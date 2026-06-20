Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 20/6/2026: Vàng miếng, nhẫn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Bảy Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026 phục hồi, DOJI mua vào bật 1,7 triệu đồng; SJC cao hơn thế giới 14,7 triệu.

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026: Nhiều thương hiệu tăng lại, có nơi mua vào bật 1,7 triệu đồng

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026 lúc 16h00 ghi nhận diễn biến hồi phục ở nhiều thương hiệu vàng miếng. Mặt bằng giá tăng từ 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến lên 147,2 triệu đồng/lượng.

Tâm điểm là DOJI khi giá mua vào tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng lên 144,2 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 700.000 đồng/lượng, đạt 147,2 triệu đồng/lượng.

Cùng mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng còn có SJC, PNJ và BTMH. Nhóm này tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Khoảng cách mua - bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMC và Phú Quý có giá mua vào thấp hơn, cùng ở mức 143,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 147,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, chiều mua vào đi ngang, còn chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu khác được cung cấp, DOJI lại được ghi nhận ở vùng 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá mua vào giảm 4,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Biên độ mua - bán nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay hiện ghi nhận đà tăng ở 2 chiều mua vào và bán ra. Hiện chiều mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng lên 145,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào hiện tăng 500 nghìn đồng lên 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,2 147,2 +500 +500 Tập đoàn DOJI 144,2 147,2 +1700 +700 Mi Hồng 145,5 147,0 +1000 -500 PNJ 144,2 147,2 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 - +500 Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 147,2 +500 +500 Phú Quý 143,7 147,2 - +500

1. DOJI - Cập nhật: 20/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,200

▲1700K 147,200

▲700K Vàng 24K DOJI 144,200

▲1700K 147,200

▲700K

2. PNJ - Cập nhật: 20/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,200

▲500K 147,200

▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,200

▲500K 147,200

▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 144,200

▲500K 147,200

▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,200

▲500K 147,200

▲500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,200

▲500K 147,200

▲500K

3. BTMC - Cập nhật: 20/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,700

- 147,200

▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,700

- 147,200

▲500K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,700

- 147,200

▲500K Bản vị vàng BTMC 143,700

- 147,200

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143,700

- 147,200

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 143,700

- 147,200

▲500K

4. SJC - Cập nhật: 20/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,200

▲500K 147,200

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 144,200

▲500K 147,220

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,200

▲500K 147,230

▲500K

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026: DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 147,2 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026, nhóm vàng nhẫn 9999 tiếp tục được các doanh nghiệp niêm yết quanh vùng 143,0 - 147,2 triệu đồng/lượng.

SJC công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng tại chiều bán ra.

DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức giá. Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI và nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải đều được mua vào 144,2 triệu đồng/lượng, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý đang giao dịch nhẫn tròn trơn 999,9 tại 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn các thương hiệu còn lại ở cả hai chiều.

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026: Áp lực USD và Fed kéo vàng thế giới đi xuống

Cập nhật giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026 lúc 16h00, vàng thế giới giao ngay ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với phiên trước.

Với tỷ giá Vietcombank 26.440 VND/USD, vàng thế giới quy đổi khoảng 132,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá quốc tế khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Áp lực USD và Fed kéo vàng thế giới đi xuống

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Sáu, đồng thời đứng trước khả năng ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng Fed giữ chính sách lãi suất cứng rắn đang là hai lực cản lớn với kim loại quý.

Lúc 13h06 GMT, vàng giao ngay mất 0,9%, còn 4.169,44 USD/ounce. Trong phiên, giá từng giảm xuống 4.119,78 USD/ounce, mức thấp nhất từ ngày 11/6. Từ ngày 5/6, vàng giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về áp lực giảm.

USD đang hướng tới một tuần tăng giá, làm vàng trở nên đắt hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Cùng lúc, môi trường lãi suất cao làm vàng kém hấp dẫn hơn vì không tạo ra lợi suất.

Theo ông Nikos Tzabouras từ Tradu.com thuộc Jefferies, giá vàng có thể còn giảm sâu và rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce nếu bối cảnh hiện tại không cải thiện.

Nhà đầu tư cũng thận trọng sau các dự báo mới của Fed. Trong 19 nhà hoạch định chính sách, 9 người cho rằng Fed có thể cần nâng lãi suất trong năm nay. Ở cuộc họp trước, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50% - 3,75%.

CME FedWatch cho thấy giới giao dịch đang đặt khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất trước tháng 9. Nếu xác suất này tiếp tục tăng, vàng có thể chịu thêm sức ép.

Các yếu tố cần theo dõi tiếp theo gồm dữ liệu lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Rủi ro địa chính trị cũng chưa hạ nhiệt, nhất là sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ không diễn ra như dự kiến.

Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD/ounce xuống 4.900 USD/ounce. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng trong trung hạn, nhưng thận trọng hơn với triển vọng ngắn hạn.

Nhóm kim loại quý khác cũng giảm giá. Bạc giao ngay mất 1,1% còn 65,11 USD/ounce; bạch kim giảm 1,7% về 1.667,14 USD/ounce; palladium lùi 1,9% xuống 1.254,69 USD/ounce. Cả ba đều đang hướng tới một tuần đi xuống.