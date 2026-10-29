Giá vàng hôm nay chiều 29/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều 29/10/2026 chững lại sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Trong khi SJC, PNJ và DOJI giữ giá bán 142,7 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tiếp tục tăng 100.000 đồng/lượng, với giá mua vào cao hơn SJC tới 1,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 29/10/2026: Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng, nhiều thương hiệu giữ giá bán 142,7 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 29/10/2026 ghi nhận diễn biến ổn định tại phần lớn doanh nghiệp. SJC, PNJ, DOJI cùng giữ giá bán 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tính đến chiều 29/10, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với lần cập nhật trước, cả hai chiều không thay đổi, chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng tiếp tục được giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá, duy trì khoảng cách giữa hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.
DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán ra tại đây ngang bằng SJC và PNJ, cùng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không ghi nhận biến động mới. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng miếng ở mức 137,4-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Dù có cùng giá bán với SJC, mức mua vào tại doanh nghiệp này thấp hơn 2,3 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua - bán lên tới 5,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý cũng chưa thay đổi bảng giá vàng miếng, tiếp tục niêm yết ở mức 138,2-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 4,5 triệu đồng/lượng.
Trái với diễn biến đi ngang tại các doanh nghiệp trên, Mi Hồng tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng tại đây đạt 140,8-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đáng chú ý, Mi Hồng đang có giá mua vào cao hơn SJC 1,1 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được khảo sát.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 29/10/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|139,7
|142,7
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|139,7
|142,7
|-
|-
|Mi Hồng
|140,8
|142,3
|+100
|+100
|PNJ
|139,7
|142,7
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|137,4
|142,7
|-
|-
|Bảo Tín Mạnh Hải
|139,7
|142,7
|-
|-
|Phú Quý
|138,2
|142,7
|-
|-
|1. SJC - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|135.500.000
±0
|139.500.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|139.700.000
±0
|142.720.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|139.700.000
±0
|142.730.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|135.500.000
±0
|139.600.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|133.500.000
±0
|138.500.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|130.129.000
±0
|137.129.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|94.235.000
±0
|104.035.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|84.539.000
±0
|94.339.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|74.843.000
±0
|84.643.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|71.104.000
±0
|80.904.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|48.110.000
±0
|57.910.000
±0
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|2. BTMC - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|137.400.000
±0
|142.700.000
±0
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|135.400.000
±0
|140.400.000
±0
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|135.200.000
±0
|140.200.000
±0
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.400.000
±0
|141.400.000
±0
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.400.000
±0
|141.400.000
±0
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.400.000
±0
|141.400.000
±0
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|123.300.000
±0
|0
±0
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|123.300.000
±0
|0
±0
|3. PNJ - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|TPHCM PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|TPHCM SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Hà Nội PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Đà Nẵng PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Đà Nẵng SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Miền Tây PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Miền Tây SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Tây Nguyên PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Tây Nguyên SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Đông Nam Bộ PNJ
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Đông Nam Bộ SJC
|139.700.000
±0
|142.700.000
±0
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|134.700.000
±0
|139.200.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|134.560.000
±0
|139.060.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|131.610.000
±0
|137.810.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|121.310.000
±0
|127.510.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.500.000
±0
|104.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|84.760.000
±0
|94.660.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|80.580.000
±0
|90.480.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.010.000
±0
|84.910.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|71.530.000
±0
|81.430.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|48.010.000
±0
|57.910.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|42.300.000
±0
|52.200.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|36.450.000
±0
|46.350.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|137.000.000
±0
|141.000.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|131.890.000
±0
|138.090.000
±0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|129.000.000
▲ +750.000
|0
±0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|125.970.000
▲ +750.000
|0
±0
|4. Phú Quý - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|138.200.000
±0
|142.700.000
±0
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|138.200.000
±0
|141.200.000
±0
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|138.200.000
±0
|141.200.000
±0
|Phú quý 1 lượng 99.9
|138.100.000
±0
|141.100.000
±0
|Vàng trang sức 999
|135.900.000
±0
|139.900.000
±0
|Vàng trang sức 99
|134.640.000
±0
|138.600.000
±0
|Vàng trang sức 98
|133.280.000
±0
|137.200.000
±0
|Vàng 999.9 phi SJC
|129.500.000
±0
|0
±0
|5. DOJI - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|137.500.000
▼ 100.000
|141.500.000
▼ 100.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|137.500.000
▼ 100.000
|141.500.000
▼ 100.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|135.500.000
±0
|139.500.000
±0
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|135.000.000
±0
|139.000.000
±0
|Hà Nội Nữ trang 99
|133.200.000
±0
|137.500.000
±0
|6. Mi Hồng - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|140.800.000
▲ +100.000
|142.300.000
▲ +100.000
|Vàng 99,9%
|140.800.000
▲ +100.000
|142.300.000
▲ +100.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|125.500.000
▼ 500.000
|127.500.000
▼ 500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|124.800.000
▼ 500.000
|126.800.000
▼ 500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|121.000.000
▼ 500.000
|0
±0
|Vàng V75 (75,0%)
|92.000.000
▼ 500.000
|95.000.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|80.500.000
▼ 500.000
|83.500.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|77.500.000
▼ 500.000
|80.500.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|71.500.000
▼ 500.000
|74.500.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
▼ 500.000
|48.000.000
▼ 500.000
|7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|138.000.000
±0
|141.500.000
±0
|Vàng 18K (750)
|95.120.000
±0
|100.620.000
±0
|Vàng trắng Au750
|95.120.000
±0
|100.620.000
±0
|8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 29/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|139.700.000
▼ 300.000
|142.700.000
▼ 300.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|137.400.000
±0
|141.400.000
±0
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.740.000
±0
|14.140.000
±0
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|136.400.000
±0
|0
±0
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|135.400.000
±0
|140.400.000
±0
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|135.300.000
±0
|140.300.000
±0
|Vàng nguyên liệu 999,9
|128.000.000
▼ 500.000
|0
±0
|Vàng nguyên liệu 99.9
|127.500.000
▼ 500.000
|0
±0
Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 135,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với chênh lệch giữa hai chiều là 5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng nhẫn 9999 được ghi nhận ở mức 136,4 triệu đồng/lượng.
DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 137,6-141,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán ra tại đây cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát, với khoảng cách mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, tương ứng khoảng cách mua - bán 4 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với DOJI, giá bán vàng nhẫn SJC thấp hơn 2,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn Phú Quý 1,7 triệu đồng/lượng.