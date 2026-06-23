Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 23/6/2026: Vàng miếng, nhẫn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Ba Giá vàng chiều nay 23/6/2026 giảm sâu; vàng miếng, nhẫn quanh 147 triệu đồng/lượng, thế giới còn 4.112 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 23/6/2026: Vàng miếng đồng loạt lùi về quanh 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 23/6/2026 ghi nhận nhịp giảm lan rộng tại thị trường trong nước. Đến 17h45 thứ Ba, nhiều doanh nghiệp lớn đưa giá bán ra vàng miếng về mốc 147,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua từ 1,5 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng.

SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là nhóm có cùng mức điều chỉnh trong phiên chiều. Mỗi lượng vàng tại các thương hiệu này giảm 1,6 triệu đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 144,0 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 147,0 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, mức giảm thấp hơn đôi chút, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn bán ra. Sau nhịp điều chỉnh này, giá vàng miếng Phú Quý cũng về cùng vùng với thị trường, đạt 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng có diễn biến riêng khi giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện cùng ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, sau khi tăng ở các phiên trước, giá vàng trong nước chiều 23/6 đã hạ mạnh, đưa mặt bằng giao dịch về vùng thấp hơn rõ rệt so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 -1600 -1600 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 -1600 -1600 Mi Hồng 145,7 147,7 -1500 -1500 PNJ 144,0 147,0 -1600 -1600 Bảo Tín Minh Châu 144,0 147,0 -1600 -1600 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 -1600 -1600 Phú Quý 144,0 147,0 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 23/6/2026 17:45 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng 24K DOJI 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K

2. PNJ - Cập nhật: 23/6/2026 17:45 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K

3. BTMC - Cập nhật: 23/6/2026 17:45 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Bản vị vàng BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▼1400K 146,500

▼1400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,800

▼1400K 146,300

▼1400K

4. SJC - Cập nhật: 23/6/2026 17:45 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▼1400K 147,020

▼1400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▼1400K 147,030

▼1400K

Giá vàng chiều nay 23/6/2026: Nhẫn 9999 phổ biến 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra

Giá vàng chiều nay 23/6/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 tiếp tục hạ nhiệt so với vùng cao trước đó, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra về quanh 147 triệu đồng/lượng.

SJC là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn đôi chút. Vàng nhẫn 9999 tại đây hiện ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng chung mặt bằng 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra là Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI Hà Nội và Phú Quý. Cụ thể, nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI và nhẫn tròn trơn 999,9 Phú Quý đều đang được giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu là điểm nhỉnh hơn trong nhóm vàng nhẫn chiều nay. Sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long được mua vào với giá 144 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý.

Giá vàng chiều nay 23/6/2026 giảm mạnh, vàng quốc tế lùi sát mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 23/6/2026 ghi nhận áp lực giảm rõ rệt trên thị trường quốc tế. Đến 17h45 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở 4.112,3 USD/ounce, thấp hơn 78,7 USD/ounce so với tuần trước.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.448 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 131,13 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khi giá vàng miếng SJC trong nước đang ở vùng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa vàng SJC và vàng quốc tế khoảng 15,87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 23/6/2026 giảm mạnh, vàng quốc tế lùi sát mốc 4.100 USD/ounce

Trong phiên thứ Ba, vàng thế giới có thời điểm giảm hơn 2% do đồng USD tăng mạnh. Kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong năm nay tiếp tục là lực cản lớn với kim loại quý, bên cạnh các thông tin xoay quanh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.

Tâm lý thận trọng cũng lan sang nhiều thị trường tài chính. Chứng khoán tại nhiều khu vực giảm vì lo ngại cổ phiếu trí tuệ nhân tạo được định giá quá cao, còn triển vọng lãi suất cao kéo dài gây thêm áp lực lên nhà đầu tư. Cùng thời điểm, dầu thô giảm 1%, USD tiến gần vùng cao nhất một năm, khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Theo cập nhật lúc 07h53 GMT, giá vàng giao ngay giảm 2,2% xuống 4.099,84 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm 2%, còn 4.117,70 USD/ounce.

Diễn biến giảm cũng xuất hiện ở các kim loại quý khác. Bạc giao ngay mất 5% còn 61,90 USD/ounce. Bạch kim giảm 3% xuống 1.628,55 USD/ounce, còn palladium lùi 2,9% về 1.229,28 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer từ KCM Trade, việc giá dầu giảm trong tuần này từng giúp vàng có thêm lực đỡ. Dù vậy, USD tăng giá và kỳ vọng Fed nâng lãi suất đang tạo áp lực lớn hơn lên thị trường vàng.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên 88%, so với 61% trước cuộc họp Fed tuần trước. Nhà đầu tư đang tính đến kịch bản chính sách tiền tệ cứng rắn hơn dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh.

Ở góc nhìn chính sách, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết thị trường lao động vẫn ổn định, nên câu hỏi lớn lúc này là lạm phát cao có tiếp tục kéo dài hay sẽ hạ nhiệt. Ông cũng theo dõi tác động từ thuế quan cao khi yếu tố này dần giảm bớt, cùng dấu hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông.

Về tình hình quốc tế, Mỹ đã miễn trừ một số lệnh trừng phạt với Iran trong 60 ngày sau vòng đàm phán đầu tiên thuộc khuôn khổ thỏa thuận hòa bình mới. Các quan chức cho biết giao tranh tại Lebanon đã dịu lại theo thỏa thuận hướng tới chấm dứt xung đột trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đánh giá các cuộc trao đổi với Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc hai bên đã bắt đầu bàn về chương trình hạt nhân.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới báo cáo PCE của Mỹ công bố vào thứ Năm. Đây là chỉ số lạm phát Fed ưu tiên theo dõi, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng thời gian tới.