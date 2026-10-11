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Giá vàng ngày 11/10/2026: SJC ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn11/10/2026 17:58

Cập nhật lúc 17:58 ngày 11/10/2026: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,80 triệu đồng/lượng mua vào và 144,80 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 17:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:58: Lúc 17:58 ngày 11/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,80 triệu đồng/lượng mua vào và 144,80 triệu đồng/lượng bán ra.

16:28: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, hiện giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

11:58: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:00 sáng ngày 11/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các đơn vị lớn như SJC và DOJI tiếp tục neo giá bán ra ở mức 144.800.000 đồng/lượng và giá mua vào ở ngưỡng 141.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • SJC: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • BTMH: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 139.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (đi ngang 0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng/lượng)Bán hôm nay (đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC141.800.000144.800.00000
DOJI HN141.800.000144.800.00000
DOJI SG141.800.000144.800.00000
BTMH139.800.000143.800.00000
BTMC VRTL139.600.000143.600.00000
BTMC SJC141.000.000144.800.00000
Phú Quý SJC141.000.000144.800.00000
PNJ TP.HCM141.300.000144.300.00000
PNJ Hà Nội141.300.000144.300.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng ngày 11/10/2026: SJC ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, đi ngang
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