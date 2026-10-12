Giá vàng ngày 12/10/2026: SJC giữ mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng Cập nhật trưa 12/10/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,80 triệu đồng/lượng mua vào và 144,80 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, hiện niêm yết ở mức 141,80 - 144,80 triệu đồng/lượng.

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày 12/10/2026.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở các hệ thống kinh doanh lớn so với giá chốt phiên hôm qua. Trong khi thương hiệu SJC và DOJI giữ nguyên giá niêm yết, một số đơn vị khác điều chỉnh tăng hoặc giảm từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026

SJC : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang). DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang). BTMH : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang). Phú Quý SJC : Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) Chênh lệch mua Chênh lệch bán SJC 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI HN 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI SG 141.800.000 144.800.000 0 0 BTMH 140.000.000 144.000.000 +200.000 +200.000 BTMC VRTL 140.000.000 144.000.000 +400.000 +400.000 BTMC SJC 140.000.000 144.800.000 -1.000.000 0 Phú Quý SJC 141.300.000 144.800.000 +300.000 0 PNJ TP.HCM 141.000.000 144.000.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 141.000.000 144.000.000 -300.000 -300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.