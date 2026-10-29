Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 29/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 29/10/2026 chững lại sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Trong khi SJC, PNJ và DOJI giữ giá bán 142,7 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tiếp tục tăng 100.000 đồng/lượng, với giá mua vào cao hơn SJC tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29/10/2026: Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng, nhiều thương hiệu giữ giá bán 142,7 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 29/10/2026 ghi nhận diễn biến ổn định tại phần lớn doanh nghiệp. SJC, PNJ, DOJI cùng giữ giá bán 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tính đến chiều 29/10, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với lần cập nhật trước, cả hai chiều không thay đổi, chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng tiếp tục được giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá, duy trì khoảng cách giữa hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán ra tại đây ngang bằng SJC và PNJ, cùng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không ghi nhận biến động mới. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng miếng ở mức 137,4-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Dù có cùng giá bán với SJC, mức mua vào tại doanh nghiệp này thấp hơn 2,3 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua - bán lên tới 5,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng chưa thay đổi bảng giá vàng miếng, tiếp tục niêm yết ở mức 138,2-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 4,5 triệu đồng/lượng.

Trái với diễn biến đi ngang tại các doanh nghiệp trên, Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng tại đây đạt 140,8-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đáng chú ý, Mi Hồng đang có giá mua vào cao hơn SJC 1,1 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,7 142,7 - - Tập đoàn DOJI 139,7 142,7 - - Mi Hồng 140,8 142,3 +100 +100 PNJ 139,7 142,7 - - Bảo Tín Minh Châu 137,4 142,7 - - Bảo Tín Mạnh Hải 139,7 142,7 - - Phú Quý 138,2 142,7 - -

1. SJC - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135.500.000

±0 139.500.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.700.000

±0 142.720.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.700.000

±0 142.730.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135.500.000

±0 139.600.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 133.500.000

±0 138.500.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.129.000

±0 137.129.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.235.000

±0 104.035.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.539.000

±0 94.339.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.843.000

±0 84.643.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.104.000

±0 80.904.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.110.000

±0 57.910.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.700.000

±0 142.700.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.400.000

±0 142.700.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.400.000

±0 140.400.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 135.200.000

±0 140.200.000

±0 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 137.400.000

±0 141.400.000

±0 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 137.400.000

±0 141.400.000

±0 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 137.400.000

±0 141.400.000

±0 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 123.300.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 123.300.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 TPHCM PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 TPHCM SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Hà Nội PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Đà Nẵng PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Đà Nẵng SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Miền Tây PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Miền Tây SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Tây Nguyên PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Tây Nguyên SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Đông Nam Bộ SJC 139.700.000

±0 142.700.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 134.700.000

±0 139.200.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 134.560.000

±0 139.060.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 131.610.000

±0 137.810.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 121.310.000

±0 127.510.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.500.000

±0 104.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.760.000

±0 94.660.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.580.000

±0 90.480.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.010.000

±0 84.910.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.530.000

±0 81.430.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.010.000

±0 57.910.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.300.000

±0 52.200.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.450.000

±0 46.350.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 137.000.000

±0 141.000.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 131.890.000

±0 138.090.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▲ +750.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 125.970.000

▲ +750.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.200.000

±0 142.700.000

±0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 138.200.000

±0 141.200.000

±0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 138.200.000

±0 141.200.000

±0 Phú quý 1 lượng 99.9 138.100.000

±0 141.100.000

±0 Vàng trang sức 999 135.900.000

±0 139.900.000

±0 Vàng trang sức 99 134.640.000

±0 138.600.000

±0 Vàng trang sức 98 133.280.000

±0 137.200.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 129.500.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.500.000

▼ 100.000 141.500.000

▼ 100.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.500.000

▼ 100.000 141.500.000

▼ 100.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.500.000

±0 139.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 135.000.000

±0 139.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 133.200.000

±0 137.500.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.800.000

▲ +100.000 142.300.000

▲ +100.000 Vàng 99,9% 140.800.000

▲ +100.000 142.300.000

▲ +100.000 Vàng 9T85 (98,5%) 125.500.000

▼ 500.000 127.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 124.800.000

▼ 500.000 126.800.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 121.000.000

▼ 500.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 92.000.000

▼ 500.000 95.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 80.500.000

▼ 500.000 83.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.500.000

▼ 500.000 80.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 71.500.000

▼ 500.000 74.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

▼ 500.000 48.000.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.000.000

±0 141.500.000

±0 Vàng 18K (750) 95.120.000

±0 100.620.000

±0 Vàng trắng Au750 95.120.000

±0 100.620.000

±0

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 139.700.000

▼ 300.000 142.700.000

▼ 300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 137.400.000

±0 141.400.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.740.000

±0 14.140.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 136.400.000

±0 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 135.400.000

±0 140.400.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 135.300.000

±0 140.300.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 128.000.000

▼ 500.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 127.500.000

▼ 500.000 0

±0

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 135,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với chênh lệch giữa hai chiều là 5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng nhẫn 9999 được ghi nhận ở mức 136,4 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 137,6-141,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán ra tại đây cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát, với khoảng cách mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, tương ứng khoảng cách mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với DOJI, giá bán vàng nhẫn SJC thấp hơn 2,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn Phú Quý 1,7 triệu đồng/lượng.