Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 22/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 22/10/2026 trong nước phần lớn ngừng giảm, riêng Phú Quý hạ thêm 300.000 đồng, giữa lúc vàng thế giới lao dốc hơn 1%.

Giá vàng chiều nay 22/10/2026: SJC, DOJI, PNJ đứng giá, Phú Quý tiếp tục giảm 300.000 đồng

Chiều 22/10/2026, giá vàng trong nước đã tạm ngừng đà giảm tại phần lớn thương hiệu, với giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 142,3 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tiếp tục hạ thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại SJC, vàng miếng giữ nguyên mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp được niêm yết ở mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

PNJ Hà Nội cũng không điều chỉnh giá vàng miếng so với phiên trước, tiếp tục giao dịch ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, giá mua vào hiện là 138,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng.

Cùng mức giá vàng miếng với SJC và PNJ, DOJI đang mua vào 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch trong khoảng 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng tiếp tục đi ngang ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 137,1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Phú Quý là thương hiệu tiếp tục giảm giá vàng miếng trong chiều nay, với mức điều chỉnh 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về 138,4 – 142,0 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 tại đây được mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) duy trì giá vàng miếng ở mức 138,1 – 142,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 có giá mua vào 136,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Mi Hồng ghi nhận giá vàng miếng mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch đều đứng yên so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,3 142,3 - - Tập đoàn DOJI 139,3 142,3 - - Mi Hồng 140,8 142,3 - - PNJ 139,3 142,3 - - Bảo Tín Minh Châu 138,1 142,3 - - Bảo Tín Mạnh Hải 139,3 142,3 - - Phú Quý 138,4 142,0 -300 -300

1. SJC - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.400.000

±0 140.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.300.000

±0 142.320.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.300.000

±0 142.330.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.400.000

±0 141.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.400.000

±0 139.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.515.000

±0 138.515.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.285.000

±0 105.085.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.492.000

±0 95.292.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.698.000

±0 85.498.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.920.000

±0 81.720.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.694.000

±0 58.494.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.300.000

±0 142.300.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.100.000

±0 142.300.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.100.000

±0 141.100.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 135.900.000

±0 140.900.000

±0 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

±0 142.100.000

±0 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

±0 142.100.000

±0 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

±0 142.100.000

±0 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.300.000

▼ -900.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 131.500.000

▼ -1.200.000 —

3. PNJ - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 TPHCM PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 TPHCM SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Hà Nội PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Đà Nẵng PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Đà Nẵng SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Miền Tây PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Miền Tây SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Tây Nguyên PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Tây Nguyên SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Đông Nam Bộ SJC 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.400.000

±0 139.900.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.260.000

±0 139.760.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.300.000

±0 138.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 121.950.000

±0 128.150.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.030.000

±0 104.930.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.230.000

±0 95.130.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.040.000

±0 90.940.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.440.000

±0 85.340.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.940.000

±0 81.840.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.300.000

±0 58.200.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.560.000

±0 52.460.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.690.000

±0 46.590.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138.400.000

±0 141.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 132.580.000

±0 138.780.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 130.000.000

▼ -750.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.960.000

▼ -740.000 —

4. Phú Quý - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.400.000

▼ -300.000 142.000.000

▼ -300.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 138.400.000

▼ -300.000 141.400.000

▼ -300.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 138.400.000

▼ -300.000 141.400.000

▼ -300.000 Phú quý 1 lượng 99.9 138.300.000

▼ -300.000 141.300.000

▼ -300.000 Vàng trang sức 999 135.600.000

▼ -300.000 140.100.000

▼ -300.000 Vàng trang sức 99 134.343.000

▼ -297.000 138.798.000

▼ -297.000 Vàng trang sức 98 132.986.000

▼ -294.000 137.396.000

▼ -294.000 Vàng 999.9 phi SJC 131.500.000

±0 —

5. DOJI - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.200.000

▲ +200.000 142.200.000

▲ +200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.200.000

▲ +200.000 142.200.000

▲ +200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 137.200.000

▲ +200.000 140.200.000

▲ +200.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 136.700.000

▲ +200.000 139.700.000

▲ +200.000 Hà Nội Nữ trang 99 134.900.000

▲ +200.000 138.200.000

▲ +200.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.800.000

±0 142.300.000

±0 Vàng 99,9% 140.800.000

±0 142.300.000

±0 Vàng 9T85 (98,5%) 128.100.000

▼ -500.000 130.100.000

▼ -500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 127.400.000

▼ -500.000 129.400.000

▼ -500.000 Vàng 95 (95,0%) 123.500.000

▼ -500.000 — Vàng V75 (75,0%) 94.000.000

▼ -500.000 97.000.000

▼ -500.000 Vàng V68 (68,0%) 82.500.000

▼ -500.000 85.500.000

▼ -500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 79.500.000

▼ -500.000 82.500.000

▼ -500.000 Vàng 14K (58,0%) 73.500.000

▼ -500.000 76.500.000

▼ -500.000 Vàng 10K (41,0%) 47.000.000

▼ -500.000 50.000.000

▼ -500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.000.000

▼ -1.000.000 141.500.000

▼ -1.000.000 Vàng 18K (750) 96.910.000

±0 102.410.000

±0 Vàng trắng Au750 96.910.000

±0 102.410.000

±0

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 22/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 139.300.000

±0 142.300.000

±0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.100.000

±0 142.100.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.810.000

±0 14.210.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.100.000

±0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 136.100.000

±0 141.100.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.000.000

±0 141.000.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 131.500.000

▼ -500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 131.000.000

▼ -500.000 —

Giá vàng thế giới chiều 22/10/2026 lao dốc hơn 1%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10

Theo Reuters, vào lúc 14h21 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống còn 4.095,75 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 trong phiên giao dịch.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ mất 0,9%, còn 4.112,10 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng vẫn đang chịu sức ép đáng kể sau những phiên biến động gần đây.

Nguyên nhân chính đến từ đà tăng của giá dầu thế giới trong ngày thứ Năm. Những cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia đã làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, khiến Mỹ yêu cầu một số nhân viên ngoại giao và người thân rời khỏi các cơ quan đại diện tại quốc gia này.

Giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, giới hoạch định chính sách Mỹ được dự báo sẽ chưa vội điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10 chỉ khoảng 15%. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên tới 87%.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10. Đây là một trong những thước đo lạm phát quan trọng được Fed sử dụng để đánh giá xu hướng giá cả và quyết định chính sách tiền tệ.

Theo nhận định của chuyên gia Wong được Reuters dẫn lời, nhà đầu tư đang kỳ vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, cả ở kỳ hạn ngắn và dài trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ, trong khi chi phí cơ hội nắm giữ ngày càng lớn.

Về triển vọng kỹ thuật, chuyên gia phân tích Wang Tao của Reuters cho rằng giá vàng giao ngay vẫn có khả năng kiểm tra lại vùng 4.073 USD/ounce, mức thấp được thiết lập ngày 14/10.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại 4.135 USD/ounce. Nếu vượt qua mốc này, giá vàng có thể phục hồi lên vùng 4.150 – 4.169 USD/ounce.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/10. Giá bạc giao ngay mất 3,3%, xuống 56,06 USD/ounce; bạch kim giảm 2,1%, còn 1.594,96 USD/ounce; trong khi palladium giảm 2,4%, xuống 1.061 USD/ou