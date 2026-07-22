Thị trường Giá vàng sáng phiên 22/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới thứ 4 Giá vàng hôm nay 22/7/2026 phần lớn phục hồi, vàng thế giới vượt 4.060 USD/ounce, riêng Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22/7/2026: Phần lớn phục hồi, Mi Hồng đi ngược thị trường

Giá vàng hôm nay 22/7/2026 lúc 5h00 được cập nhật theo mức chốt cuối chiều 21/7, do các doanh nghiệp chưa công bố bảng giá mới. Trong phiên trước, phần lớn thương hiệu tăng từ 200.000–700.000 đồng/lượng, riêng Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

SJC đang chốt giá vàng miếng ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng này cao hơn phiên liền trước 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa chênh lệch mua – bán về mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ sáng nay cũng tạm giữ ở ngưỡng 143,4–146,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên 21/7, doanh nghiệp đã nâng đồng thời 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hiện mua vàng miếng với giá 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. So với mức tham chiếu của phiên trước, giá tại đây đã tăng thêm 400.000 đồng/lượng cho mỗi chiều.

DOJI khép lại phiên 21/7 sau khi cộng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Vì vậy, giá vàng hôm nay 22/7/2026 tại doanh nghiệp này đang ở mức 143,4–146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận mức điều chỉnh khác nhau giữa hai chiều. Giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng lên 142,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 700.000 đồng/lượng, đạt 147,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán theo đó được kéo rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vào không thay đổi và tiếp tục đứng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cao hơn phiên trước 400.000 đồng/lượng, hiện đạt 146,4 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh lệch 3,9 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất đi ngược xu hướng chung trong phiên 21/7. Doanh nghiệp hạ 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trái ngược với đà phục hồi tại phần lớn hệ thống còn lại.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 +400 +400 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 +400 +400 Mi Hồng 143,8 145,4 +800 +400 PNJ 143,4 146,4 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,6 +200 +700 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 +400 +400 Phú Quý 142,5 146,4 - +400

1. DOJI - Cập nhật: 22/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng 24K DOJI 143,400

▲400K 146,400

▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 22/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,400

▲400K 146,400

▲400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,400

▲400K 146,400

▲400K

3. BTMC - Cập nhật: 22/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Bản vị vàng BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,700

▲200K 145,700

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,500

▲200K 145,500

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 22/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng SJC 5 chỉ 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,400

▲400K 146,400

▲400K

Giá vàng nhẫn hôm nay 22/7/2026 dao động từ 140,2–146,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 22/7/2026 lúc 5h00 chưa có bảng giá mới và tiếp tục được cập nhật theo mức cuối chiều qua. Giá bán cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu, còn PNJ có giá mua vào thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

SJC hiện chốt vàng nhẫn 9999 tại 141,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức chênh giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, người bán vàng nhẫn được trả 143,4 triệu đồng/lượng. Nếu mua vào, khách hàng phải trả 146,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu mua 3 triệu đồng/lượng.

DOJI đang giao dịch nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 trong khoảng 143,2–146,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại hệ thống này cũng được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra 146,7 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều đạt 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang áp dụng mức 142 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Người mua vàng nhẫn tại đây cần tính đến khoản chênh 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn PNJ hiện ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách 5 triệu đồng/lượng là mức cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mi Hồng mua vào ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật. Giá bán ra đạt 145,4 triệu đồng/lượng, qua đó giữ chênh lệch hai chiều ở mức thấp nhất là 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 22/7/2026 lên 4.063,8 USD/ounce, SJC cao hơn 17,6 triệu đồng

Tính đến 4h00, giá vàng thế giới hôm nay 22/7/2026 giao dịch tại 4.063,8 USD/ounce, cao hơn hôm qua 26,11 USD/ounce. Mức tăng hơn 0,6% đưa kim loại quý tiếp tục đứng vững trên vùng 4.060 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.286 đồng/USD, vàng thế giới có giá khoảng 128,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Giá bán vàng miếng SJC cùng thời điểm đạt 146,4 triệu đồng/lượng, cao hơn mức quy đổi quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Động lực đi lên của vàng xuất hiện từ phiên giao dịch thứ Ba, khi thị trường đón nhận kỳ vọng mới về khả năng Mỹ và Iran đạt tiến triển ngoại giao. Vàng giao ngay lúc 9h41 theo giờ miền Đông Mỹ tăng 1,1% lên 4.049,79 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 cũng cộng 1%, đạt 4.054,40 USD/ounce.

Thông tin Tehran nhận được đề xuất ngừng bắn trong 10 ngày từ các bên trung gian đã cải thiện tâm lý trên thị trường hàng hóa. Một thỏa thuận nếu được thông qua có thể giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại vùng Vịnh, từ đó hạn chế áp lực tăng của giá năng lượng.

Giá dầu hạ nhiệt cũng có thể làm dịu lo ngại lạm phát tại Mỹ. Đây là yếu tố được kỳ vọng giúp Fed bớt quyết liệt hơn với chính sách lãi suất, qua đó tạo thêm lực đỡ cho vàng.

Theo Edward Meir, chuyên gia của Marex, kim loại quý còn nhận được hỗ trợ từ yếu tố kỹ thuật. Giá đã vượt đường xu hướng giảm ngắn hạn được thiết lập từ ngày 6/7, kích hoạt thêm lực mua trên thị trường.

Dù vậy, triển vọng lãi suất Mỹ vẫn là rào cản đáng chú ý. Nhà đầu tư đang chờ cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed và phát biểu sau đó của Chủ tịch Kevin Warsh. CME FedWatch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 64%.

Commerzbank cho rằng vùng 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò nền hỗ trợ cho giá vàng. Khả năng bứt phá xa hơn vẫn có thể bị giới hạn nếu kỳ vọng nâng lãi suất tại Mỹ tiếp tục gia tăng.

Các kim loại quý khác đồng loạt tăng giá. Bạc tăng mạnh nhất với 3,5%, lên 58,41 USD/ounce; bạch kim tăng 1,3% lên 1.614,58 USD/ounce, còn palladium đạt 1.266,54 USD/ounce sau khi tăng 1,1%.