Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 23/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 23/11/2026 ghi nhận SJC, DOJI cùng bán ra 135 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Mi Hồng thu mua vàng miếng cao hơn SJC tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tăng mạnh.

Giá vàng chiều nay 23/11/2026: Cùng bán 135 triệu đồng, Mi Hồng thu mua cao hơn SJC tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 23/11/2026 ghi nhận sự khác biệt đáng chú ý giữa các thương hiệu. Trong khi SJC bán ra 135 triệu đồng/lượng, Mi Hồng chỉ niêm yết 134 triệu đồng nhưng lại có giá thu mua cao hơn SJC tới 2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI tăng mạnh 1,8 triệu đồng, đưa giá bán lên 134,8 triệu đồng/lượng.

Sau đợt tăng trong phiên sáng, thị trường vàng trong nước bước sang buổi chiều với mặt bằng giá tương đối ổn định. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa giá mua và bán tại từng doanh nghiệp vẫn khá lớn, dao động từ 2 đến 5,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng.

Đáng chú ý, SJC hiện mua vàng miếng ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều.

Cùng mức giá với SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng quanh ngưỡng 130–135 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu này đều duy trì mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trong khi đó, Phú Quý đưa giá mua vào lên 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng, nhưng chênh lệch mua – bán hiện lên tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có diễn biến khác biệt khi giá mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng, đạt 129,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chỉ tăng 500.000 đồng/lượng, lên 134 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách giữa hai chiều thu hẹp còn 4,5 triệu đồng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục nổi bật ở chiều thu mua. Doanh nghiệp giữ giá mua vàng miếng tại 132 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán tăng 500.000 đồng/lượng, lên 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm nay

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,0 135,0 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 130,0 135,0 +1500 +1500 Mi Hồng 132,0 134,0 - +500 PNJ Hà Nội 130,0 135,0 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,0 +1200 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 130,0 135,0 +1500 +1500 Phú Quý 129,5 135,0 +1500 +1500

1. SJC - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.800.000

▲ 1.500.000 134.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 130.000.000

▲ 1.500.000 135.020.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130.000.000

▲ 1.500.000 135.030.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.800.000

▲ 1.500.000 134.900.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.800.000

▲ 1.500.000 133.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125.475.000

▲ 1.485.000 132.475.000

▲ 1.485.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.710.000

▲ 1.125.000 100.510.000

▲ 1.125.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 81.343.000

▲ 1.020.000 91.143.000

▲ 1.020.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.976.000

▲ 915.000 81.776.000

▲ 915.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.363.000

▲ 874.000 78.163.000

▲ 874.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.150.000

▲ 625.000 55.950.000

▲ 625.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.800.000

▲ 1.800.000 134.800.000

▲ 1.800.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.800.000

▲ 1.800.000 134.800.000

▲ 1.800.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 123.000.000

▲ 1.500.000 127.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 122.500.000

▲ 1.500.000 126.500.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 120.700.000

▲ 1.500.000 125.000.000

▲ 1.500.000

3. PNJ - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Tây Nguyên - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 125.000.000

▲ 1.500.000 130.500.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 124.870.000

▲ 1.500.000 130.370.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 123.000.000

▲ 1.490.000 129.200.000

▲ 1.490.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 113.340.000

▲ 1.380.000 119.540.000

▲ 1.380.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 91.680.000

▲ 1.130.000 97.880.000

▲ 1.130.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 82.540.000

▲ 1.020.000 88.740.000

▲ 1.020.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 78.630.000

▲ 980.000 84.830.000

▲ 980.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 73.410.000

▲ 920.000 79.610.000

▲ 920.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 70.140.000

▲ 870.000 76.340.000

▲ 870.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 48.090.000

▲ 630.000 54.290.000

▲ 630.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.740.000

▲ 560.000 48.940.000

▲ 560.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 37.260.000

▲ 500.000 43.460.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 123.260.000

▲ 1.490.000 129.460.000

▲ 1.490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99.99 117.000.000

▲ 2.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99 115.080.000

▲ 2.480.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - VÀNG MIẾNG SJC 129.500.000

▲ 1.200.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 128.500.000

▲ 1.200.000 133.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 128.300.000

▲ 1.200.000 133.300.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24k) 117.500.000

▲ 4.100.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24k) 117.500.000

▲ 4.100.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.950.000

▲ 120.000 13.450.000

▲ 120.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 129.000.000

▲ 1.200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.500.000

▲ 1.200.000 133.500.000

▲ 1.200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 128.400.000

▲ 1.200.000 133.400.000

▲ 1.200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 116.500.000

▲ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.500.000

▲ 1.500.000 133.500.000

▲ 1.500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 129.500.000

▲ 1.500.000 133.500.000

▲ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 129.400.000

▲ 1.500.000 133.400.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 999 127.400.000

▲ 1.500.000 132.400.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 99 126.225.000

▲ 1.485.000 131.175.000

▲ 1.485.000 Vàng trang sức 98 124.950.000

▲ 1.470.000 129.850.000

▲ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 117.000.000

▲ 4.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 132.000.000

±0 134.000.000

▲ 500.000 Vàng 99,9% 132.000.000

±0 134.000.000

▲ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 114.000.000

▲ 500.000 117.000.000

▲ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 113.300.000

▲ 500.000 116.300.000

▲ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 110.000.000

▲ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 85.500.000

▲ 500.000 89.500.000

▲ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 74.000.000

▲ 500.000 78.000.000

▲ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 71.000.000

▲ 500.000 75.000.000

▲ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 65.000.000

▲ 500.000 69.000.000

▲ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 39.500.000

▲ 500.000 43.500.000

▲ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 23/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.310.000

▲ 1.720.000 91.810.000

▲ 1.720.000 Vàng trắng Au750 86.310.000

▲ 1.720.000 91.810.000

▲ 1.720.000

DOJI gây chú ý khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng lên mức 129,8–134,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

SJC cũng bán vàng nhẫn ở mức 134,8 triệu đồng/lượng, nhưng giá thu mua chỉ đạt 128,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại doanh nghiệp lên tới 6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với DOJI.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào 129 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 129,5–133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giao dịch tại 127–132,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán.

So với thị trường trong nước, vàng thế giới ghi nhận mức phục hồi mạnh hơn trong phiên đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 2,9%, lên 3.635,80 USD/ounce lúc 14h21 ngày 23/11 theo giờ Việt Nam.

Dù vàng trong nước và thế giới cùng đi lên, khoảng cách mua – bán tại nhiều thương hiệu vẫn ở mức đáng kể. Với người mua vàng, đây là yếu tố cần lưu ý bởi giá thu mua tại doanh nghiệp có thể thấp hơn nhiều so với số tiền phải bỏ ra để sở hữu cùng một lượng vàng.