Giá vàng hôm nay chiều 26/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều nay 26/11/2026 giữ nguyên mức tăng buổi sáng, vàng nhẫn bán ra cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đạt 134,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 26/11/2026: Vàng nhẫn cao nhất 134,3 triệu đồng, SJC giữ đà phục hồi
Giá vàng chiều nay 26/11/2026 chưa có biến động mới so với buổi sáng. Vàng nhẫn 9999 bán ra từ 132–134,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC duy trì mốc 134,5 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn chiều nay tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa giữa các doanh nghiệp. Mức chênh lệch giá mua – bán dao động từ 4–6 triệu đồng/lượng trong nhóm thương hiệu niêm yết đầy đủ hai chiều.
Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được mua vào với giá 128,3 triệu đồng/lượng và bán ra 134,3 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng so với hôm qua. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát.
DOJI duy trì giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 trong khoảng 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng nhẫn tăng đồng đều 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu giữ giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 127,5–132,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục thu mua vàng nhẫn 9999 với giá 128 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước.
Riêng PNJ, dù giá vàng nhẫn đã tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mức niêm yết vẫn thấp nhất trong nhóm khảo sát, lần lượt là 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng miếng chiều nay 26/11/2026
Sau nhịp phục hồi trong phiên sáng, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giữ mốc 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 129,5–134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ Hà Nội duy trì giá thu mua vàng miếng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, bán ra 134,5 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng miếng tiếp tục đứng ở ngưỡng 129,5–134,5 triệu đồng/lượng, chưa có điều chỉnh mới trong chiều nay.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ khoảng cách mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng khi niêm yết giá vàng miếng từ 129,5–134,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu duy trì giá mua vào 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá thu mua vàng miếng tăng 300.000 đồng, đạt 128,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500.000 đồng, lên 134,5 triệu đồng/lượng.
Nổi bật trên thị trường là Mi Hồng khi giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, đạt 133 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng, lên 134,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 26/11/2026
(Triệu đồng/lượng)
|Diễn biến hôm nay
(Nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|128,3
|134,3
|+400
|+400
|Tập đoàn DOJI
|128,3
|134,3
|+400
|+400
|Mi Hồng
|133,0
|134,5
|+1000
|+500
|PNJ Hà Nội
|128,3
|134,3
|+400
|+400
|Bảo Tín Minh Châu
|128,5
|134,5
|-
|+400
|Bảo Tín Mạnh Hải
|128,3
|134,3
|+400
|+400
|Phú Quý
|128,8
|134,5
|+300
|+500
|1. SJC - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)
|128.300.000
▲ 400.000
|134.300.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|129.500.000
▲ 400.000
|134.520.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|129.500.000
▲ 400.000
|134.530.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ)
|128.300.000
▲ 400.000
|134.400.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|127.300.000
▲ 400.000
|133.300.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|124.980.000
▲ 396.000
|131.980.000
▲ 396.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|90.335.000
▲ 300.000
|100.135.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|81.003.000
▲ 272.000
|90.803.000
▲ 272.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|71.671.000
▲ 244.000
|81.471.000
▲ 244.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|68.072.000
▲ 234.000
|77.872.000
▲ 234.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|45.942.000
▲ 167.000
|55.742.000
▲ 167.000
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|2. DOJI - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - AVPL
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Hà Nội - Nữ trang 99,99%
|124.000.000
▲ 1.000.000
|128.000.000
▲ 1.000.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,9%
|123.500.000
▲ 1.000.000
|127.500.000
▲ 1.000.000
|Hà Nội - Nữ trang 99%
|121.700.000
▲ 1.000.000
|126.000.000
▲ 1.000.000
|3. PNJ - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|TP. Hồ Chí Minh - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Hà Nội - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Đà Nẵng - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Đà Nẵng - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Miền Tây - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Miền Tây - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Tây Nguyên - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Tây Nguyên - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Đông Nam Bộ - PNJ
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Đông Nam Bộ - SJC
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Vàng nữ trang 999.9
|124.300.000
▲ 300.000
|129.800.000
▲ 300.000
|Vàng nữ trang 999
|124.170.000
▲ 300.000
|129.670.000
▲ 300.000
|Vàng nữ trang 99
|122.300.000
▲ 290.000
|128.500.000
▲ 290.000
|Vàng 916 (22K)
|112.700.000
▲ 280.000
|118.900.000
▲ 280.000
|Vàng 750 (18K)
|91.150.000
▲ 220.000
|97.350.000
▲ 220.000
|Vàng 680 (16,3K)
|82.060.000
▲ 200.000
|88.260.000
▲ 200.000
|Vàng 650 (15,6K)
|78.170.000
▲ 190.000
|84.370.000
▲ 190.000
|Vàng 610 (14,6K)
|72.980.000
▲ 180.000
|79.180.000
▲ 180.000
|Vàng 585 (14K)
|69.730.000
▲ 170.000
|75.930.000
▲ 170.000
|Vàng 416 (10K)
|47.800.000
▲ 130.000
|54.000.000
▲ 130.000
|Vàng 375 (9K)
|42.480.000
▲ 120.000
|48.680.000
▲ 120.000
|Vàng 333 (8K)
|37.020.000
▲ 100.000
|43.220.000
▲ 100.000
|Vàng Kim Bảo 999.9
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|127.000.000
▲ 1.000.000
|132.500.000
▲ 1.000.000
|Vàng nữ trang 9920
|122.560.000
▲ 300.000
|128.760.000
▲ 300.000
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99%
|117.000.000
▲ 1.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99%
|115.080.000
▲ 990.000
|—
|4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - Vàng miếng SJC
|128.500.000
±0
|134.500.000
▲ 400.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|127.500.000
±0
|132.500.000
±0
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9
|127.300.000
±0
|132.300.000
±0
|Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K)
|116.000.000
±0
|—
|Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K)
|116.000.000
±0
|—
|5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH)
|129.500.000
▲ 400.000
|134.500.000
▲ 400.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|128.500.000
±0
|133.500.000
±0
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|12.850.000
±0
|13.350.000
±0
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|128.000.000
±0
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|127.500.000
±0
|132.500.000
±0
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|127.400.000
±0
|132.400.000
±0
|Vàng nguyên liệu 999,9
|116.000.000
▲ 500.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|115.500.000
▲ 500.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|128.800.000
▲ 300.000
|134.500.000
▲ 500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|128.800.000
▲ 300.000
|132.800.000
▲ 300.000
|Phú Quý 1 lượng 999.9
|128.800.000
▲ 300.000
|132.800.000
▲ 300.000
|Phú Quý 1 lượng 99.9
|128.700.000
▲ 300.000
|132.700.000
▲ 300.000
|Vàng trang sức 999
|126.400.000
±0
|131.400.000
±0
|Vàng trang sức 99
|125.235.000
±0
|130.185.000
±0
|Vàng trang sức 98
|123.970.000
±0
|128.870.000
±0
|Vàng 999.9 phi SJC
|117.000.000
▲ 1.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|133.000.000
▲ 1.000.000
|134.500.000
▲ 500.000
|Vàng 99,9%
|133.000.000
▲ 1.000.000
|134.500.000
▲ 500.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|116.000.000
▲ 500.000
|118.500.000
±0
|Vàng 9T8 (98,0%)
|115.300.000
▲ 500.000
|117.800.000
±0
|Vàng 95 (95,0%)
|111.900.000
▲ 500.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|87.500.000
▲ 500.000
|91.000.000
±0
|Vàng V68 (68,0%)
|76.000.000
▲ 500.000
|79.500.000
±0
|Vàng 6T1 (61,0%)
|73.000.000
▲ 500.000
|76.500.000
±0
|Vàng 14K (58,0%)
|67.000.000
▲ 500.000
|70.500.000
±0
|Vàng 10K (41,0%)
|41.500.000
▲ 500.000
|45.000.000
±0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 26/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|130.000.000
▲ 2.000.000
|134.000.000
▲ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|86.540.000
▲ 780.000
|92.040.000
▲ 780.000
|Vàng trắng Au750
|86.540.000
▲ 780.000
|92.040.000
▲ 780.000
Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng sau khi chạm đáy 15 tháng
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 12h12 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam đạt 3.591,37 USD/ounce, tăng 0,3% sau phiên giảm mạnh trước đó.
Hoạt động đóng vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ hỗ trợ giá kim loại quý phục hồi. Tuy nhiên, lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng đang củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 và đầu năm 2027.
Triển vọng duy trì môi trường lãi suất cao vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong thời gian tới.