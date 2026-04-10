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Giá vàng ngày 04/10/2026: SJC giữ mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn04/10/2026 14:58

Cập nhật lúc 14:58 ngày 04/10/2026, giá vàng SJC tiếp tục đi ngang so với mốc trước, niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 14:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức mua vào 140,5 triệu và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

11:58: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:28: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 09:00 sáng ngày 04/10/2026, giá vàng miếng trong nước không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đều giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 04/10/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

  • SJC, DOJI (Hà Nội, TP.HCM), PNJ (Hà Nội, TP.HCM): Mua vào ở mức 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra đạt 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL, BTMC SJC) và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào ở mức 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra ở mức 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC140.500.000143.500.00000
DOJI HN140.500.000143.500.00000
DOJI SG140.500.000143.500.00000
BTMH139.500.000143.500.00000
BTMC VRTL139.500.000143.500.00000
BTMC SJC139.500.000143.500.00000
Phú Quý SJC140.300.000143.500.00000
PNJ TP.HCM140.500.000143.500.00000
PNJ Hà Nội140.500.000143.500.00000

Ghi chú

Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể có sự chênh lệch nhỏ tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn giao dịch thực tế.

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        Giá vàng ngày 04/10/2026: SJC giữ mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng
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