Giá vàng ngày 09/10/2026: SJC tăng lên 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 10:28 ngày 09/10/2026: Giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:00 sáng ngày 09/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 700.000 đến 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Trong đó, các đơn vị như SJC và DOJI niêm yết giá bán ra ở mức 143.800.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng). DOJI HN và TP.HCM : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+800.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL & SJC) : Giữ nguyên mức giá so với hôm qua, niêm yết bán ra lần lượt 142.500.000 đồng/lượng và 143.000.000 đồng/lượng.

: Giữ nguyên mức giá so với hôm qua, niêm yết bán ra lần lượt 142.500.000 đồng/lượng và 143.000.000 đồng/lượng. Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 140.800.000 143.800.000 +800.000 +800.000 DOJI HN 140.800.000 143.800.000 +800.000 +800.000 DOJI SG 140.800.000 143.800.000 +800.000 +800.000 BTMH 139.800.000 143.700.000 +800.000 +800.000 BTMC VRTL 138.600.000 142.500.000 0 0 BTMC SJC 138.600.000 143.000.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.800.000 +800.000 +800.000 PNJ TP.HCM 140.200.000 143.200.000 +700.000 +700.000 PNJ Hà Nội 140.200.000 143.200.000 +700.000 +700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.