Giá vàng hôm nay chiều 27/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều 27/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC đạt 136 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn áp sát mức này, trong khi vàng thế giới vượt 3.660 USD/ounce.
Giá vàng chiều 27/11/2026: Nhiều thương hiệu chạm mốc 136 triệu đồng, vàng nhẫn tiếp tục tăng
Giá vàng chiều 27/11/2026 tiếp tục đi lên, nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên 136 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 có nơi tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Đà tăng của thị trường vàng trong nước được nối dài trong phiên chiều nay. Mốc 136 triệu đồng/lượng không còn chỉ xuất hiện tại SJC mà đã trở thành mức giá bán chung của nhiều doanh nghiệp lớn.
Tại SJC, giá vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên chiều, lên 131–136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tổng mức tăng so với hôm qua đạt 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.
PNJ Hà Nội hiện niêm yết vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, cùng cao hơn ngày trước 1,5 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, DOJI đưa giá vàng miếng lên khoảng 131–136 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua đã đạt 131 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra chạm mốc 136 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều giao dịch đều tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bán vàng miếng lên 136 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chiều thu mua chỉ tăng 500.000 đồng, đạt 129 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Phú Quý điều chỉnh giá mua – bán lên 129,5–136 triệu đồng/lượng, với mức tăng lần lượt 400.000 đồng và 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Riêng Mi Hồng tiếp tục dẫn đầu nhóm khảo sát về giá thu mua vàng miếng với mức 134,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 135,7 triệu đồng/lượng, cả hai chiều cùng tăng 1,2 triệu đồng so với ngày trước.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 27/11/2026
(Triệu đồng/lượng)
|Diễn biến hôm nay
(Nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|130,8
|135,8
|+1500
|+1500
|Tập đoàn DOJI
|130,8
|135,8
|+1500
|+1500
|Mi Hồng
|134,2
|135,7
|+1200
|+1200
|PNJ Hà Nội
|130,8
|135,8
|+1500
|+1500
|Bảo Tín Minh Châu
|129,0
|136,0
|+500
|+1500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|130,8
|135,8
|+1500
|+1500
|Phú Quý
|129,5
|136,0
|+700
|+1500
|1. SJC - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)
|130.800.000
▲ 2.500.000
|135.800.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.020.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.030.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ)
|130.800.000
▲ 2.500.000
|135.900.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|129.800.000
▲ 2.500.000
|134.800.000
▲ 1.500.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|126.465.000
▲ 1.485.000
|133.465.000
▲ 1.485.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|91.460.000
▲ 1.125.000
|101.260.000
▲ 1.125.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|82.023.000
▲ 1.020.000
|91.823.000
▲ 1.020.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|72.586.000
▲ 915.000
|82.386.000
▲ 915.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|68.946.000
▲ 874.000
|78.746.000
▲ 874.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|46.567.000
▲ 625.000
|56.367.000
▲ 625.000
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
▲ 1.500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|2. DOJI - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - AVPL
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,99%
|125.000.000
▲ 1.000.000
|129.000.000
▲ 1.000.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,9%
|124.500.000
▲ 1.000.000
|128.500.000
▲ 1.000.000
|Hà Nội - Nữ trang 99%
|122.700.000
▲ 1.000.000
|127.000.000
▲ 1.000.000
|3. PNJ - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Hà Nội - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Đà Nẵng - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Đà Nẵng - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Miền Tây - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Miền Tây - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Tây Nguyên - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Tây Nguyên - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Đông Nam Bộ - PNJ
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Đông Nam Bộ - SJC
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Vàng nữ trang 999.9
|125.300.000
▲ 1.000.000
|130.800.000
▲ 1.000.000
|Vàng nữ trang 999
|125.170.000
▲ 1.000.000
|130.670.000
▲ 1.000.000
|Vàng nữ trang 99
|123.290.000
▲ 990.000
|129.490.000
▲ 990.000
|Vàng 916 (22K)
|113.610.000
▲ 910.000
|119.810.000
▲ 910.000
|Vàng 750 (18K)
|91.900.000
▲ 750.000
|98.100.000
▲ 750.000
|Vàng 680 (16,3K)
|82.740.000
▲ 680.000
|88.940.000
▲ 680.000
|Vàng 650 (15,6K)
|78.820.000
▲ 650.000
|85.020.000
▲ 650.000
|Vàng 610 (14,6K)
|73.590.000
▲ 610.000
|79.790.000
▲ 610.000
|Vàng 585 (14K)
|70.320.000
▲ 590.000
|76.520.000
▲ 590.000
|Vàng 416 (10K)
|48.210.000
▲ 410.000
|54.410.000
▲ 410.000
|Vàng 375 (9K)
|42.850.000
▲ 370.000
|49.050.000
▲ 370.000
|Vàng 333 (8K)
|37.360.000
▲ 340.000
|43.560.000
▲ 340.000
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126.800.000
▼ 200.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Vàng nữ trang 9920
|123.550.000
▲ 990.000
|129.750.000
▲ 990.000
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99%
|118.000.000
▲ 1.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99%
|116.070.000
▲ 990.000
|—
|4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - Vàng miếng SJC
|129.000.000
▲ 500.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|128.000.000
▲ 500.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9
|127.800.000
▲ 500.000
|132.800.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K)
|120.000.000
▲ 2.000.000
|—
|Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K)
|119.500.000
▲ 1.500.000
|—
|5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|130.500.000
▲ 1.000.000
|135.500.000
▲ 1.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|129.000.000
▲ 500.000
|134.000.000
▲ 500.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|12.900.000
▲ 50.000
|13.400.000
▲ 50.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|128.500.000
▲ 500.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|128.000.000
▲ 500.000
|133.000.000
▲ 500.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|127.900.000
▲ 500.000
|132.900.000
▲ 500.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|117.000.000
▲ 1.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|116.500.000
▲ 1.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|129.500.000
▲ 700.000
|136.000.000
▲ 1.500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|129.500.000
▲ 700.000
|133.500.000
▲ 700.000
|Phú Quý 1 lượng 999.9
|129.500.000
▲ 700.000
|133.500.000
▲ 700.000
|Phú Quý 1 lượng 99.9
|129.400.000
▲ 700.000
|133.400.000
▲ 700.000
|Vàng trang sức 999
|126.900.000
▲ 500.000
|131.900.000
▲ 500.000
|Vàng trang sức 99
|125.730.000
▲ 495.000
|130.680.000
▲ 495.000
|Vàng trang sức 98
|124.460.000
▲ 490.000
|129.360.000
▲ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|118.000.000
▲ 1.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|134.200.000
▲ 1.200.000
|135.700.000
▲ 1.200.000
|Vàng 99,9%
|134.200.000
▲ 1.200.000
|135.700.000
▲ 1.200.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|116.000.000
± 0
|118.000.000
▼ 500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|115.300.000
± 0
|117.300.000
▼ 500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|111.900.000
± 0
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|87.500.000
± 0
|90.500.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|76.000.000
± 0
|79.000.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|73.000.000
± 0
|76.000.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|67.000.000
± 0
|70.000.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|41.500.000
± 0
|44.500.000
▼ 500.000
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|130.500.000
▲ 500.000
|135.000.000
▲ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|86.930.000
▲ 390.000
|92.430.000
▲ 390.000
|Vàng trắng Au750
|86.930.000
▲ 390.000
|92.430.000
▲ 390.000
Thị trường vàng nhẫn chiều nay ghi nhận mức giá bán dao động từ 133–135,8 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu có niêm yết đầy đủ. SJC tiếp tục là doanh nghiệp có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều thu mua.
Nhẫn 9999 tại SJC hiện giao dịch ở mức 130,8–135,8 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2,8 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 128–133 triệu đồng/lượng sau khi cộng thêm 500.000 đồng vào mỗi chiều giao dịch.
Giá thu mua vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng nửa triệu đồng so với hôm qua, lên 128,5 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng được mua vào với giá 129 triệu đồng/lượng và bán ra 134 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng.
Phú Quý nâng giá vàng nhẫn lên 129,5–133,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 700.000 đồng ở cả hai chiều.
Diễn biến trái chiều xuất hiện tại PNJ khi giá thu mua vàng nhẫn giảm 200.000 đồng, xuống 126,8 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá bán tăng thêm 500.000 đồng, lên 133 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần
Tính đến 14h34 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.663,52 USD/ounce, tăng 2,7%. Mức phục hồi tính từ đầu tuần đạt khoảng 3,6%.
Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ giúp áp lực thanh lý tài sản trên thị trường tài chính tạm thời lắng xuống, tạo điều kiện để vàng phục hồi từ vùng giá thấp nhất kể từ tháng 8/2025.
Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất vẫn là yếu tố có thể cản trở đà phục hồi của kim loại quý trong thời gian tới.