Giá vàng hôm nay chiều 20/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều nay 20/11/2026 tiếp tục lao dốc, vàng miếng SJC giảm tới 4 triệu đồng/lượng, xuống 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá vàng thế giới mất gần 2%.
Giá vàng chiều nay 20/11/2026: SJC lao dốc 4 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 giảm mạnh
Giá vàng chiều nay 20/11/2026 tiếp tục lao dốc, vàng miếng SJC giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 129,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra còn 134,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi xuống, có thương hiệu giảm tới 4 triệu đồng.
SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua mất 4 triệu đồng, còn giá bán giảm 2 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng được giao dịch quanh ngưỡng 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn phiên trước lần lượt 4 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán.
DOJI tiếp tục hạ giá vàng miếng xuống 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Đợt điều chỉnh khiến giá thu mua giảm 4 triệu đồng, trong khi giá bán mất 2 triệu đồng.
Cùng xu hướng, Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng miếng về 129,2–134,2 triệu đồng/lượng. Giá mua giảm mạnh 4 triệu đồng, còn chiều bán giảm 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá thu mua vàng miếng giảm 3,5 triệu đồng, xuống 128,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 2 triệu đồng, còn 134,2 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng miếng hiện được mua vào với giá 128,7 triệu đồng/lượng và bán ra 134,2 triệu đồng/lượng. Hai chiều giao dịch lần lượt giảm 3,8 triệu đồng và 2 triệu đồng so với phiên trước.
Mi Hồng cũng không tránh khỏi đà giảm, đưa giá mua vào xuống 130,2 triệu đồng/lượng và bán ra 132,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm tương ứng là 4,6 triệu đồng và 4 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 20/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|133,2
|136,2
|-4000
|-2000
|Tập đoàn DOJI
|133,2
|136,2
|-4000
|-2000
|Mi Hồng
|134,7
|136,2
|-4500
|-4000
|PNJ
|133,2
|136,2
|-4000
|-2000
|Bảo Tín Minh Châu
|131,8
|136,2
|-3500
|-2000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|133,2
|136,2
|-4000
|-2000
|Phú Quý
|132,5
|136,2
|-3800
|-2000
|1. SJC - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)
|128.000.000
▼ 4.000.000
|134.000.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.220.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.230.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ)
|128.000.000
▼ 4.000.000
|134.100.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|127.000.000
▼ 4.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|124.683.000
▼ 1.980.000
|131.683.000
▼ 1.980.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|90.110.000
▼ 1.500.000
|99.910.000
▼ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|80.799.000
▼ 1.360.000
|90.599.000
▼ 1.360.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|71.488.000
▼ 1.220.000
|81.288.000
▼ 1.220.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|67.897.000
▼ 1.166.000
|77.697.000
▼ 1.166.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|45.817.000
▼ 834.000
|55.617.000
▼ 834.000
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|2. PNJ - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|TP. Hồ Chí Minh - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Hà Nội - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Đà Nẵng - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Đà Nẵng - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Miền Tây - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Miền Tây - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Tây Nguyên - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Tây Nguyên - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Đông Nam Bộ - PNJ
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Đông Nam Bộ - SJC
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Giá vàng nữ trang - Nhẫn trơn PNJ 999,9
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999,9
|124.040.000
▼ 3.420.000
|129.540.000
▼ 3.710.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999
|123.910.000
▼ 3.420.000
|129.410.000
▼ 3.710.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99
|122.040.000
▼ 3.680.000
|128.240.000
▼ 3.680.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K)
|112.460.000
▼ 3.400.000
|118.660.000
▼ 3.400.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K)
|90.960.000
▼ 2.780.000
|97.160.000
▼ 2.780.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16,3K)
|81.890.000
▼ 2.520.000
|88.090.000
▼ 2.520.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15,6K)
|78.000.000
▼ 2.410.000
|84.200.000
▼ 2.410.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14,6K)
|72.820.000
▼ 2.260.000
|79.020.000
▼ 2.260.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K)
|69.580.000
▼ 2.170.000
|75.780.000
▼ 2.170.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K)
|47.690.000
▼ 1.540.000
|53.890.000
▼ 1.540.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K)
|42.380.000
▼ 1.390.000
|48.580.000
▼ 1.390.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K)
|36.940.000
▼ 1.230.000
|43.140.000
▼ 1.230.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999,9
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
|127.800.000
▼ 1.400.000
|132.000.000
▼ 1.400.000
|Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920
|122.300.000
▼ 3.680.000
|128.500.000
▼ 3.680.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99
|114.000.000
▼ 6.500.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|112.110.000
▼ 6.720.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - AVPL
|129.300.000
▼ 2.700.000
|133.300.000
▼ 2.700.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|129.300.000
▼ 2.700.000
|133.300.000
▼ 2.700.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,99
|122.000.000
▼ 5.500.000
|126.000.000
▼ 5.500.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,9
|121.500.000
▼ 5.500.000
|125.500.000
▼ 5.500.000
|Hà Nội - Nữ trang 99
|119.700.000
▼ 4.500.000
|124.000.000
▼ 4.500.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|129.200.000
▼ 4.000.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999,9)
|128.300.000
▼ 3.500.000
|133.300.000
▼ 2.500.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|12.830.000
▼ 350.000
|13.330.000
▼ 250.000
|Nhẫn tròn 999,9 BTMH
|127.800.000
▼ 3.000.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999,9)
|127.300.000
▼ 2.500.000
|132.300.000
▼ 2.500.000
|Vàng trang sức 24K (99,9)
|127.200.000
▼ 2.500.000
|132.200.000
▼ 2.500.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|114.000.000
▼ 6.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99,9
|113.500.000
▼ 6.000.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - Vàng miếng SJC
|128.300.000
▼ 3.500.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999,9
|127.300.000
▼ 2.500.000
|132.300.000
▼ 2.500.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99,9
|127.100.000
▼ 2.500.000
|132.100.000
▼ 2.500.000
|Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|128.300.000
▼ 3.500.000
|133.300.000
▼ 2.500.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|128.300.000
▼ 3.500.000
|133.300.000
▼ 2.500.000
|Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|128.300.000
▼ 3.500.000
|133.300.000
▼ 2.500.000
|Vàng HTBT - Vàng 999,9 (24K)
|113.400.000
▼ 6.100.000
|—
|Vàng thị trường - Vàng 999,9 (24K)
|113.400.000
▼ 6.100.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|128.700.000
▼ 3.800.000
|134.200.000
▼ 2.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999,9
|128.700.000
▼ 3.800.000
|132.700.000
▼ 2.800.000
|Phú Quý 1 lượng 999,9
|128.700.000
▼ 3.800.000
|132.700.000
▼ 2.800.000
|Phú Quý 1 lượng 99,9
|128.600.000
▼ 3.800.000
|132.600.000
▼ 2.800.000
|Vàng trang sức 999
|126.400.000
▼ 3.500.000
|131.400.000
▼ 3.000.000
|Vàng trang sức 99
|125.235.000
▼ 3.465.000
|130.185.000
▼ 2.970.000
|Vàng trang sức 98
|123.970.000
▼ 3.430.000
|128.870.000
▼ 2.940.000
|Vàng 999,9 phi SJC
|115.000.000
▼ 6.500.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|130.200.000
▼ 4.500.000
|132.200.000
▼ 4.000.000
|Vàng 99,9%
|130.200.000
▼ 4.500.000
|132.200.000
▼ 4.000.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|113.000.000
▼ 6.300.000
|116.000.000
▼ 5.300.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|112.300.000
▼ 6.300.000
|115.300.000
▼ 5.300.000
|Vàng 95 (95,0%)
|109.000.000
▼ 6.000.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|84.500.000
▼ 4.500.000
|88.500.000
▼ 3.500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|73.000.000
▼ 4.500.000
|77.000.000
▼ 3.500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|70.000.000
▼ 4.500.000
|74.000.000
▼ 3.500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|64.000.000
▼ 4.500.000
|68.000.000
▼ 3.500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|38.500.000
▼ 4.500.000
|42.500.000
▼ 3.500.000
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|129.500.000
▼ 2.500.000
|133.000.000
▼ 2.500.000
|Vàng 18K (750)
|86.150.000
▼ 3.510.000
|91.650.000
▼ 3.510.000
|Vàng trắng Au750
|86.150.000
▼ 3.510.000
|91.650.000
▼ 3.510.000
Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 127,3–132,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 2,5 triệu đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá thu mua vàng nhẫn 9999 thêm 3 triệu đồng, đưa mức giao dịch xuống còn 127,8 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 129,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,7 triệu đồng ở cả hai chiều.
Phú Quý đưa giá vàng nhẫn về 128,7–132,7 triệu đồng/lượng. Giá mua thấp hơn 3,8 triệu đồng, trong khi giá bán giảm 2,8 triệu đồng so với phiên trước.
PNJ điều chỉnh vàng nhẫn xuống 127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều.
Riêng SJC ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều thu mua vàng nhẫn, lên tới 4 triệu đồng/lượng. Giá hiện còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó chiều bán giảm 3 triệu đồng.
Giá vàng rơi xuống đáy hơn một năm, người mua Trung Quốc và Ấn Độ tranh thủ gom hàng
Giá vàng thế giới ngày 20/11 tiếp tục lao dốc, có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực bán trên thị trường tài chính, nhu cầu vàng vật chất tại hai thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc và Ấn Độ lại tăng lên.
Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.552,39 USD/ounce vào lúc 7h30 GMT. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 mất 3,6%, còn 3.553,10 USD/ounce.
Diễn biến này khiến vàng đứng trước nguy cơ khép lại tuần giao dịch với mức giảm khoảng 8,5%, mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/3.
Đà lao dốc của kim loại quý chủ yếu bắt nguồn từ sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.
Theo FedWatch của CME, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã lên tới 99,3%. Điều này phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư về một bước đi thắt chặt tiền tệ tiếp theo.
Cùng thời điểm, đồng USD đứng gần vùng đỉnh 19 tháng, làm gia tăng chi phí mua vàng đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.
Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, cho rằng hoạt động thanh lý các khoản đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Thị trường lo ngại lạm phát kéo dài sẽ buộc Fed duy trì chính sách cứng rắn, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục ở mức cao.
Tuy nhiên, bức tranh tại thị trường vàng vật chất có phần khác biệt. Tại Ấn Độ và Trung Quốc, giá vàng giảm mạnh đã thúc đẩy nhu cầu mua vào trong tuần.
Đặc biệt, một bộ phận nhà đầu tư Trung Quốc nhìn nhận đợt điều chỉnh hiện tại là cơ hội để gia tăng lượng vàng nắm giữ, thay vì tiếp tục đứng ngoài thị trường.
Dù vậy, lực mua vàng vật chất chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của thị trường quốc tế khi áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ vẫn chiếm ưu thế.
Thị trường kim loại quý nói chung cũng đang chịu sức ép lớn. Bạc giảm 2,4%, bạch kim mất 3,1% và palladium giảm 2,5%. Cả ba đều hướng tới một tuần giao dịch đi xuống.