Thị trường Giá vàng sáng hôm nay 13/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới đầu tuần Giá vàng hôm nay 13/7/2026 neo sát 150 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng, vàng nhẫn; giá thế giới lùi về 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 13/7/2026 neo cao, giá bán phổ biến 149,9 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng miếng đầu tuần duy trì mặt bằng cao khi giá vàng hôm nay 13/7/2026 tại phần lớn doanh nghiệp đã tiến sát ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng được mua vào với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ cũng áp dụng cùng khoảng giá 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Phú Quý có giá mua thấp hơn, đạt 146,3 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán vẫn ở mức 149,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua vào 145 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là đơn vị có giá thu mua cao nhất, đạt 147,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 - - PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 13/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,900

- 149,900

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,900

- 149,900

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,900

- 149,900

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,900

- 149,900

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,900

- 149,900

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,900

- 149,900

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,900

- 149,900

- Vàng 24K DOJI 146,900

- 149,900

-

2. PNJ - Cập nhật: 13/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,900

- 149,900

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,900

- 149,900

- Vàng Kim Bảo 999.9 146,900

- 149,900

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,900

- 149,900

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,900

- 149,900

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3. BTMC - Cập nhật: 13/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,000

- 149,900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,000

- 149,900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145,000

- 149,900

- Bản vị vàng BTMC 145,000

- 149,900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

- 149,900

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,000

- 149,900

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4. SJC - Cập nhật: 13/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,900

- 149,900

- Vàng SJC 5 chỉ 146,900

- 149,920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,900

- 149,930

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Giá vàng nhẫn hôm nay 13/7/2026 áp sát mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 đầu tuần đang được bán ra quanh 149 - 149,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải chốt mức cao nhất thị trường là 149,9 triệu đồng/lượng, mua vào 146,9 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn đạt 146,9 - 149,6 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 146 - 149,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ giữ khoảng 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 145 - 149 triệu đồng/lượng, với biên độ mua – bán rộng nhất là 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng trả giá thu mua cao nhất, đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Với giá bán 149,3 triệu đồng/lượng, thương hiệu này có khoảng cách hai chiều thấp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 13/7/2026 giảm nhẹ, còn 4.119,4 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 04h00 sáng 13/7/2026 được ghi nhận ở ngưỡng 4.119,4 USD/ounce. So với phiên liền trước, kim loại quý giảm 3,2 USD/ounce khi bước vào tuần giao dịch mới.

Quy đổi theo tỷ giá 26.470 VND/USD của ngân hàng Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 131,47 triệu đồng, chưa cộng thuế và phí. Giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm dao động từ 146,9 đến 149,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán SJC đang cao hơn vàng quốc tế quy đổi khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Các dự báo dành cho tuần mới tiếp tục chia thành nhiều hướng. Khảo sát 13 chuyên gia ghi nhận 5 người, chiếm 38%, cho rằng giá vàng có thể tăng. Ba người, tương ứng 23%, dự báo thị trường đi xuống, còn 5 chuyên gia, chiếm 38%, lựa chọn khả năng giá ít biến động.

Nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng chưa có quan điểm áp đảo. Trong tổng số 282 người tham gia khảo sát, 117 người, tương đương 42%, tin rằng vàng sẽ tăng giá. Có 108 người, chiếm 38%, lựa chọn kịch bản giảm, còn 57 người, tương ứng 20%, dự báo giá tiếp tục dao động tích lũy.

Khoảng cách không lớn giữa các nhóm dự báo cho thấy tâm lý thị trường đang khá dè dặt. Giá vàng trong những phiên tới có thể chịu tác động mạnh từ chính sách lãi suất, diễn biến đồng bạc xanh, lợi suất trái phiếu và các căng thẳng địa chính trị trên thế giới.