Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 26/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 26/11/2026 giữ nguyên mức tăng buổi sáng, vàng nhẫn bán ra cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đạt 134,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 26/11/2026: Vàng nhẫn cao nhất 134,3 triệu đồng, SJC giữ đà phục hồi

Giá vàng chiều nay 26/11/2026 chưa có biến động mới so với buổi sáng. Vàng nhẫn 9999 bán ra từ 132–134,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC duy trì mốc 134,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn chiều nay tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa giữa các doanh nghiệp. Mức chênh lệch giá mua – bán dao động từ 4–6 triệu đồng/lượng trong nhóm thương hiệu niêm yết đầy đủ hai chiều.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được mua vào với giá 128,3 triệu đồng/lượng và bán ra 134,3 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng so với hôm qua. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát.

DOJI duy trì giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 trong khoảng 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn tăng đồng đều 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 127,5–132,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục thu mua vàng nhẫn 9999 với giá 128 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước.

Riêng PNJ, dù giá vàng nhẫn đã tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mức niêm yết vẫn thấp nhất trong nhóm khảo sát, lần lượt là 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng chiều nay 26/11/2026

Sau nhịp phục hồi trong phiên sáng, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giữ mốc 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 129,5–134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ Hà Nội duy trì giá thu mua vàng miếng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, bán ra 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng tiếp tục đứng ở ngưỡng 129,5–134,5 triệu đồng/lượng, chưa có điều chỉnh mới trong chiều nay.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ khoảng cách mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng khi niêm yết giá vàng miếng từ 129,5–134,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu duy trì giá mua vào 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá thu mua vàng miếng tăng 300.000 đồng, đạt 128,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500.000 đồng, lên 134,5 triệu đồng/lượng.

Nổi bật trên thị trường là Mi Hồng khi giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, đạt 133 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng, lên 134,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 26/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm nay

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 +400 +400 Tập đoàn DOJI 128,3 134,3 +400 +400 Mi Hồng 133,0 134,5 +1000 +500 PNJ Hà Nội 128,3 134,3 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 128,5 134,5 - +400 Bảo Tín Mạnh Hải 128,3 134,3 +400 +400 Phú Quý 128,8 134,5 +300 +500

1. SJC - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.300.000

▲ 400.000 134.300.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.500.000

▲ 400.000 134.520.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.500.000

▲ 400.000 134.530.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.300.000

▲ 400.000 134.400.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.300.000

▲ 400.000 133.300.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.980.000

▲ 396.000 131.980.000

▲ 396.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.335.000

▲ 300.000 100.135.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 81.003.000

▲ 272.000 90.803.000

▲ 272.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.671.000

▲ 244.000 81.471.000

▲ 244.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.072.000

▲ 234.000 77.872.000

▲ 234.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.942.000

▲ 167.000 55.742.000

▲ 167.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000

2. DOJI - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nữ trang 99,99% 124.000.000

▲ 1.000.000 128.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9% 123.500.000

▲ 1.000.000 127.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99% 121.700.000

▲ 1.000.000 126.000.000

▲ 1.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hà Nội - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Tây - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Tây Nguyên - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 999.9 124.300.000

▲ 300.000 129.800.000

▲ 300.000 Vàng nữ trang 999 124.170.000

▲ 300.000 129.670.000

▲ 300.000 Vàng nữ trang 99 122.300.000

▲ 290.000 128.500.000

▲ 290.000 Vàng 916 (22K) 112.700.000

▲ 280.000 118.900.000

▲ 280.000 Vàng 750 (18K) 91.150.000

▲ 220.000 97.350.000

▲ 220.000 Vàng 680 (16,3K) 82.060.000

▲ 200.000 88.260.000

▲ 200.000 Vàng 650 (15,6K) 78.170.000

▲ 190.000 84.370.000

▲ 190.000 Vàng 610 (14,6K) 72.980.000

▲ 180.000 79.180.000

▲ 180.000 Vàng 585 (14K) 69.730.000

▲ 170.000 75.930.000

▲ 170.000 Vàng 416 (10K) 47.800.000

▲ 130.000 54.000.000

▲ 130.000 Vàng 375 (9K) 42.480.000

▲ 120.000 48.680.000

▲ 120.000 Vàng 333 (8K) 37.020.000

▲ 100.000 43.220.000

▲ 100.000 Vàng Kim Bảo 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 9920 122.560.000

▲ 300.000 128.760.000

▲ 300.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99% 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99% 115.080.000

▲ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.500.000

±0 134.500.000

▲ 400.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 127.500.000

±0 132.500.000

±0 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.300.000

±0 132.300.000

±0 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 116.000.000

±0 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 116.000.000

±0 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH) 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.850.000

±0 13.350.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.000.000

±0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.500.000

±0 132.500.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.400.000

±0 132.400.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 116.000.000

▲ 500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 115.500.000

▲ 500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.800.000

▲ 300.000 134.500.000

▲ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.800.000

▲ 300.000 132.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 128.800.000

▲ 300.000 132.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 128.700.000

▲ 300.000 132.700.000

▲ 300.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

±0 131.400.000

±0 Vàng trang sức 99 125.235.000

±0 130.185.000

±0 Vàng trang sức 98 123.970.000

±0 128.870.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 117.000.000

▲ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 133.000.000

▲ 1.000.000 134.500.000

▲ 500.000 Vàng 99,9% 133.000.000

▲ 1.000.000 134.500.000

▲ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000

▲ 500.000 118.500.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000

▲ 500.000 117.800.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000

▲ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000

▲ 500.000 91.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000

▲ 500.000 79.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000

▲ 500.000 76.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000

▲ 500.000 70.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000

▲ 500.000 45.000.000

±0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.000.000

▲ 2.000.000 134.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.540.000

▲ 780.000 92.040.000

▲ 780.000 Vàng trắng Au750 86.540.000

▲ 780.000 92.040.000

▲ 780.000

Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng sau khi chạm đáy 15 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 12h12 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam đạt 3.591,37 USD/ounce, tăng 0,3% sau phiên giảm mạnh trước đó.

Hoạt động đóng vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ hỗ trợ giá kim loại quý phục hồi. Tuy nhiên, lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng đang củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 và đầu năm 2027.

Triển vọng duy trì môi trường lãi suất cao vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong thời gian tới.