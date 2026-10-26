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Giá vàng ngày 26/10/2026: SJC ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn26/10/2026 16:47

Giá vàng chiều 26/10/2026: Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:47: SJC giữ nguyên giá so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

15:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

13:47: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

12:17: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:18 sáng ngày 26/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự phân hóa giữa các hệ thống kinh doanh lớn so với hôm qua. Nhiều thương hiệu như DOJI và PNJ điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua - bán, trong khi các dòng sản phẩm vàng miếng của SJC tiếp tục duy trì mức giá không đổi.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 26/10/2026

  • SJC: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).
  • DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).
  • PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng), bán ra 140.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long): Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 137.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nayBiến động muaBiến động bán
SJC138.700.000141.700.00000
DOJI HN138.700.000141.700.000-300.000-300.000
DOJI SG138.700.000141.700.000-300.000-300.000
BTMH136.800.000140.800.000-300.000-300.000
BTMC VRTL136.800.000140.800.000-300.000-300.000
BTMC SJC136.800.000141.700.00000
Phú Quý SJC137.700.000141.700.00000
PNJ TP.HCM137.600.000140.600.000-400.000-400.000
PNJ Hà Nội137.600.000140.600.000-400.000-400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng ngày 26/10/2026: SJC ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang
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