chiều giao dịch lần lượt giảm 3,8 triệu đồng và 2 triệu đồng so với phiên trước.

Mi Hồng cũng không tránh khỏi đà giảm, đưa giá mua vào xuống 130,2 triệu đồng/lượng và bán ra 132,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm tương ứng là 4,6 triệu đồng và 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,2 136,2 -4000 -2000 Tập đoàn DOJI 133,2 136,2 -4000 -2000 Mi Hồng 134,7 136,2 -4500 -4000 PNJ 133,2 136,2 -4000 -2000 Bảo Tín Minh Châu 131,8 136,2 -3500 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,2 136,2 -4000 -2000 Phú Quý 132,5 136,2 -3800 -2000

1. SJC - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.000.000

▼ 4.000.000 134.000.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.200.000

▼ 4.000.000 134.220.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.200.000

▼ 4.000.000 134.230.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.000.000

▼ 4.000.000 134.100.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.000.000

▼ 4.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.683.000

▼ 1.980.000 131.683.000

▼ 1.980.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.110.000

▼ 1.500.000 99.910.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.799.000

▼ 1.360.000 90.599.000

▼ 1.360.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.488.000

▼ 1.220.000 81.288.000

▼ 1.220.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.897.000

▼ 1.166.000 77.697.000

▼ 1.166.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.817.000

▼ 834.000 55.617.000

▼ 834.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hà Nội - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Tây - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Miền Tây - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Tây Nguyên - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Tây Nguyên - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn trơn PNJ 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999,9 124.040.000

▼ 3.420.000 129.540.000

▼ 3.710.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.910.000

▼ 3.420.000 129.410.000

▼ 3.710.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 122.040.000

▼ 3.680.000 128.240.000

▼ 3.680.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 112.460.000

▼ 3.400.000 118.660.000

▼ 3.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.960.000

▼ 2.780.000 97.160.000

▼ 2.780.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16,3K) 81.890.000

▼ 2.520.000 88.090.000

▼ 2.520.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15,6K) 78.000.000

▼ 2.410.000 84.200.000

▼ 2.410.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14,6K) 72.820.000

▼ 2.260.000 79.020.000

▼ 2.260.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.580.000

▼ 2.170.000 75.780.000

▼ 2.170.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.690.000

▼ 1.540.000 53.890.000

▼ 1.540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.380.000

▼ 1.390.000 48.580.000

▼ 1.390.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.940.000

▼ 1.230.000 43.140.000

▼ 1.230.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 122.300.000

▼ 3.680.000 128.500.000

▼ 3.680.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99 114.000.000

▼ 6.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 112.110.000

▼ 6.720.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.300.000

▼ 2.700.000 133.300.000

▼ 2.700.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.300.000

▼ 2.700.000 133.300.000

▼ 2.700.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 122.000.000

▼ 5.500.000 126.000.000

▼ 5.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 121.500.000

▼ 5.500.000 125.500.000

▼ 5.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 119.700.000

▼ 4.500.000 124.000.000

▼ 4.500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999,9) 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.830.000

▼ 350.000 13.330.000

▼ 250.000 Nhẫn tròn 999,9 BTMH 127.800.000

▼ 3.000.000 — Vàng trang sức 24K (999,9) 127.300.000

▼ 2.500.000 132.300.000

▼ 2.500.000 Vàng trang sức 24K (99,9) 127.200.000

▼ 2.500.000 132.200.000

▼ 2.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 114.000.000

▼ 6.000.000 — Vàng nguyên liệu 99,9 113.500.000

▼ 6.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.300.000

▼ 3.500.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999,9 127.300.000

▼ 2.500.000 132.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99,9 127.100.000

▼ 2.500.000 132.100.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Vàng HTBT - Vàng 999,9 (24K) 113.400.000

▼ 6.100.000 — Vàng thị trường - Vàng 999,9 (24K) 113.400.000

▼ 6.100.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.700.000

▼ 3.800.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999,9 128.700.000

▼ 3.800.000 132.700.000

▼ 2.800.000 Phú Quý 1 lượng 999,9 128.700.000

▼ 3.800.000 132.700.000

▼ 2.800.000 Phú Quý 1 lượng 99,9 128.600.000

▼ 3.800.000 132.600.000

▼ 2.800.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

▼ 3.500.000 131.400.000

▼ 3.000.000 Vàng trang sức 99 125.235.000

▼ 3.465.000 130.185.000

▼ 2.970.000 Vàng trang sức 98 123.970.000

▼ 3.430.000 128.870.000

▼ 2.940.000 Vàng 999,9 phi SJC 115.000.000

▼ 6.500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.200.000

▼ 4.500.000 132.200.000

▼ 4.000.000 Vàng 99,9% 130.200.000

▼ 4.500.000 132.200.000

▼ 4.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 113.000.000

▼ 6.300.000 116.000.000

▼ 5.300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 112.300.000

▼ 6.300.000 115.300.000

▼ 5.300.000 Vàng 95 (95,0%) 109.000.000

▼ 6.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 84.500.000

▼ 4.500.000 88.500.000

▼ 3.500.000 Vàng V68 (68,0%) 73.000.000

▼ 4.500.000 77.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 70.000.000

▼ 4.500.000 74.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 14K (58,0%) 64.000.000

▼ 4.500.000 68.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 10K (41,0%) 38.500.000

▼ 4.500.000 42.500.000

▼ 3.500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▼ 2.500.000 133.000.000

▼ 2.500.000 Vàng 18K (750) 86.150.000

▼ 3.510.000 91.650.000

▼ 3.510.000 Vàng trắng Au750 86.150.000

▼ 3.510.000 91.650.000

▼ 3.510.000

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 127,3–132,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 2,5 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá thu mua vàng nhẫn 9999 thêm 3 triệu đồng, đưa mức giao dịch xuống còn 127,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 129,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,7 triệu đồng ở cả hai chiều.

Phú Quý đưa giá vàng nhẫn về 128,7–132,7 triệu đồng/lượng. Giá mua thấp hơn 3,8 triệu đồng, trong khi giá bán giảm 2,8 triệu đồng so với phiên trước.

PNJ điều chỉnh vàng nhẫn xuống 127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều.

Riêng SJC ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều thu mua vàng nhẫn, lên tới 4 triệu đồng/lượng. Giá hiện còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó chiều bán giảm 3 triệu đồng.

Giá vàng rơi xuống đáy hơn một năm, người mua Trung Quốc và Ấn Độ tranh thủ gom hàng

Giá vàng thế giới ngày 20/11 tiếp tục lao dốc, có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực bán trên thị trường tài chính, nhu cầu vàng vật chất tại hai thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc và Ấn Độ lại tăng lên.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.552,39 USD/ounce vào lúc 7h30 GMT. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 mất 3,6%, còn 3.553,10 USD/ounce.

Diễn biến này khiến vàng đứng trước nguy cơ khép lại tuần giao dịch với mức giảm khoảng 8,5%, mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/3.

Đà lao dốc của kim loại quý chủ yếu bắt nguồn từ sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo FedWatch của CME, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã lên tới 99,3%. Điều này phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư về một bước đi thắt chặt tiền tệ tiếp theo.

Cùng thời điểm, đồng USD đứng gần vùng đỉnh 19 tháng, làm gia tăng chi phí mua vàng đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, cho rằng hoạt động thanh lý các khoản đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Thị trường lo ngại lạm phát kéo dài sẽ buộc Fed duy trì chính sách cứng rắn, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, bức tranh tại thị trường vàng vật chất có phần khác biệt. Tại Ấn Độ và Trung Quốc, giá vàng giảm mạnh đã thúc đẩy nhu cầu mua vào trong tuần.

Đặc biệt, một bộ phận nhà đầu tư Trung Quốc nhìn nhận đợt điều chỉnh hiện tại là cơ hội để gia tăng lượng vàng nắm giữ, thay vì tiếp tục đứng ngoài thị trường.

Dù vậy, lực mua vàng vật chất chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của thị trường quốc tế khi áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ vẫn chiếm ưu thế.

Thị trường kim loại quý nói chung cũng đang chịu sức ép lớn. Bạc giảm 2,4%, bạch kim mất 3,1% và palladium giảm 2,5%. Cả ba đều hướng tới một tuần giao dịch đi xuống.