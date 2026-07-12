Thị trường Giá vàng sáng hôm nay 12/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới cuối tuần Giá vàng hôm nay 12/7/2026 giữ ở vùng cao, khi vàng miếng và nhẫn áp sát 150 triệu đồng/lượng, còn giá thế giới chốt 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/7/2026 chốt phiên cuối tuần

Giá vàng miếng SJC hôm nay 12/7/2026 tại Công ty SJC đang được giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. Người mua 1 lượng vàng với giá 146,4 triệu đồng vào ngày 1/7, nếu bán ra theo giá thu mua hiện tại, có thể lãi khoảng 500.000 đồng.

DOJI hiện mua vàng với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Tính từ mức giá 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, khoản lợi nhuận của người mua đạt khoảng 500.000 đồng/lượng nếu bán lại trong sáng 12/7.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 12/7/2026 cũng đạt 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy, người mua vàng ngày đầu tháng với giá 146,4 triệu đồng/lượng đang lãi khoảng 500.000 đồng cho mỗi lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng mức giá 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu mua vàng ngày 1/7 với giá 146,4 triệu đồng/lượng, người mua hiện có thể bán lại và thu lãi khoảng 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 12/7/2026 ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào, còn giá bán ra là 149,9 triệu đồng/lượng. Với số tiền 146,4 triệu đồng đã bỏ ra để mua 1 lượng vàng ngày 1/7, người mua đang lỗ khoảng 1,4 triệu đồng nếu bán lại.

Phú Quý mua vàng với giá 146,3 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Người mua vào ngày 1/7 ở mức 146,4 triệu đồng/lượng hiện vẫn âm khoảng 100.000 đồng/lượng khi bán lại theo giá thu mua sáng nay.

Mi Hồng đang có giá mua vào cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 147,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng. Người mua 1 lượng vàng ngày 1/7 với giá 145,8 triệu đồng hiện có thể thu lãi khoảng 2 triệu đồng khi bán lại.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 - - PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 12/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

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2. PNJ - Cập nhật: 12/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

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3. BTMC - Cập nhật: 12/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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4. SJC - Cập nhật: 12/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 12/7/2026: Nhiều thương hiệu bán ra gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 12/7/2026 giữ mặt bằng cao trong phiên cuối tuần. Giá bán ra tại các doanh nghiệp đang dao động trong khoảng 149 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC đang mua vào vàng nhẫn 9999 với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,6 triệu đồng/lượng. Người mua phải chịu mức chênh lệch hai chiều khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá vàng nhẫn ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán tại đây chỉ còn cách mốc 150 triệu đồng/lượng khoảng 100.000 đồng.

Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu hiện có giá 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Khoảng cách mua - bán đạt 4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 146 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng. So với chiều mua vào, mức bán ra cao hơn 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng mua vàng nhẫn với giá 147,8 triệu đồng/lượng và bán ra 149,3 triệu đồng/lượng. Giá mua tại doanh nghiệp này cao hơn các thương hiệu còn lại, còn biên độ giao dịch chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 giảm nhẹ, đứng trên 4.119 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026 chốt ở mức 4.119,4 USD/ounce tính đến 4h00 sáng theo giờ Việt Nam. So với phiên trước, kim loại quý giảm 3,2 USD/ounce.

Căn cứ tỷ giá Vietcombank 26.470 đồng/USD, mỗi lượng vàng thế giới có giá quy đổi khoảng 131,47 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các khoản chi phí liên quan.

Vàng miếng SJC hiện được bán ra với giá 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 18,43 triệu đồng/lượng. Tỷ lệ chênh lệch giữa hai thị trường vào khoảng 14%.

Giá vàng quốc tế kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trong xu hướng giảm, khiến nguy cơ mất giá tính chung cả tuần gia tăng. Đà đi xuống diễn ra khi giá dầu leo thang mạnh do quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng.

Diễn biến của thị trường năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ tăng trở lại. Đây là yếu tố có thể khiến các ngân hàng trung ương chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên, vàng giao ngay giảm 0,5% về 4.101,70 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 trên thị trường Mỹ cũng mất 0,7%, lùi xuống 4.110,60 USD/ounce.

Ông Bart Melek, chuyên gia của TD Securities, cho rằng các rủi ro liên quan đến Mỹ và Iran đang khiến dòng tiền trên thị trường trở nên thận trọng. Giá vàng vì thế bị đẩy về khu vực sát 4.100 USD/ounce.

Thị trường hiện dự báo khoảng 62% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất vào tháng 9. Lãi suất cao hơn làm tăng sức hấp dẫn của những tài sản sinh lời và tạo thêm sức ép đối với vàng.

Giới đầu tư trong tuần tới sẽ theo dõi số liệu lạm phát Mỹ cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Hai sự kiện được kỳ vọng giúp thị trường xác định rõ hơn hướng điều hành lãi suất.

Ở các kim loại quý khác, bạc giảm 0,4% xuống 59,73 USD/ounce. Bạch kim tăng nhẹ 0,4% lên 1.617,45 USD/ounce, còn palladium tăng 2,2%, đạt 1.274,94 USD/ounce.