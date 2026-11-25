Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 25/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 25/11/2026 đi ngang so với buổi sáng, vàng miếng SJC vẫn thấp hơn hôm qua 900.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới lùi sát mốc 3.500 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 25/11/2026: Vàng miếng đứng giá, SJC và PNJ chênh nhau 2,4 triệu đồng ở giá vàng nhẫn

Giá vàng chiều nay 25/11/2026 chưa thay đổi so với lần cập nhật buổi sáng. Vàng miếng vẫn thấp hơn hôm qua tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu.

Sau những biến động trong buổi sáng, thị trường vàng bước vào phiên chiều với mặt bằng giá tương đối ổn định. Mốc 134,1 triệu đồng/lượng vẫn là mức bán ra phổ biến tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng.

Tại SJC, người mua vàng chiều nay cần chi 134,1 triệu đồng cho mỗi lượng, trong khi mức giá doanh nghiệp thu mua là 129,1 triệu đồng/lượng. Hai mức giá này đều thấp hơn hôm qua 900.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội chưa thay đổi bảng giá trong phiên chiều, tiếp tục mua vàng miếng với giá 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.

Ở hệ thống DOJI, mức giá bán 134,1 triệu đồng/lượng vẫn được giữ nguyên từ buổi sáng. Giá thu mua tương ứng là 129,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ khoảng giao dịch 129,1–134,1 triệu đồng/lượng trong phiên chiều. So với ngày hôm qua, giá mua và bán đều thấp hơn 900.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang có khoảng cách giữa giá mua và giá bán lên tới 5,6 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp thu mua vàng miếng ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán là 134,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, mức giá bán ra hiện thấp hơn SJC 100.000 đồng/lượng, đứng ở 134 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng. Chiều mua vào được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục tạo khác biệt với giá thu mua lên tới 132,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 3,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hiện là 134 triệu đồng/lượng. Dù cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều so với hôm qua, chênh lệch mua – bán tại thương hiệu này chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hôm nay Chiều 25/11/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 129,1 134,1 -900 -900 Tập đoàn DOJI 129,1 134,1 -900 -900 PNJ Hà Nội 129,1 134,1 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 128,5 134,1 -1500 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 129,1 134,1 -900 -900 Phú Quý 128,5 134,0 -1200 -1000 Mi Hồng 132,5 134,0 -1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 127.900.000

▼ 900.000 133.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.100.000

▼ 900.000 134.120.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.100.000

▼ 900.000 134.130.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 127.900.000

▼ 900.000 134.000.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126.900.000

▼ 900.000 132.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.584.000

▼ 891.000 131.584.000

▼ 891.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.035.000

▼ 675.000 99.835.000

▼ 675.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.731.000

▼ 612.000 90.531.000

▼ 612.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.427.000

▼ 549.000 81.227.000

▼ 549.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.838.000

▼ 525.000 77.638.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.775.000

▼ 375.000 55.575.000

▼ 375.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000

2. DOJI - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99.99 123.000.000

▼ 1.000.000 127.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99.9 122.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99 120.700.000

±0 125.000.000

±0

3. PNJ - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 TPHCM - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 TPHCM - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hà Nội - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Tây - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Miền Tây - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Tây Nguyên - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 124.000.000

▼ 1.000.000 129.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.870.000

▼ 1.000.000 129.370.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 122.010.000

▼ 990.000 128.210.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 112.420.000

▼ 920.000 118.620.000

▼ 920.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.930.000

▼ 750.000 97.130.000

▼ 750.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 81.860.000

▼ 680.000 88.060.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 77.980.000

▼ 650.000 84.180.000

▼ 650.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 72.800.000

▼ 610.000 79.000.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.560.000

▼ 580.000 75.760.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.670.000

▼ 420.000 53.870.000

▼ 420.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.360.000

▼ 380.000 48.560.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.920.000

▼ 340.000 43.120.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 122.260.000

▼ 1.000.000 128.460.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99.99 116.000.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99 114.090.000

▼ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - VÀNG MIẾNG SJC 128.500.000

▼ 1.500.000 134.100.000

▼ 900.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 127.500.000

▼ 1.500.000 132.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 127.300.000

▼ 1.500.000 132.300.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24k) 116.000.000

▼ 2.500.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24k) 116.000.000

▼ 2.500.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.850.000

▼ 150.000 13.350.000

▼ 150.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.000.000

▼ 1.500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.500.000

▼ 1.500.000 132.500.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.400.000

▼ 1.500.000 132.400.000

▼ 1.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 115.500.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 115.000.000

▼ 2.500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.500.000

▼ 1.200.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.500.000

▼ 1.200.000 132.500.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 128.500.000

▼ 1.200.000 132.500.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 128.400.000

▼ 1.200.000 132.400.000

▼ 1.200.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

▼ 1.000.000 131.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 125.235.000

▼ 990.000 130.185.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 123.970.000

▼ 980.000 128.870.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 115.500.000

▼ 1.500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 25/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 1.000.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 99,9% 132.500.000

▼ 1.000.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 115.500.000

▼ 500.000 118.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 114.800.000

▼ 500.000 117.800.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 111.400.000

▼ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.000.000

▼ 500.000 91.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 75.500.000

▼ 500.000 79.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 72.500.000

▼ 500.000 76.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 66.500.000

▼ 500.000 70.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 41.000.000

▼ 500.000 45.000.000

▼ 500.000

Không đồng nhất như thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 chiều nay ghi nhận khoảng cách khá lớn giữa các doanh nghiệp, dù chưa có đợt điều chỉnh mới kể từ buổi sáng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu đang được bán với giá 132,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Chiều thu mua lùi sâu hơn, giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn 127,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện thu mua vàng nhẫn 9999 với giá 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức niêm yết ngày hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 mất 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá mua vào về 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra xuống 133,5 triệu đồng/lượng.

Cùng mức thu mua với DOJI, vàng nhẫn 9999 của Phú Quý đang được mua vào với giá 128,5 triệu đồng/lượng nhưng bán ra thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 132,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

PNJ hiện có mức bán ra thấp nhất trong số các thương hiệu có công bố đầy đủ giá giao dịch, với 131,5 triệu đồng/lượng. Giá thu mua đứng ở mức 126 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mỗi chiều giảm 1 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, vàng nhẫn 9999 của SJC đang có giá bán cao nhất, đạt 133,9 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu 200.000 đồng/lượng. Giá mua vào hiện là 127,9 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước chưa xuất hiện thêm nhịp biến động trong phiên chiều 25/11, trong bối cảnh giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 3.540 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm 1%, áp lực từ đồng USD trước giờ công bố dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới chiều 25/11 tiếp tục đi xuống trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, trong khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 14h08 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống còn 3.519,94 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức thấp nhất trong 14 tháng vào phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng mất 1,2%, còn 3.519 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích Soni Kumari của ANZ, đợt suy giảm gần đây của vàng chủ yếu xuất phát từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, khiến nhà đầu tư phải huy động tiền mặt để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Thị trường hiện vẫn trong giai đoạn tích lũy, chờ đợi những tín hiệu mới.

Chỉ số USD Index tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Sức mạnh của đồng bạc xanh tiếp tục là một trong những yếu tố gây bất lợi cho kim loại quý.

Tâm điểm chú ý của thị trường là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 20h30 hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm trong quá trình hướng tới mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Các chuyên gia tại OCBC nhận định áp lực giảm giá đối với vàng có thể dần đảo ngược, song đà phục hồi nhiều khả năng vẫn khá hạn chế trong giai đoạn đầu năm 2027 trước khi lấy lại động lực.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 1,1% xuống 40,41 USD/ounce; bạch kim mất 1,2% còn 1.260,32 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,4% xuống 850,45 USD/ounce.