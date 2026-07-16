Thị trường Giá vàng sáng phiên 16/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới thứ Năm Giá vàng hôm nay 16/7/2026 giữ đà cao, nhiều thương hiệu bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới ở 4.054,9 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 16/7/2026: Nhiều thương hiệu bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng

Lúc 5h30 ngày 16/7, giá vàng hôm nay 16/7/2026 tiếp tục giữ nguyên mặt bằng giá chốt cuối phiên trước. Sau nhịp phục hồi trong ngày 15/7, nhiều doanh nghiệp đang duy trì giá bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn đầu phiên trước tới 1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty SJC hiện có giá mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên ngày 15/7, doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều. Khoảng cách mua vào – bán ra đang là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giữ nguyên mức giá sau phiên tăng mạnh trước đó. Sáng nay, doanh nghiệp mua vàng với giá 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. Cả hai mức đều cao hơn thời điểm đầu phiên trước 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ lúc 5h00 đang ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Phiên giao dịch ngày 15/7 đã đưa giá tại doanh nghiệp tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giữ biên độ mua – bán ở 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch vàng miếng với giá mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mỗi chiều cao hơn 1 triệu đồng/lượng. Người mua vàng đang chịu mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào sáng nay thấp hơn nhóm doanh nghiệp lớn, ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng. Sau khi cùng tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên trước, khoảng cách hai chiều tại đây đã lên mức 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chưa thay đổi giá so với cuối ngày 15/7, hiện mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. Hai chiều giao dịch đều cao hơn đầu phiên trước 1 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục có giá mua vào cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hiện là 148 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, doanh nghiệp tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, thu hẹp khoảng cách hai chiều còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1000 +1000 Mi Hồng 146,5 148,0 +800 +500 PNJ 145,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 143,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1000 +1000 Phú Quý 145,0 148,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 16/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng 24K DOJI 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 16/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K

3. BTMC - Cập nhật: 16/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,500

▲1000K 148,500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,500

▲1000K 148,500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 143,500

▲1000K 148,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,500

▲1000K 146,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,300

▲1000K 146,300

▲1000K

4. SJC - Cập nhật: 16/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,500

▲1000K 148,500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 145,500

▲1000K 148,520

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,500

▲1000K 148,530

▲1000K

Giá vàng hôm nay 16/7/2026 giữ mức cao, nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 148,5 triệu đồng/lượng

Lúc 5h30 ngày 16/7, giá vàng hôm nay 16/7/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng giá chốt cuối phiên trước. Trong nhóm vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Mạnh Hải có giá bán ra cao nhất ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng mua vào cao nhất với 146,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC hiện được giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 148 triệu đồng/lượng chiều bán. Sau khi kết thúc phiên ngày 15/7, chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp đứng ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá thu mua vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào 3 triệu đồng/lượng và đứng đầu thị trường trong nhóm khảo sát.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI sáng nay cũng được giữ ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ mua – bán tại đây đạt 4 triệu đồng/lượng.

PNJ chưa điều chỉnh giá so với cuối phiên trước. Doanh nghiệp đang mua vàng nhẫn với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng hiện mua vàng nhẫn với giá 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn phần lớn doanh nghiệp còn lại. Giá bán ra đạt 148,2 triệu đồng/lượng. Biên độ chỉ 1,7 triệu đồng/lượng giúp Mi Hồng tiếp tục có mức chênh lệch thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay 16/7/2026 giữ quanh 4.050 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC hơn 19 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h30 ngày 16/7/2026, giá vàng hôm nay 16/7/2026 trên thị trường thế giới đứng ở mức 4.054,9 USD/ounce, tăng nhẹ 0,08%, tương đương 3,7 USD/ounce so với ngày trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.450 đồng/USD, vàng thế giới có giá khoảng 129,31 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá bán vàng miếng SJC trong nước ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, vàng quốc tế đang thấp hơn khoảng 19,19 triệu đồng/lượng.

Trong phiên trước, giá vàng từng đảo chiều tăng 0,3% lên 4.067,6 USD/ounce sau khi chỉ số giá sản xuất Mỹ tháng 6 giảm 0,3%, thấp hơn dự báo. Dữ liệu này làm giảm lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

Dù vậy, căng thẳng Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại eo biển Hormuz tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý. Giá dầu đi lên có thể kéo lạm phát tăng cao, khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Mốc 4.000 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ đáng chú ý của giá vàng.