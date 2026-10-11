Giá vàng ngày 11/10/2026: SJC ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật lúc 17:58 ngày 11/10/2026: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,80 triệu đồng/lượng mua vào và 144,80 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 17:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:58: Lúc 17:58 ngày 11/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,80 triệu đồng/lượng mua vào và 144,80 triệu đồng/lượng bán ra.

16:28: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, hiện giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

11:58: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:00 sáng ngày 11/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các đơn vị lớn như SJC và DOJI tiếp tục neo giá bán ra ở mức 144.800.000 đồng/lượng và giá mua vào ở ngưỡng 141.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội : Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMC SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMH : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng). BTMC VRTL: Mua vào 139.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI HN 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI SG 141.800.000 144.800.000 0 0 BTMH 139.800.000 143.800.000 0 0 BTMC VRTL 139.600.000 143.600.000 0 0 BTMC SJC 141.000.000 144.800.000 0 0 Phú Quý SJC 141.000.000 144.800.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.300.000 144.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.300.000 144.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.