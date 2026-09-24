Thị trường Giá vàng hôm nay giá vàng SJC chiều nay 24/9/2026: Vàng miếng 9999, vàng nhẫn trơn thứ Năm Giá vàng SJC chiều 24/9/2026 giảm 1,1 triệu đồng/lượng, vàng miếng bán ra 144,4 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 còn 143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều hôm nay 24/9/2026: Vàng miếng giảm 1,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC chiều hôm nay 24/9/2026 tiếp tục giảm mạnh. Vàng miếng SJC hiện bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 13:48 chiều 24/9, giá vàng tại Công ty SJC tiếp tục duy trì xu hướng giảm so với ngày hôm qua. Đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg, giá mua vào hiện ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với vàng miếng SJC loại 5 chỉ, doanh nghiệp cũng niêm yết giá mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhỉnh hơn một chút, đạt 144,42 triệu đồng/lượng. Các loại vàng miếng nhỏ từ 0,5 chỉ, 1 chỉ đến 2 chỉ có cùng mức giá mua vào 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,43 triệu đồng/lượng.

Như vậy, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC loại 1 lượng hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch tương đối lớn nếu người mua có nhu cầu bán lại vàng trong thời gian ngắn.

Loại vàng Mua vào Bán ra Biến động Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng SJC 5 chỉ 141,4 triệu 144,42 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141,4 triệu 144,43 triệu Giảm 1,1 triệu Nhẫn SJC 99,99 loại 1, 2, 5 chỉ 140,9 triệu 143,9 triệu Giảm 1,1 triệu Nhẫn SJC 99,99 loại 0,3 và 0,5 chỉ 140,9 triệu 144 triệu Giảm 1,1 triệu Nữ trang 99,99% 138,4 triệu 142,9 triệu Giảm 1,1 triệu

Ở nhóm vàng nhẫn, SJC niêm yết nhẫn 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá ở cả hai chiều cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Đối với nhẫn 99,99 loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ, giá mua vào vẫn được giữ ở mức 140,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 144 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC loại 1 lượng, giá bán nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ đang thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới bao nhiêu?

Giá vàng thế giới trong ngày 24/9 được ghi nhận quanh 4.292,30 USD/ounce tại mốc tham chiếu, tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng sau quy đổi, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. So với mức này, vàng miếng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC, mức bán ra 143,9 triệu đồng/lượng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 8,3 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa giá vàng SJC và thế giới vẫn duy trì ở mức đáng kể trong chiều 24/9.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, cho biết nhà đầu tư hiện tập trung vào quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao của Fed sau đợt tăng lãi suất tuần trước, cùng với diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tình hình Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu, năng lượng.

Theo ông Maxwell, nếu Fed phát tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng tiếp tục tăng lãi suất, vàng có thể chịu thêm áp lực giảm.

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi đã nhảy 4% trong phiên trước, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa cho thấy tiến triển cụ thể.

Áp lực lạm phát gia tăng tại Mỹ cùng với nền kinh tế duy trì sức mạnh đang khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới của Fed tăng lên. Giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng Fed thắt chặt chính sách lần thứ hai liên tiếp vào cuối tháng 10.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này so với các tài sản có khả năng sinh lãi.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 9 tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh cũng gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả tăng cao.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định trong kịch bản cơ sở, kim loại quý có thể chưa hình thành xu hướng rõ ràng, trong khi biến động vẫn ở mức cao. Giá vàng có thể tiếp tục giao dịch quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong một vài quý tới.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 63,94 USD/ounce; bạch kim giảm 0,2% còn 1.746,02 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.265,51 USD/ounce.