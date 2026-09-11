Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 9/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 9/11/2026 giảm mạnh sau khi chạm 142 triệu đồng/lượng. SJC còn 141,2 triệu đồng, trong khi Mi Hồng thu mua tới 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 9/11/2026: SJC bất ngờ giảm 800.000 đồng, đà tăng đầu tuần thu hẹp

Giá vàng chiều nay 9/11/2026 liên tục điều chỉnh sau khi tăng mạnh vào buổi sáng. Vàng miếng SJC từ mức 142 triệu đồng/lượng đã giảm về 141,2 triệu đồng/lượng, chỉ còn cao hơn cuối tuần trước 200.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 được bán ra quanh 140 – 141 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng chiều nay được mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần, chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

PNJ Hà Nội niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn lần cập nhật cuối tuần trước 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng mức giá, DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần, mỗi chiều đều tăng 200.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Giá mua và bán đều nhích thêm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào đạt 137 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Giá bán ra ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, cao hơn cuối tuần trước 200.000 đồng. Chênh lệch giữa hai chiều hiện là 4,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng không ghi nhận biến động mới so với cuối tuần. Doanh nghiệp này tiếp tục mua vào vàng miếng với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều 1,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,2 141,2 +200 +200 Tập đoàn DOJI 138,2 141,2 +200 +200 Mi Hồng 139,5 141,0 - - PNJ 138,2 141,2 +200 +200 Bảo Tín Minh Châu 137,0 141,2 +500 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 138,2 141,2 +200 +200 Phú Quý 137,7 141,2 +200 +200

1. SJC - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.800.000

▲ 300.000 140.800.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 138.200.000

▲ 200.000 141.220.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138.200.000

▲ 200.000 141.230.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.800.000

▲ 300.000 140.900.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.800.000

▲ 300.000 139.800.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.416.000

▲ 297.000 138.416.000

▲ 297.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.210.000

▲ 225.000 105.010.000

▲ 225.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.424.000

▲ 205.000 95.224.000

▲ 205.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.637.000

▲ 183.000 85.437.000

▲ 183.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.862.000

▲ 175.000 81.662.000

▲ 175.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.652.000

▲ 125.000 58.452.000

▲ 125.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000

2. DOJI - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.000.000

▲ 500.000 139.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.700.000

▲ 500.000 137.000.000

▲ 500.000

3. PNJ - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 TPHCM PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 TPHCM SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đà Nẵng PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đà Nẵng SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Tây PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Miền Tây SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Tây Nguyên PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Tây Nguyên SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đông Nam Bộ SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 130.200.000

▼ 4.500.000 135.000.000

▼ 4.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 130.070.000

▼ 4.490.000 134.870.000

▼ 4.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.450.000

▼ 4.160.000 133.650.000

▼ 4.160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.460.000

▼ 3.850.000 123.660.000

▼ 3.850.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.250.000

▲ 750.000 101.250.000

▼ 3.150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.800.000

▲ 1.040.000 91.800.000

▼ 2.860.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

▲ 1.170.000 87.750.000

▼ 2.730.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.350.000

▲ 1.340.000 82.350.000

▼ 2.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.980.000

▲ 1.450.000 78.980.000

▼ 2.450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.160.000

▲ 2.150.000 56.160.000

▼ 1.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.630.000

▲ 2.330.000 50.630.000

▼ 1.570.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.960.000

▲ 2.510.000 44.960.000

▼ 1.390.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.720.000

▼ 4.170.000 133.920.000

▼ 4.170.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.500.000

▲ 500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.760.000

▲ 790.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000

▲ 500.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.000.000

▲ 500.000 140.000.000

▲ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.800.000

▲ 500.000 139.800.000

▲ 500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

±0 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.700.000

▲ 50.000 14.100.000

▲ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 136.000.000

▲ 500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 135.000.000

▲ 500.000 140.000.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.900.000

▲ 500.000 139.900.000

▲ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 127.000.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 126.500.000

▼ 2.500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.700.000

▲ 200.000 140.700.000

▲ 200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.700.000

▲ 200.000 140.700.000

▲ 200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 137.600.000

▲ 200.000 140.600.000

▲ 200.000 Vàng trang sức 999 135.100.000

▲ 200.000 139.600.000

▲ 200.000 Vàng trang sức 99 133.848.000

▲ 198.000 138.303.000

▲ 198.000 Vàng trang sức 98 132.496.000

▲ 196.000 136.906.000

▲ 196.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

±0 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

±0 141.000.000

±0 Vàng 99,9% 139.500.000

±0 141.000.000

±0 Vàng 9T85 (98,5%) 125.500.000

±0 127.500.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 124.800.000

±0 126.800.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 121.000.000

±0 — Vàng V75 (75,0%) 93.000.000

±0 96.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 81.500.000

±0 84.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 78.500.000

±0 81.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 72.500.000

±0 75.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

▼ 500.000 48.500.000

▼ 500.000

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 135 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 136 triệu đồng/lượng.

DOJI mua vào nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 137,7 – 140,7 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,4 – 140,6 triệu đồng/lượng, còn SJC ghi nhận giá mua vào 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng hơn 1%, bạc vượt 52 USD/ounce khi đồng USD suy yếu

Giá vàng thế giới chiều 9/11/2026 theo giờ Việt Nam duy trì mức tăng hơn 1% trong bản cập nhật mới nhất, đạt 4.112,90 USD/ounce. Không chỉ vàng, bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng giá khi đồng USD suy yếu.

Theo dữ liệu ghi nhận lúc 6h30 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, đạt 4.112,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 1,2%, lên 4.122 USD/ounce. Tính chung tuần trước, vàng đã tăng khoảng 5%.

Đà đi lên của kim loại quý diễn ra cùng thời điểm thị trường dầu mỏ hạ nhiệt. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu khó có khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran, trong lúc nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn.

Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao. Đồng USD cũng mất giá, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động mua vàng trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước triển vọng lãi suất Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy kinh tế tiếp tục tạo thêm việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Dữ liệu tích cực khiến xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12, theo CME FedWatch, tăng từ 71% lên 79%.

Các báo cáo lạm phát sắp công bố được dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá kim loại quý. CPI của Mỹ dự kiến xuất hiện vào thứ Ba, tiếp đó là PPI vào thứ Sáu.

Bên cạnh vàng, những kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá bạc giao ngay tăng 1,4%, lên 52,57 USD/ounce; bạch kim tăng 0,7%, đạt 1.546,83 USD/ounce; còn palladium tăng 1,4%, lên 1.037,58 USD/ounce.

Diễn biến tăng đồng loạt cho thấy thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và lo ngại lạm phát giảm bớt. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định chính sách tiếp theo của Fed.