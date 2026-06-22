Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 22/6/2026: Vàng miếng, nhẫn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Hai Giá vàng chiều nay 22/6/2026 tăng mạnh, vàng miếng lên 148,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn nhiều nơi vượt 148 triệu. Vàng thế giới về lại mốc 4.200 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 22/6/2026: Vàng miếng tăng mạnh, BTMC áp sát mốc 149 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng miếng trong nước chiều thứ Hai 22/6 tiếp tục nóng lên so với phiên trước. Cập nhật lúc 15h00, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn đã trở lại vùng 148 triệu đồng/lượng, với mức tăng phổ biến từ 500.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và từng chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng chiều nay tăng mạnh nhất trong nhóm được khảo sát. Chiều mua vào lên 145,6 triệu đồng/lượng, cao hơn phiên trước 1,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng được đẩy lên 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng. Với mức điều chỉnh này, BTMC là thương hiệu có nhịp tăng nổi bật nhất trong phiên chiều 22/6.

Tại Phú Quý, vàng miếng cũng ghi nhận đà đi lên rất rõ. Giá mua vào đạt 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra được điều chỉnh lên 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Mức tăng này đưa Phú Quý vào nhóm có giá bán ra cao trên thị trường chiều nay.

Ở SJC, giá vàng miếng chốt phiên chiều ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, cả hai chiều cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng, cho thấy biên độ giao dịch chưa có thay đổi dù mặt bằng giá đã bật lên mạnh.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng được kéo lên vùng cao. Doanh nghiệp này giao dịch vàng miếng ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, mỗi lượng vàng tại PNJ tăng thêm 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá bán ra ngang SJC, BTMC, DOJI và BTMH.

Với DOJI, giá vàng miếng chiều nay được cập nhật ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Mức tăng so với phiên trước là 1,4 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá bán ra tại DOJI đã trở lại vùng 148,6 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất trong bảng giá chiều nay.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng cũng tăng theo nhịp chung của thị trường. Giá mua vào đạt 145,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, BTMH tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có cách điều chỉnh khác với nhóm thương hiệu lớn. Giá mua vào vàng miếng SJC tại đây tăng 500.000 đồng/lượng, lên 146,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 1,0 triệu đồng/lượng, đạt 148,0 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá mua vào tại Mi Hồng đang cao hơn nhiều doanh nghiệp khác, nhưng giá bán ra lại thấp hơn vùng 148,5 - 148,6 triệu đồng/lượng tại nhóm SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH và Phú Quý.

Nhìn chung, giá vàng miếng chiều nay 22/6/2026 đang có phiên tăng mạnh sau giai đoạn biến động cuối tuần trước. BTMC và Phú Quý là hai thương hiệu có mức tăng mua vào nổi bật, còn SJC, PNJ, DOJI và BTMH cùng đưa giá bán ra lên 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,6 148,6 +1400 +1400 Tập đoàn DOJI 145,6 148,6 +1400 +1400 Mi Hồng 146,5 148,5 +800 +1300 PNJ 145,6 148,6 +1400 +1400 Bảo Tín Minh Châu 145,6 148,6 +1900 +1400 Bảo Tín Mạnh Hải 145,6 148,6 +1400 +1400 Phú Quý 145,5 148,5 +1400 +1400

1. DOJI - Cập nhật: 22/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng 24K DOJI 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K

2. PNJ - Cập nhật: 22/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng Kim Bảo 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K

3. BTMC - Cập nhật: 22/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Bản vị vàng BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,400

▲1900K 146,900

▲1400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,200

▲1900K 146,700

▲1400K

4. SJC - Cập nhật: 22/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng SJC 5 chỉ 145,700

▲1400K 148,720

▲1400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,700

▲1400K 148,730

▲1400K

Giá vàng nhẫn chiều nay 22/6/2026

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay 22/6/2026 cũng duy trì ở vùng cao. Nhiều sản phẩm vàng nhẫn 9999 đã vượt mốc 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong đó DOJI đang có mức bán ra cao nhất trong nhóm được cung cấp.

Tại SJC, sản phẩm vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cho thấy vàng nhẫn SJC đang bám sát mặt bằng vàng miếng, chỉ thấp hơn nhẹ so với giá bán ra vàng miếng SJC cùng thời điểm.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào chiều nay ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng. BTMH đang có giá vàng nhẫn ngang SJC ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá mua vào ngang SJC và BTMH, giá bán ra của BTMC thấp hơn nhóm đã vượt 148 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục đứng ở vùng cao. Giá mua vào đạt 145,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 148,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật chiều 22/6.

Riêng Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với SJC và BTMH, giá mua vào tại Phú Quý cao hơn 100.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cũng nhỉnh hơn 100.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới chiều nay 22/6/2026

Dữ liệu giá vàng thế giới chiều nay chưa có trong nội dung được cung cấp. Do đó, bài viết chưa tính chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới ở thời điểm 22/6/2026.

Với mặt bằng vàng miếng trong nước đang phổ biến quanh vùng 148 triệu đồng/lượng bán ra, diễn biến giá vàng thế giới trong phiên chiều sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khoảng cách giữa thị trường nội địa và quốc tế. Phần này cần được bổ sung sau khi có giá vàng giao ngay hoặc giá vàng quy đổi mới nhất.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên đầu tuần sau khi chạm vùng thấp nhất hơn một tuần vào cuối tuần trước. Đà phục hồi xuất hiện khi giá dầu giảm, sau thông tin Iran cho biết đàm phán hòa bình với Mỹ đã có tiến triển.

Đến 08h00 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.189,69 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Ngược lại, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 giảm 0,9%, còn 4.207,70 USD/ounce.

Theo truyền thông Iran, vòng trao đổi đầu tiên giữa quan chức cấp cao Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc trong ngày thứ Hai. Qatar và Pakistan, hai nước trung gian, cho biết hai bên đã thống nhất lộ trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định thị trường vàng vẫn có thể chịu tác động lớn từ yếu tố địa chính trị. Dù tín hiệu đàm phán tích cực hơn, nhà đầu tư có thể vẫn cần thêm thời gian quan sát.

Sau thông tin này, giá dầu Brent giảm hơn 1%, giúp giảm bớt lo ngại lạm phát và phần nào hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, triển vọng kim loại quý vẫn chịu sức ép từ chính sách lãi suất của Fed.

Hiện 9/19 nhà hoạch định chính sách Fed cho rằng cần nâng lãi suất trong năm nay. Theo CME FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 được giới giao dịch đặt cược ở mức 89%, tăng mạnh so với 61% trước cuộc họp Fed.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2% lên 66,18 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.670,74 USD/ounce, còn palladium tăng 1% lên 1.270,41 USD/ounce.