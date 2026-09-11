Giá vàng hôm nay chiều 9/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều 9/11/2026 giảm mạnh sau khi chạm 142 triệu đồng/lượng. SJC còn 141,2 triệu đồng, trong khi Mi Hồng thu mua tới 140 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 9/11/2026: SJC bất ngờ giảm 800.000 đồng, đà tăng đầu tuần thu hẹp
Giá vàng chiều nay 9/11/2026 liên tục điều chỉnh sau khi tăng mạnh vào buổi sáng. Vàng miếng SJC từ mức 142 triệu đồng/lượng đã giảm về 141,2 triệu đồng/lượng, chỉ còn cao hơn cuối tuần trước 200.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 được bán ra quanh 140 – 141 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, vàng miếng chiều nay được mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần, chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
PNJ Hà Nội niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cao hơn lần cập nhật cuối tuần trước 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Cùng mức giá, DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần, mỗi chiều đều tăng 200.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Giá mua và bán đều nhích thêm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào đạt 137 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Giá bán ra ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, cao hơn cuối tuần trước 200.000 đồng. Chênh lệch giữa hai chiều hiện là 4,2 triệu đồng/lượng.
Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng không ghi nhận biến động mới so với cuối tuần. Doanh nghiệp này tiếp tục mua vào vàng miếng với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều 1,5 triệu đồng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 9/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Tập đoàn DOJI
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Mi Hồng
|139,5
|141,0
|-
|-
|PNJ
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Bảo Tín Minh Châu
|137,0
|141,2
|+500
|+200
|Bảo Tín Mạnh Hải
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Phú Quý
|137,7
|141,2
|+200
|+200
|1. SJC - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136.800.000
▲ 300.000
|140.800.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|138.200.000
▲ 200.000
|141.220.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|138.200.000
▲ 200.000
|141.230.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136.800.000
▲ 300.000
|140.900.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|134.800.000
▲ 300.000
|139.800.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|131.416.000
▲ 297.000
|138.416.000
▲ 297.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|95.210.000
▲ 225.000
|105.010.000
▲ 225.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|85.424.000
▲ 205.000
|95.224.000
▲ 205.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|75.637.000
▲ 183.000
|85.437.000
▲ 183.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|71.862.000
▲ 175.000
|81.662.000
▲ 175.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|48.652.000
▲ 125.000
|58.452.000
▲ 125.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|2. DOJI - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|135.000.000
▲ 500.000
|139.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|134.500.000
▲ 500.000
|138.500.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|132.700.000
▲ 500.000
|137.000.000
▲ 500.000
|3. PNJ - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|TPHCM PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|TPHCM SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hà Nội PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đà Nẵng PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đà Nẵng SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Tây PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Miền Tây SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Tây Nguyên PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Tây Nguyên SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đông Nam Bộ SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|130.200.000
▼ 4.500.000
|135.000.000
▼ 4.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|130.070.000
▼ 4.490.000
|134.870.000
▼ 4.190.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|127.450.000
▼ 4.160.000
|133.650.000
▼ 4.160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|117.460.000
▼ 3.850.000
|123.660.000
▼ 3.850.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|95.250.000
▲ 750.000
|101.250.000
▼ 3.150.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.800.000
▲ 1.040.000
|91.800.000
▼ 2.860.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.750.000
▲ 1.170.000
|87.750.000
▼ 2.730.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|76.350.000
▲ 1.340.000
|82.350.000
▼ 2.560.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.980.000
▲ 1.450.000
|78.980.000
▼ 2.450.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|50.160.000
▲ 2.150.000
|56.160.000
▼ 1.750.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.630.000
▲ 2.330.000
|50.630.000
▼ 1.570.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.960.000
▲ 2.510.000
|44.960.000
▼ 1.390.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|127.720.000
▼ 4.170.000
|133.920.000
▼ 4.170.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|129.500.000
▲ 500.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|126.760.000
▲ 790.000
|—
|4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|137.000.000
▲ 500.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|135.000.000
▲ 500.000
|140.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|134.800.000
▲ 500.000
|139.800.000
▲ 500.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 200.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
±0
|—
|5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.700.000
▲ 50.000
|14.100.000
▲ 50.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|136.000.000
▲ 500.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|135.000.000
▲ 500.000
|140.000.000
▲ 500.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|134.900.000
▲ 500.000
|139.900.000
▲ 500.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|127.000.000
▼ 2.500.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|126.500.000
▼ 2.500.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|137.700.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|137.700.000
▲ 200.000
|140.700.000
▲ 200.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|137.700.000
▲ 200.000
|140.700.000
▲ 200.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|137.600.000
▲ 200.000
|140.600.000
▲ 200.000
|Vàng trang sức 999
|135.100.000
▲ 200.000
|139.600.000
▲ 200.000
|Vàng trang sức 99
|133.848.000
▲ 198.000
|138.303.000
▲ 198.000
|Vàng trang sức 98
|132.496.000
▲ 196.000
|136.906.000
▲ 196.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|129.000.000
±0
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 9/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|139.500.000
±0
|141.000.000
±0
|Vàng 99,9%
|139.500.000
±0
|141.000.000
±0
|Vàng 9T85 (98,5%)
|125.500.000
±0
|127.500.000
±0
|Vàng 9T8 (98,0%)
|124.800.000
±0
|126.800.000
±0
|Vàng 95 (95,0%)
|121.000.000
±0
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|93.000.000
±0
|96.000.000
±0
|Vàng V68 (68,0%)
|81.500.000
±0
|84.500.000
±0
|Vàng 6T1 (61,0%)
|78.500.000
±0
|81.500.000
±0
|Vàng 14K (58,0%)
|72.500.000
±0
|75.500.000
±0
|Vàng 10K (41,0%)
|45.500.000
▼ 500.000
|48.500.000
▼ 500.000
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 135 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 136 triệu đồng/lượng.
DOJI mua vào nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 137,7 – 140,7 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,4 – 140,6 triệu đồng/lượng, còn SJC ghi nhận giá mua vào 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng hơn 1%, bạc vượt 52 USD/ounce khi đồng USD suy yếu
Giá vàng thế giới chiều 9/11/2026 theo giờ Việt Nam duy trì mức tăng hơn 1% trong bản cập nhật mới nhất, đạt 4.112,90 USD/ounce. Không chỉ vàng, bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng giá khi đồng USD suy yếu.
Theo dữ liệu ghi nhận lúc 6h30 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, đạt 4.112,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 1,2%, lên 4.122 USD/ounce. Tính chung tuần trước, vàng đã tăng khoảng 5%.
Đà đi lên của kim loại quý diễn ra cùng thời điểm thị trường dầu mỏ hạ nhiệt. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu khó có khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran, trong lúc nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn.
Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao. Đồng USD cũng mất giá, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động mua vàng trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước triển vọng lãi suất Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy kinh tế tiếp tục tạo thêm việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.
Dữ liệu tích cực khiến xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12, theo CME FedWatch, tăng từ 71% lên 79%.
Các báo cáo lạm phát sắp công bố được dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá kim loại quý. CPI của Mỹ dự kiến xuất hiện vào thứ Ba, tiếp đó là PPI vào thứ Sáu.
Bên cạnh vàng, những kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá bạc giao ngay tăng 1,4%, lên 52,57 USD/ounce; bạch kim tăng 0,7%, đạt 1.546,83 USD/ounce; còn palladium tăng 1,4%, lên 1.037,58 USD/ounce.
Diễn biến tăng đồng loạt cho thấy thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và lo ngại lạm phát giảm bớt. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định chính sách tiếp theo của Fed.