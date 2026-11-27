Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 27/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 27/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC đạt 136 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn áp sát mức này, trong khi vàng thế giới vượt 3.660 USD/ounce.

Giá vàng chiều 27/11/2026: Nhiều thương hiệu chạm mốc 136 triệu đồng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Giá vàng chiều 27/11/2026 tiếp tục đi lên, nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên 136 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 có nơi tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đà tăng của thị trường vàng trong nước được nối dài trong phiên chiều nay. Mốc 136 triệu đồng/lượng không còn chỉ xuất hiện tại SJC mà đã trở thành mức giá bán chung của nhiều doanh nghiệp lớn.

Tại SJC, giá vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên chiều, lên 131–136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tổng mức tăng so với hôm qua đạt 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

PNJ Hà Nội hiện niêm yết vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, cùng cao hơn ngày trước 1,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, DOJI đưa giá vàng miếng lên khoảng 131–136 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua đã đạt 131 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra chạm mốc 136 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều giao dịch đều tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bán vàng miếng lên 136 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chiều thu mua chỉ tăng 500.000 đồng, đạt 129 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý điều chỉnh giá mua – bán lên 129,5–136 triệu đồng/lượng, với mức tăng lần lượt 400.000 đồng và 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Riêng Mi Hồng tiếp tục dẫn đầu nhóm khảo sát về giá thu mua vàng miếng với mức 134,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 135,7 triệu đồng/lượng, cả hai chiều cùng tăng 1,2 triệu đồng so với ngày trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm nay

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 130,8 135,8 +1500 +1500 Mi Hồng 134,2 135,7 +1200 +1200 PNJ Hà Nội 130,8 135,8 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 129,0 136,0 +500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 130,8 135,8 +1500 +1500 Phú Quý 129,5 136,0 +700 +1500

1. SJC - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 130.800.000

▲ 2.500.000 135.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131.000.000

▲ 1.500.000 136.020.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131.000.000

▲ 1.500.000 136.030.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 130.800.000

▲ 2.500.000 135.900.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129.800.000

▲ 2.500.000 134.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126.465.000

▲ 1.485.000 133.465.000

▲ 1.485.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91.460.000

▲ 1.125.000 101.260.000

▲ 1.125.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82.023.000

▲ 1.020.000 91.823.000

▲ 1.020.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72.586.000

▲ 915.000 82.386.000

▲ 915.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.946.000

▲ 874.000 78.746.000

▲ 874.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.567.000

▲ 625.000 56.367.000

▲ 625.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99% 125.000.000

▲ 1.000.000 129.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9% 124.500.000

▲ 1.000.000 128.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99% 122.700.000

▲ 1.000.000 127.000.000

▲ 1.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đà Nẵng - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đà Nẵng - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Miền Tây - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Tây Nguyên - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đông Nam Bộ - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng nữ trang 999.9 125.300.000

▲ 1.000.000 130.800.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 999 125.170.000

▲ 1.000.000 130.670.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 99 123.290.000

▲ 990.000 129.490.000

▲ 990.000 Vàng 916 (22K) 113.610.000

▲ 910.000 119.810.000

▲ 910.000 Vàng 750 (18K) 91.900.000

▲ 750.000 98.100.000

▲ 750.000 Vàng 680 (16,3K) 82.740.000

▲ 680.000 88.940.000

▲ 680.000 Vàng 650 (15,6K) 78.820.000

▲ 650.000 85.020.000

▲ 650.000 Vàng 610 (14,6K) 73.590.000

▲ 610.000 79.790.000

▲ 610.000 Vàng 585 (14K) 70.320.000

▲ 590.000 76.520.000

▲ 590.000 Vàng 416 (10K) 48.210.000

▲ 410.000 54.410.000

▲ 410.000 Vàng 375 (9K) 42.850.000

▲ 370.000 49.050.000

▲ 370.000 Vàng 333 (8K) 37.360.000

▲ 340.000 43.560.000

▲ 340.000 Vàng Kim Bảo 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng nữ trang 9920 123.550.000

▲ 990.000 129.750.000

▲ 990.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99% 118.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99% 116.070.000

▲ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 129.000.000

▲ 500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 128.000.000

▲ 500.000 133.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.800.000

▲ 500.000 132.800.000

▲ 500.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▲ 2.000.000 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 119.500.000

▲ 1.500.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.900.000

▲ 50.000 13.400.000

▲ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.500.000

▲ 500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.000.000

▲ 500.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.900.000

▲ 500.000 132.900.000

▲ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 116.500.000

▲ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▲ 700.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.500.000

▲ 700.000 133.500.000

▲ 700.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 129.500.000

▲ 700.000 133.500.000

▲ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 129.400.000

▲ 700.000 133.400.000

▲ 700.000 Vàng trang sức 999 126.900.000

▲ 500.000 131.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 125.730.000

▲ 495.000 130.680.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 124.460.000

▲ 490.000 129.360.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 118.000.000

▲ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 134.200.000

▲ 1.200.000 135.700.000

▲ 1.200.000 Vàng 99,9% 134.200.000

▲ 1.200.000 135.700.000

▲ 1.200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000

± 0 118.000.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000

± 0 117.300.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000

± 0 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000

± 0 90.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000

± 0 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000

± 0 76.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000

± 0 70.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000

± 0 44.500.000

▼ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 27/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.500.000

▲ 500.000 135.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.930.000

▲ 390.000 92.430.000

▲ 390.000 Vàng trắng Au750 86.930.000

▲ 390.000 92.430.000

▲ 390.000

Thị trường vàng nhẫn chiều nay ghi nhận mức giá bán dao động từ 133–135,8 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu có niêm yết đầy đủ. SJC tiếp tục là doanh nghiệp có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều thu mua.

Nhẫn 9999 tại SJC hiện giao dịch ở mức 130,8–135,8 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2,8 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 128–133 triệu đồng/lượng sau khi cộng thêm 500.000 đồng vào mỗi chiều giao dịch.

Giá thu mua vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng nửa triệu đồng so với hôm qua, lên 128,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng được mua vào với giá 129 triệu đồng/lượng và bán ra 134 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng.

Phú Quý nâng giá vàng nhẫn lên 129,5–133,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 700.000 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến trái chiều xuất hiện tại PNJ khi giá thu mua vàng nhẫn giảm 200.000 đồng, xuống 126,8 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá bán tăng thêm 500.000 đồng, lên 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần

Tính đến 14h34 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.663,52 USD/ounce, tăng 2,7%. Mức phục hồi tính từ đầu tuần đạt khoảng 3,6%.

Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ giúp áp lực thanh lý tài sản trên thị trường tài chính tạm thời lắng xuống, tạo điều kiện để vàng phục hồi từ vùng giá thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất vẫn là yếu tố có thể cản trở đà phục hồi của kim loại quý trong thời gian tới.