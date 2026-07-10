Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 8/10/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 7/10/2026 phân hóa giữa các thương hiệu, Mi Hồng bán 142,8 triệu đồng/lượng còn BTMC lên tới 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 7/10/2026: Nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng chiều 7/10/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Giá bán vàng miếng hiện chủ yếu xoay quanh 143 triệu đồng/lượng, trong khi mức thu mua dao động khá rộng giữa các thương hiệu.

Tại SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau thay đổi, doanh nghiệp mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Cùng mức giảm này, PNJ Hà Nội đưa giá mua vàng miếng về 140 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đứng ở 143 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán. Mức niêm yết hiện tại lần lượt là 140 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giảm tương tự 500.000 đồng/lượng, hiện được mua vào với giá 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng miếng so với ngày trước. Doanh nghiệp duy trì mức mua vào 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng trên cả hai chiều. Sau điều chỉnh, giá mua vào còn 139,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán là 143 triệu đồng/lượng.

Mức giảm tại Mi Hồng nhẹ hơn, khoảng 200.000 đồng/lượng. Giá mua vào của thương hiệu này hiện ở 141,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 142,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/10/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,0 143,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 140,0 143,0 -500 -500 Mi Hồng 141,3 142,8 -200 -200 PNJ 140,0 143,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 139,2 143,0 -100 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 140,0 143,0 -500 -500 Phú Quý 139,5 143,0 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.000.000

▼ -500.000 143.020.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.000.000

▼ -500.000 143.030.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139.500.000

▼ -500.000 142.600.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.000.000

▼ -500.000 141.500.000

▼ -500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.099.000

▼ -495.000 140.099.000

▼ -495.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.486.000

▼ -375.000 106.286.000

▼ -375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.580.000

▼ -340.000 96.380.000

▼ -340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.674.000

▼ -305.000 86.474.000

▼ -305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.853.000

▼ -291.000 82.653.000

▼ -291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.361.000

▼ -209.000 59.161.000

▼ -209.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000

2. BTMC - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.300.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.200.000

▲ +1.100.000 142.200.000

▲ +100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.000.000

▲ +1.100.000 142.000.000

▲ +100.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.200.000

▲ +100.000 143.200.000

▲ +100.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.200.000

▲ +100.000 143.200.000

▲ +100.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.200.000

▲ +100.000 143.200.000

▲ +100.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.500.000

▲ +300.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.500.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 TPHCM PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 TPHCM SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hà Nội PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Đà Nẵng PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Đà Nẵng SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Miền Tây PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Miền Tây SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Tây Nguyên PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Tây Nguyên SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Đông Nam Bộ PNJ 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Đông Nam Bộ SJC 140.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

±0 141.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

±0 141.360.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.890.000

±0 140.090.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.410.000

±0 129.610.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.230.000

±0 106.130.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.320.000

±0 96.220.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.080.000

±0 91.980.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.420.000

±0 86.320.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.880.000

±0 82.780.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.960.000

±0 58.860.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.160.000

±0 53.060.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.220.000

±0 47.120.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.170.000

±0 140.370.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.750.000

▲ +250.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.180.000

▲ +240.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.500.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 139.400.000

▼ -500.000 142.400.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 999 136.400.000

±0 141.400.000

±0 Vàng trang sức 99 135.135.000

±0 140.085.000

±0 Vàng trang sức 98 133.770.000

±0 138.670.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 133.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

±0 141.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

±0 140.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

±0 139.000.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 7/10/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.300.000

▼ -200.000 142.800.000

▼ -200.000 Vàng 99,9% 141.300.000

▼ -200.000 142.800.000

▼ -200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.000.000

±0 132.000.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 129.200.000

±0 131.200.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 125.300.000

±0 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.000.000

▲ +500.000 98.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 83.500.000

▲ +500.000 86.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.500.000

▲ +500.000 83.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 74.500.000

▲ +500.000 77.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 48.000.000

▲ +500.000 51.000.000

▲ +500.000

Ở phân khúc vàng nhẫn, Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua nhẫn vàng 9999 ở 138,7 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện chưa có mức bán ra tương ứng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua 139 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đưa giá nhẫn tròn 9999 về 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Mức giá tương tự được PNJ áp dụng cho vàng nhẫn, với giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, nhẫn vàng 9999 cũng đang được giao dịch ở 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng xuống 4.130 USD/ounce khi đồng USD tăng, Fed trở thành tâm điểm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm trong phiên thứ Tư khi đồng USD mạnh lên và giới đầu tư chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đến 6h27 GMT, vàng giao ngay giảm 0,8%, còn 4.130,37 USD/ounce. Vàng tương lai tại Mỹ cũng mất 0,7%, xuống 4.157 USD/ounce.

Đồng USD lấy lại đà tăng đã kéo giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Tư, đưa thị trường trở lại trạng thái thận trọng trước thời điểm Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 9.

Giá vàng giao ngay vào lúc 6h27 GMT ở mức 4.130,37 USD/ounce, giảm 0,8%. Cùng thời điểm, vàng kỳ hạn Mỹ giảm 0,7% xuống 4.157 USD/ounce.

Diễn biến này xuất hiện khi chỉ số Dollar Index tăng 0,3%. Với một loại tài sản được định giá chủ yếu bằng USD như vàng, đồng bạc xanh tăng giá thường khiến nhu cầu từ những người nắm giữ các đồng tiền khác chịu áp lực.

Thị trường hiện đặc biệt quan tâm đến biên bản cuộc họp của FOMC. Nội dung được công bố có thể cho thấy rõ hơn quan điểm của các thành viên Fed về triển vọng lãi suất, nhất là liệu có đủ sự đồng thuận để tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.

Theo chuyên gia Frank Walbaum của Naga.com, vàng trước mắt có thể tiếp tục dao động tương đối ổn định nhưng chịu áp lực giảm nhẹ. Một tín hiệu cứng rắn hơn từ Fed có khả năng đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây thêm sức ép lên vàng.

Những thông điệp gần đây từ các quan chức Fed cũng chưa cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho rằng quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc các cú sốc gây lạm phát có kéo dài hay không. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid nhận định mặt bằng lãi suất vẫn cần cao hơn để đưa lạm phát về mức mong muốn.

Một số dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đã làm giảm khả năng Fed hành động ngay trong tháng 10. Tuy vậy, theo FedWatch của CME, giới giao dịch vẫn đánh giá có 88% khả năng lãi suất được nâng trước tháng 12.

Đây là yếu tố đáng chú ý với thị trường vàng. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền có xu hướng ưu tiên trái phiếu và những tài sản có khả năng tạo lợi suất hơn so với vàng.

Dù chịu áp lực trong ngắn hạn, giới chuyên gia tại hội nghị LBMA ở Italy vẫn đưa ra mục tiêu khá cao cho kim loại quý. Dự báo trung bình cho thấy vàng có khả năng tiến tới 5.013 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn. Trung Quốc đã tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 9, nối dài chuỗi mua vào lên 23 tháng liên tiếp.

Các kim loại quý khác đồng loạt giảm giá. Bạc mất 1,9% còn 60,54 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống 1.679,20 USD/ounce, còn palladium giảm 1,5% về 1.154,35 USD/ounce.