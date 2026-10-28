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Giá vàng ngày 28/10/2026: SJC tăng lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn28/10/2026 13:47

Cập nhật lúc 13:47 ngày 28/10/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: Lúc 13:47, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, lên mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,70 - 142,70 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:18 sáng 28/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng ở chiều bán ra tại phần lớn các doanh nghiệp lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 1.300.000 đồng/lượng, trong đó Phú Quý SJC có biên độ điều chỉnh bán ra cao nhất.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Ở chiều mua vào, các thương hiệu như SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 1.000.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng. Trái lại, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá niêm yết, còn PNJ ghi nhận điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 28/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
  • DOJI HN: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
  • DOJI SG: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 141.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
  • Phú Qúy SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.300.000 đồng).
  • PNJ TP.HCM: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
  • PNJ Hà Nội: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC140.000.000143.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI HN140.000.000143.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI SG140.000.000143.000.000+1.000.000+1.000.000
BTMH138.000.000142.000.00000
BTMC VRTL137.600.000141.600.000+600.000+600.000
BTMC SJC137.600.000143.000.000+600.000+1.000.000
Phú Qúy SJC138.500.000143.000.000+1.000.000+1.300.000
PNJ TP.HCM137.400.000141.400.000-200.000+800.000
PNJ Hà Nội137.400.000141.400.000-200.000+800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng ngày 28/10/2026: SJC tăng lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng
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