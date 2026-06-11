Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 6/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Chiều 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống, nhiều thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới mất mốc 4.050 USD/ounce, thị trường chờ dữ liệu việc làm Mỹ.

Giá vàng chiều 6/11/2026: SJC, PNJ đồng loạt giảm 1,5 triệu, Bảo Tín Minh Châu giảm sâu hơn

Giá vàng chiều 6/11/2026 tiếp tục đi xuống, kéo giá vàng miếng SJC về mức 141 triệu đồng/lượng. Phần lớn doanh nghiệp giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước, riêng Bảo Tín Minh Châu mất tới 1,9 triệu đồng ở chiều mua vào.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng hạ giá vàng miếng xuống 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều đều thấp hơn phiên trước 1,5 triệu đồng.

Tương tự, DOJI điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 138 – 141 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng SJC hiện giao dịch quanh 138 – 141 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 1,5 triệu đồng so với lần cập nhật trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giảm mạnh 1,9 triệu đồng ở chiều mua vào, xuống 136,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra mất 1,5 triệu đồng, còn 141 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua – bán lên tới 4,5 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 137,5 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với phiên trước, giá ở cả hai chiều cùng giảm 1,5 triệu đồng.

Riêng Mi Hồng giảm nhẹ hơn, mất 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào về 139 triệu đồng và bán ra còn 140,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp có giá thu mua cao nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,5 141,0 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 138,5 141,0 -1500 -1500 Mi Hồng 139,0 140,5 -1000 -1000 PNJ 138,5 141,0 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 136,5 141,0 -1900 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 138,5 141,0 -1500 -1500 Phú Quý 139,0 142,5 -1500 -1500

1. SJC - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.500.000

▼ 1.500.000 140.500.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 138.000.000

▼ 1.500.000 141.020.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138.000.000

▼ 1.500.000 141.030.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.500.000

▼ 1.500.000 140.600.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.119.000

▼ 1.485.000 138.119.000

▼ 1.485.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.985.000

▼ 1.126.000 104.785.000

▼ 1.126.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.219.000

▼ 1.021.000 95.019.000

▼ 1.021.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.454.000

▼ 915.000 85.254.000

▼ 915.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.687.000

▼ 874.000 81.487.000

▼ 874.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.527.000

▼ 626.000 58.327.000

▼ 626.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 136.700.000

▼ 1.800.000 140.700.000

▼ 1.800.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 136.700.000

▼ 1.800.000 140.700.000

▼ 1.800.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.500.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.200.000

▼ 1.000.000 136.500.000

▼ 1.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 TPHCM PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 TPHCM SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Đà Nẵng PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Đà Nẵng SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Miền Tây PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Miền Tây SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Tây Nguyên PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Tây Nguyên SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Đông Nam Bộ SJC 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 134.700.000

▼ 1.800.000 139.200.000

▼ 1.800.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 134.560.000

▼ 1.800.000 139.060.000

▼ 1.800.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 131.610.000

▼ 1.780.000 137.810.000

▼ 1.780.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 121.310.000

▼ 1.650.000 127.510.000

▼ 1.650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.500.000

▼ 1.350.000 104.400.000

▼ 1.350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.760.000

▼ 1.220.000 94.660.000

▼ 1.220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.580.000

▼ 1.170.000 90.480.000

▼ 1.170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.010.000

▼ 1.100.000 84.910.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.530.000

▼ 1.060.000 81.430.000

▼ 1.060.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.010.000

▼ 750.000 57.910.000

▼ 750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.300.000

▼ 680.000 52.200.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.450.000

▼ 600.000 46.350.000

▼ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.300.000

▼ 1.700.000 140.300.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 131.890.000

▼ 1.780.000 138.090.000

▼ 1.780.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 125.970.000

▼ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 136.500.000

▼ 1.900.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 134.500.000

▼ 1.900.000 139.500.000

▼ 1.900.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.300.000

▼ 1.900.000 139.300.000

▼ 1.900.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 136.500.000

▼ 1.900.000 140.500.000

▼ 1.900.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 136.500.000

▼ 1.900.000 140.500.000

▼ 1.900.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 136.500.000

▼ 1.900.000 140.500.000

▼ 1.900.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.200.000

▼ 1.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 1.000.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 138.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 136.700.000

▼ 2.100.000 140.700.000

▼ 2.100.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.670.000

▼ 210.000 14.070.000

▼ 210.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 135.700.000

▼ 2.100.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 134.700.000

▼ 2.100.000 139.700.000

▼ 2.100.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.600.000

▼ 2.100.000 139.600.000

▼ 2.100.000 Vàng nguyên liệu 999,9 128.000.000

▼ 2.100.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 127.500.000

▼ 2.100.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.500.000

▼ 1.500.000 140.500.000

▼ 1.500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.500.000

▼ 1.500.000 140.500.000

▼ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 137.400.000

▼ 1.500.000 140.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 999 134.900.000

▼ 1.500.000 139.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 99 133.650.000

▼ 1.485.000 138.105.000

▼ 1.485.000 Vàng trang sức 98 132.300.000

▼ 1.470.000 136.710.000

▼ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

▼ 1.500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▼ 1.000.000 140.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 99,9% 139.000.000

▼ 1.000.000 140.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000

▼ 1.000.000 125.800.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 92.000.000

▼ 500.000 95.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 80.500.000

▼ 500.000 83.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.500.000

▼ 500.000 80.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 71.500.000

▼ 500.000 74.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

▼ 500.000 48.000.000

▼ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 6/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm so với hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.500.000

▼ 2.000.000 140.000.000

▼ 2.000.000 Vàng 18K (750) 95.120.000

▼ 390.000 100.620.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 95.120.000

▼ 390.000 100.620.000

▼ 390.000

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 134,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 135,7 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 136,9 – 140,9 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý giao dịch quanh 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng và SJC ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/11/2026: Chứng khoán lao dốc, vàng vẫn mất 1% trước giờ Mỹ công bố dữ liệu việc làm

Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán không giúp vàng phát huy vai trò trú ẩn an toàn. Trong phiên ngày 6/11, kim loại quý tiếp tục chịu sức ép từ giá dầu tăng và triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Đến 7h18 GMT, giá vàng giao ngay lùi về 4.047,19 USD/ounce, giảm 1%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 1,4% xuống 4.056,90 USD/ounce. Tuy nhiên, xét trên cả tuần, vàng vẫn có khả năng ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ cuối tháng 8.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán châu Á, đặc biệt là nhóm công nghệ, đồng loạt suy yếu. Lo ngại về các biện pháp giám sát pháp lý và nguy cơ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo chậm lại đã kích hoạt áp lực bán sau phiên lao dốc mạnh của cổ phiếu Mỹ.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, nhiều nhà đầu tư buộc phải bán vàng để huy động tiền mặt và đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Điều này khiến giá vàng giảm dù bất ổn tài chính đang gia tăng.

Một sức ép khác đến từ dầu thô khi mặt hàng này phục hồi hơn 1%. Giá năng lượng cao làm tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Giới giao dịch hiện tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ công bố lúc 13h30 GMT. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 67%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng gần như chắc chắn hồi tháng trước.

Triển vọng chính sách tiền tệ cũng khiến Goldman Sachs điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.150 USD/ounce, giảm 500 USD so với ước tính trước đó.