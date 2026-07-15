Thị trường Giá vàng sáng phiên 15/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới thứ Tư Giá vàng hôm nay 15/7/2026 ghi nhận SJC ở 147,5 triệu đồng/lượng, nhẫn Mi Hồng có chênh lệch thấp nhất, vàng thế giới tăng gần 78 USD.

Giá vàng hôm nay 15/7/2026: Nhiều thương hiệu giữ giá bán ra 147,5 triệu đồng/lượng

Lúc 5h30 ngày 15/7, giá vàng hôm nay 15/7/2026 được cập nhật theo mức chốt của phiên chiều qua. Sau một ngày giảm từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện phổ biến quanh vùng 142,5–147,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC đang mua vàng miếng với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này được giữ nguyên từ cuối phiên 14/7, thời điểm SJC hoàn tất đợt điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng sáng sớm nay cũng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán. So với mức đầu phiên trước, hai chiều giao dịch cùng thấp hơn 900.000 đồng/lượng.

PNJ duy trì mức mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Trước khi bước sang ngày 15/7, doanh nghiệp đã giảm 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, giữ biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hiện không chênh lệch so với nhóm SJC, DOJI và PNJ. Doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng sau khi hạ đồng đều 900.000 đồng/lượng trong phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) có giá mua vào thấp hơn đáng kể, hiện ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 147,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua đã giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên trước, còn chiều bán giảm 900.000 đồng/lượng, tạo khoảng cách lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 15/7/2026 được cập nhật ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên ngày 14/7, giá mua thấp hơn 600.000 đồng/lượng, còn giá bán giảm 800.000 đồng/lượng.

Mi Hồng khép lại phiên trước với mức giảm sâu nhất, lên tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sang 5h00 ngày 15/7, giá vàng miếng tại đây đang ở mức 145 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 -900 -900 Mi Hồng 145,7 147,2 -600 -800 PNJ 144,5 147,5 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,5 -500 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 142,5 146,5 -900 -900 Phú Quý 144,0 147,5 -1000 -900

1. DOJI - Cập nhật: 15/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng 24K DOJI 144,500

▼900K 147,500

▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 15/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,500

▼900K 147,500

▼900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng Kim Bảo 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,500

▼900K 147,500

▼900K

3. BTMC - Cập nhật: 15/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Bản vị vàng BTMC 143,000

▼2000K 147,500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,500

▼500K 145,500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,300

▼500K 145,300

▼900K

4. SJC - Cập nhật: 15/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng SJC 5 chỉ 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,500

▼900K 147,500

▼900K

Giá vàng hôm nay 15/7/2026: Vàng nhẫn bán ra cao nhất 147,5 triệu đồng/lượng

Lúc 5h30 ngày 15/7, giá vàng hôm nay 15/7/2026 được cập nhật theo bảng giá cuối phiên chiều 14/7. Mặt bằng bán ra của vàng nhẫn dao động từ 146,2 đến 147,5 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch mua – bán phổ biến từ 1,5 đến 4 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 tại mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá được giữ từ cuối phiên trước, người mua chịu khoảng cách hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mỗi lượng vàng nhẫn hiện được doanh nghiệp thu mua với giá 144,5 triệu đồng và bán ra 147,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán chốt trong phiên ngày 14/7 đạt 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá mua vào thấp nhất, khi vàng Rồng Thăng Long đang đứng tại 142,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều thu mua 4 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội mở đầu ngày mới ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Hai đầu giá cuối phiên trước cách nhau 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đang áp dụng mức mua vào 143,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 146,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giao dịch tại hệ thống này ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

Mi Hồng hiện mua vàng nhẫn với giá 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu còn lại, khoảng cách 1,5 triệu đồng/lượng tại đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong giá vàng hôm nay 15/7/2026.

Giá vàng hôm nay 15/7/2026: Vàng lấy lại gần 78 USD, chờ chinh phục mốc 4.100 USD/ounce

Lúc 5h30 ngày 15/7, giá vàng hôm nay 15/7/2026 trên thị trường quốc tế đạt 4.078,8 USD/ounce. Giá hiện cao hơn 77,7 USD/ounce so với một ngày trước, thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Theo tỷ giá 26.450 đồng/USD tại Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá quy đổi khoảng 130,07 triệu đồng. Con số này chưa tính thuế và các khoản phí phát sinh khi đưa vàng về thị trường trong nước.

Vàng miếng SJC hiện được mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với giá quốc tế quy đổi, mức bán ra trong nước đang cao hơn khoảng 17,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bước vào ngày giao dịch mới với nền tảng tích cực từ phiên trước. Kim loại quý đã tăng hơn 2% sau khi báo cáo CPI của Mỹ cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng chậm lại, qua đó làm giảm lo ngại Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Ở thời điểm 8h49 theo giờ miền Đông nước Mỹ trong phiên trước, giá vàng giao ngay đạt 4.083,99 USD/ounce, cao hơn 2,1%. Vàng kỳ hạn tăng 2,2% lên 4.091,80 USD/ounce. Nhịp đi lên xuất hiện sau khi thị trường có lúc giảm về vùng thấp nhất kể từ ngày 1/7.

Cùng thời điểm, đồng USD mất 0,6% giá trị. Đồng bạc xanh giảm giúp các nhà đầu tư sử dụng euro, yen hoặc những đồng tiền khác mua vàng với chi phí thấp hơn, tạo thêm lực cầu cho thị trường.

Dữ liệu lạm phát Mỹ cho thấy CPI tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn con số 4,2% của tháng 5. CPI lõi không tăng so với tháng liền trước, trái ngược với mức tăng 0,2% trong tháng 5.

Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng báo cáo CPI mới có thể làm giảm mạnh khả năng Fed nâng lãi suất tại hai cuộc họp tháng 7 và tháng 9. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường cũng thu hẹp các dự đoán về một đợt tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7.

Nhà đầu tư đang chờ Chủ tịch Fed Kevin Warsh trình bày báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm trước Quốc hội Mỹ. Số liệu PPI công bố trong ngày thứ Tư sẽ là chỉ báo tiếp theo giúp thị trường đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực giá cả.

Bên cạnh tín hiệu từ kinh tế Mỹ, căng thẳng Trung Đông vẫn thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Iran đã tấn công một căn cứ không quân Mỹ tại Jordan bằng tên lửa đạn đạo, còn Mỹ đáp trả bằng chiến dịch kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào nhiều mục tiêu của Tehran.

Bất ổn liên quan đến eo biển Hormuz đã đưa giá dầu lên đỉnh bốn tuần. Nếu năng lượng tiếp tục đắt lên, lạm phát Mỹ có thể chịu thêm sức ép, khiến Fed và các ngân hàng trung ương khác phải thận trọng hơn với kế hoạch hạ lãi suất.

Tai Wong dự báo giá vàng có khả năng tiến tới 4.200 USD/ounce trong vài phiên tới nếu căng thẳng Mỹ – Iran chưa hạ nhiệt. Dẫu vậy, dầu tăng quá mạnh cũng có thể trở thành lực cản vì làm gia tăng nguy cơ lãi suất cao kéo dài.

Vàng không mang lại lãi suất thường xuyên, vì vậy sức hấp dẫn của kim loại quý có xu hướng suy giảm khi lợi suất trái phiếu và tiền gửi duy trì ở mức cao.