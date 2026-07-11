Thị trường Giá vàng sáng hôm nay 11/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 11/7/2026 duy trì ở vùng cao, vàng miếng và vàng nhẫn cùng có giá bán tới 149,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/7/2026: Nhiều thương hiệu giữ giá bán 149,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/7/2026 lúc 5h30 chưa có mức điều chỉnh mới, giá bán tại nhiều doanh nghiệp đang thấp hơn mốc 150 triệu đồng đúng 100.000 đồng.

Ghi nhận tại SJC, vàng miếng đang được mua vào với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì từ cuối phiên trước, sau khi cả hai chiều cùng tăng 900.000 đồng/lượng so với ngày 9/7. Biên độ mua - bán đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại DOJI hiện cũng đạt 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Phiên giao dịch ngày 10/7 đưa giá tại hệ thống này cao thêm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều. Giá bán hiện chỉ còn cách mốc 150 triệu đồng/lượng khoảng 100.000 đồng.

PNJ đang giữ giá vàng miếng ở vùng 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước đó, giá mua và bán đều cao hơn 900.000 đồng/lượng. Khoảng cách giữa số tiền doanh nghiệp mua vào và bán ra là 3 triệu đồng mỗi lượng.

Mức tăng tương tự được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải. Giá mua vào hiện đạt 146,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 149,9 triệu đồng/lượng. Cả hai mức đều cao hơn 900.000 đồng/lượng so với ngày 9/7, giữ chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC với giá 145 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, chiều mua tăng 400.000 đồng/lượng, thấp hơn mức tăng 900.000 đồng ở chiều bán. Biên độ giao dịch tại đây vì thế lên tới 4,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 11/7/2026 được ghi nhận ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua đã tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 10/7, còn chiều bán cao hơn 900.000 đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều là 3,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất trong nhóm khảo sát không thay đổi giá. Doanh nghiệp hiện mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán chỉ ở mức 1,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống khác.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 +900 +900 Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 +900 +900 Mi Hồng 147,2 149,0 - - PNJ 146,9 149,9 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 +400 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 +900 +900 Phú Quý 146,3 149,9 +1000 +900

1. DOJI - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng 24K DOJI 146,900

▲900K 149,900

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,900

▲900K 149,900

▲900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,900

▲900K 149,900

▲900K

3. BTMC - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Bản vị vàng BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

▲400K 149,900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,000

▲400K 149,900

▲900K

4. SJC - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 146,900

▲900K 149,920

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,900

▲900K 149,930

▲900K

Giá vàng nhẫn hôm nay 11/7/2026 lúc 5h00: Giá bán cao nhất áp sát 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 11/7/2026 chưa ghi nhận mức giá mới, Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu chiều bán với 149,9 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 5h30, giá vàng nhẫn 9999 tại SJC đang được duy trì ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này được chuyển tiếp từ cuối phiên ngày 10/7, với chênh lệch hai chiều là 2,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vàng nhẫn hiện đạt 146,9 triệu đồng/lượng, ngang với SJC. Chiều bán ra lên tới 149,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát và sát mốc 150 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được mua vào với giá 145 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá mua thấp nhất trong nhóm, kéo khoảng cách hai chiều lên 4 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội đang giữ giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 146 - 149,5 triệu đồng/lượng. Giá bán tại đây thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải 400.000 đồng/lượng, còn chênh lệch mua vào và bán ra đạt 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay 11/7/2026 tại PNJ đang ở vùng 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng. Mức thấp hơn dành cho chiều mua vào, còn chiều bán ra thấp hơn SJC 400.000 đồng/lượng. Khoảng cách giao dịch hiện là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang trả mức cao nhất cho người bán vàng, với giá mua vào đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức cao nhất thị trường 600.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 lúc 5h00: Giá vẫn nằm sát 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 đang ở mức 4.100,5 USD/ounce sau một phiên biến động mạnh và có thời điểm giảm tới 0,6%. Tại thời điểm 5h00 ngày 11/7/2026, vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.100,5 USD/ounce, tăng 12,9 USD/ounce so với mức đóng cửa tham chiếu trước đó.

Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.474 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 130,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí. So với mức bán ra của vàng miếng SJC trong nước, vàng quốc tế hiện thấp hơn khoảng 19 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đó, trong phiên ngày 10/7, giá vàng chịu áp lực giảm và có nguy cơ hoàn tất tuần giao dịch với mức đi xuống gần 2%. Lúc 9h06 GMT, vàng giao ngay thấp hơn đầu phiên 0,6%, còn 4.098,46 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ giảm 0,8%, xuống 4.107,70 USD/ounce. Biến động này đưa giá kim loại quý trở lại sát vùng tâm lý 4.100 USD/ounce, sau khi không duy trì được nhịp hồi trước đó.

Giá dầu tăng và căng thẳng Mỹ - Iran trở nên nghiêm trọng hơn là hai yếu tố gây áp lực lên vàng trong phiên trước. Năng lượng đắt đỏ có thể đẩy lạm phát lên cao, qua đó làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo đánh giá của giới phân tích, vùng 4.000 USD/ounce có thể trở thành mốc hỗ trợ tiếp theo nếu giá dầu còn đi lên và rủi ro địa chính trị tiếp tục kéo dài. Việc lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu do tài sản này không trả lãi.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện được thị trường định giá ở mức 58%. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo lạm phát Mỹ và bài điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần tới.

Ở nhóm kim loại khác, bạc giảm 0,7% xuống 59,54 USD/ounce. Bạch kim tăng nhẹ 0,2%, đạt 1.613,60 USD/ounce, còn palladium tăng 1,9% lên 1.270,89 USD/ounce. Tuy nhiên, cả bạc, bạch kim và palladium vẫn có thể ghi nhận một tuần mất giá.