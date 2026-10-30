Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 30/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng hôm nay 30/10/2026 đồng loạt giảm mạnh, SJC, DOJI và PNJ mất tới 1,4 triệu đồng/lượng, giá bán còn 141,4 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng lao dốc xuống dưới 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 30/10/2026: SJC, DOJI, PNJ cùng giảm 1,4 triệu đồng, Mi Hồng mua vào cao nhất

Giá vàng chiều 30/10/2026 giảm từ 1-1,4 triệu đồng/lượng sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. SJC, DOJI và PNJ cùng đưa giá bán vàng miếng về 141,4 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng vẫn có mức thu mua cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp này có giá mua vào 134,3 triệu đồng/lượng, bán ra 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng SJC cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống còn 138,4-141,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 136-140 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Với vàng nhẫn 9999, giá mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng. Cả giá mua vào và bán ra cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999 được niêm yết giá mua vào 135,2 triệu đồng/lượng, chưa có thông tin giá bán ra trong dữ liệu cung cấp.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 136,4-140,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào và bán ra cùng giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại đây có giá 134,2-139,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137-141,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào giảm 1,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 của doanh nghiệp này được giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139,5-141 triệu đồng/lượng. Dù điều chỉnh giảm, giá mua vào tại đây vẫn cao hơn SJC, DOJI và PNJ 1,1 triệu đồng/lượng.

Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua vào - bán ra của vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải là 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức chênh lệch thấp hơn, ở 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,4 141,4 -1300 -1300 Tập đoàn DOJI 138,4 141,4 -1300 -1300 Mi Hồng 139,5 141,0 -1300 -1300 PNJ 138,4 141,4 -1300 -1300 Bảo Tín Minh Châu 136,2 141,4 -1200 -1300 Bảo Tín Mạnh Hải 138,4 141,4 -1300 -1300 Phú Quý 137,0 141,4 -1200 -1300

1. SJC - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134.300.000

▼ 900.000 138.300.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 138.400.000

▼ 1.300.000 141.420.000

▼ 1.300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138.400.000

▼ 1.300.000 141.430.000

▼ 1.300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134.300.000

▼ 900.000 138.400.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.300.000

▼ 900.000 137.300.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.941.000

▼ 891.000 135.941.000

▼ 891.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 93.335.000

▼ 675.000 103.135.000

▼ 675.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.723.000

▼ 612.000 93.523.000

▼ 612.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.111.000

▼ 549.000 83.911.000

▼ 549.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.404.000

▼ 525.000 80.204.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.610.000

▼ 375.000 57.410.000

▼ 375.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000

2. BTMC - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 136.200.000

▼ 1.200.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 134.200.000

▼ 1.200.000 139.200.000

▼ 1.200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.000.000

▼ 1.200.000 139.000.000

▼ 1.200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 136.200.000

▼ 1.200.000 140.200.000

▼ 1.200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 136.200.000

▼ 1.200.000 140.200.000

▼ 1.200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 136.200.000

▼ 1.200.000 140.200.000

▼ 1.200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 122.100.000

▼ 1.200.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 122.100.000

▼ 1.200.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 TPHCM PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 TPHCM SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Hà Nội PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Miền Tây PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Tây Nguyên PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 133.500.000

▼ 1.200.000 138.000.000

▼ 1.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 133.360.000

▼ 1.200.000 137.860.000

▼ 1.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 130.420.000

▼ 1.190.000 136.620.000

▼ 1.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 120.210.000

▼ 1.100.000 126.410.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.600.000

▼ 900.000 103.500.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 83.940.000

▼ 820.000 93.840.000

▼ 820.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 79.800.000

▼ 780.000 89.700.000

▼ 780.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.280.000

▼ 730.000 84.180.000

▼ 730.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 70.830.000

▼ 700.000 80.730.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 47.510.000

▼ 500.000 57.410.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 41.850.000

▼ 450.000 51.750.000

▼ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.050.000

▼ 400.000 45.950.000

▼ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 130.700.000

▼ 1.190.000 136.900.000

▼ 1.190.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 128.000.000

▼ 500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 124.980.000

▼ 490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.000.000

▼ 1.200.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.000.000

▼ 1.200.000 140.000.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.000.000

▼ 1.200.000 140.000.000

▼ 1.200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 136.900.000

▼ 1.200.000 139.900.000

▼ 1.200.000 Vàng trang sức 999 134.400.000

▼ 1.500.000 138.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 99 133.155.000

▼ 1.485.000 137.115.000

▼ 1.485.000 Vàng trang sức 98 131.810.000

▼ 1.470.000 135.730.000

▼ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 128.000.000

▼ 1.500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 136.000.000

▼ 1.500.000 140.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 136.000.000

▼ 1.500.000 140.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.000.000

▼ 1.500.000 138.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 133.500.000

▼ 1.500.000 137.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 131.700.000

▼ 1.500.000 136.000.000

▼ 1.500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▼ 1.300.000 141.000.000

▼ 1.300.000 Vàng 99,9% 139.500.000

▼ 1.300.000 141.000.000

▼ 1.300.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000

▼ 1.000.000 125.800.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000

▼ 1.000.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▼ 1.000.000 94.000.000

▼ 1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▼ 1.000.000 82.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▼ 1.000.000 79.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▼ 1.000.000 73.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 44.000.000

▼ 1.000.000 47.000.000

▼ 1.000.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.500.000

▼ 500.000 141.000.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 94.730.000

▼ 390.000 100.230.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 94.730.000

▼ 390.000 100.230.000

▼ 390.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 30/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 138.400.000

▼ 1.300.000 141.400.000

▼ 1.300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 136.200.000

▼ 1.200.000 140.200.000

▼ 1.200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.620.000

▼ 120.000 14.020.000

▼ 120.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 135.200.000

▼ 1.200.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 134.200.000

▼ 1.200.000 139.200.000

▼ 1.200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.100.000

▼ 1.200.000 139.100.000

▼ 1.200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 127.000.000

▼ 1.000.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 126.500.000

▼ 1.000.000 0

±0

Giá vàng hôm nay 30/10/2026: Lao dốc về 3.982 USD/ounce, thị trường lo Fed tăng lãi suất

Giá vàng thế giới ngày 30/10 giảm gần 1%, xuống dưới 4.000 USD/ounce. Lạm phát Mỹ tăng và giá dầu đi lên khiến khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12 trở thành áp lực lớn đối với kim loại quý.

Chiều 30/10, lúc 14h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.982,85 USD/ounce, giảm 0,9%. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 1%, xuống 3.992,50 USD/ounce.

Đà giảm khiến vàng đứng trước nguy cơ khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, đồng thời ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng KCM Trade, mốc 4.000 USD/ounce đang chịu sức ép lớn. Dù hoạt động mua vào khi giá giảm từng hỗ trợ thị trường, chưa có gì bảo đảm lực cầu sẽ đủ mạnh để đảo chiều xu hướng hiện tại.

Số liệu lạm phát Mỹ tháng 9 tăng cao tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 được thị trường định giá ở khoảng 72%.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng và hướng tới tháng đi lên thứ tư liên tiếp do lo ngại nguồn cung. Tại Nhật Bản, lạm phát cơ bản ở Tokyo trong tháng 10 cũng vượt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý đồng loạt đi xuống. Bạc giảm 3,1% còn 50,74 USD/ounce, bạch kim giảm 3,3% xuống 1.439,05 USD/ounce và palladium mất 2,3%, còn 982,50 USD/ounce. Cả ba đều đang hướng tới mức giảm theo tuần và tháng.