Giá vàng sáng sớm 3/8/2026: Cập nhật giá mua – bán mới nhất lúc 5h00
Giá vàng hôm nay 3/8/2026 tại các thương hiệu lớn dao động quanh 137–141 triệu đồng/lượng với vàng miếng; vàng nhẫn trải từ 140,5 đến 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng miếng trong nước
Mở đầu tuần mới, giá vàng hôm nay 3/8/2026 tại các doanh nghiệp lớn ghi nhận lúc 5h00 như sau:
SJC niêm yết vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào – 141 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua đang phải trả cao hơn giá thu mua 4 triệu đồng mỗi lượng.
Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu hiện có giá 137 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán, hai đầu giao dịch cách nhau 4 triệu đồng.
PNJ Hà Nội công bố giá vàng miếng 137 – 141 triệu đồng/lượng cho hai chiều mua – bán, tương ứng mức chênh 4 triệu đồng/lượng.
Mỗi lượng vàng miếng tại Phú Quý đang được thu mua với giá 137 triệu đồng và bán ra ở 141 triệu đồng, biên độ giao dịch 4 triệu đồng.
Bảng giá của DOJI ghi nhận chiều mua vào 137 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 141 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng SJC quanh vùng 137 – 141 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh mua – bán 4 triệu đồng/lượng như mặt bằng chung.
Riêng Mi Hồng, vàng miếng SJC có giá 137 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Với khoảng cách chỉ 2 triệu đồng/lượng, đây tiếp tục là nơi có biên độ hai chiều hẹp nhất thị trường.
|1. SJC - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136.500.000
|140.500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|137.000.000
|141.020.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|137.000.000
|141.030.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136.500.000
|140.600.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|133.500.000
|138.500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|130.128.712
|137.128.712
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|94.235.388
|104.035.388
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|84.539.418
|94.339.418
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|74.843.449
|84.643.449
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|71.103.575
|80.903.575
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|48.110.276
|57.910.276
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|137.000.000
|141.000.000
|2. BTMC - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|136.300.000
|141.300.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|136.100.000
|141.100.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|138.300.000
|142.300.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|138.300.000
|142.300.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|138.300.000
|142.300.000
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|128.500.000
|0
|3. PNJ - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|137.000.000
|141.000.000
|TPHCM PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|TPHCM SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Hà Nội PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|Đà Nẵng PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|Đà Nẵng SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Miền Tây PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|Miền Tây SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Tây Nguyên PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|Tây Nguyên SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|136.000.000
|141.000.000
|Đông Nam Bộ SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136.000.000
|141.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|133.800.000
|138.800.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|133.660.000
|138.660.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|131.210.000
|137.410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|120.940.000
|127.140.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.200.000
|104.100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|84.480.000
|94.380.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|80.320.000
|90.220.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|74.770.000
|84.670.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|71.300.000
|81.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|47.840.000
|57.740.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|42.150.000
|52.050.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|36.320.000
|46.220.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|136.000.000
|141.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136.000.000
|141.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|131.490.000
|137.690.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|129.500.000
|0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|126.960.000
|0
|4. Phú Quý - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|137.000.000
|141.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|137.000.000
|141.000.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|136.900.000
|140.900.000
|Vàng trang sức 999.9
|134.000.000
|140.000.000
|Vàng trang sức 999
|133.900.000
|139.900.000
|Vàng trang sức 99
|132.660.000
|138.600.000
|Vàng trang sức 98
|131.320.000
|137.200.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|129.500.000
|0
|5. DOJI - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|137.000.000
|141.000.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|137.000.000
|141.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|134.500.000
|139.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|134.000.000
|139.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|133.300.000
|139.000.000
|6. Mi Hồng - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|137.300.000
|139.000.000
|Vàng 99,9%
|137.300.000
|139.000.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|124.500.000
|127.000.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|123.800.000
|126.300.000
|Vàng 95 (95,0%)
|120.000.000
|0
|Vàng V75 (75,0%)
|91.500.000
|94.500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|80.000.000
|83.000.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|77.000.000
|80.000.000
|Vàng 14K (58,0%)
|71.000.000
|74.000.000
|Vàng 10K (41,0%)
|44.000.000
|47.000.000
Giá vàng nhẫn trong nước
Ở nhóm vàng nhẫn, SJC đang bán ra thấp nhất với 140,5 triệu đồng/lượng, giá thu mua 136,5 triệu đồng/lượng, hai chiều cách nhau 4 triệu đồng.
Nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở 137 triệu đồng/lượng chiều mua và 141 triệu đồng/lượng chiều bán, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 với giá thu mua 137 triệu đồng/lượng, giá bán 141 triệu đồng/lượng, biên độ 4 triệu đồng.
Cao nhất bảng giá nhẫn vẫn là Bảo Tín Minh Châu: Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào 138,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, khoảng cách hai chiều 4 triệu đồng.
Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở vùng 137 – 141 triệu đồng/lượng, mức chênh mua – bán 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, PNJ thu mua vàng nhẫn ở mức thấp nhất nhóm là 136 triệu đồng/lượng nhưng bán ra 141 triệu đồng/lượng, đẩy khoảng cách hai chiều lên 5 triệu đồng/lượng – rộng nhất trong các thương hiệu khảo sát.
Giá vàng thế giới
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 5h00 sáng 3/8 (giờ Việt Nam) quanh ngưỡng 4.028 USD/ounce. Căn cứ tỷ giá 26.490 VND/USD tại Vietcombank, mức này tương đương gần 128,6 triệu đồng/lượng chưa gồm thuế, phí – thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước chừng 12,4 triệu đồng/lượng.
Sức ép chính với vàng hiện vẫn đến từ mặt bằng lãi suất cao của Fed cùng lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo quanh vùng 4,7%. Chừng nào lợi suất thực còn ở mức này, tài sản không sinh lãi như vàng vẫn ở thế bất lợi.
Dù vậy, không ít ý kiến nhìn nhận thị trường đang tiến gần vùng đáy: mức chiết khấu so với đỉnh đã lên tới khoảng 30%, các chỉ báo kỹ thuật rơi vào trạng thái quá bán và lực cung có dấu hiệu cạn dần. Cuộc họp tháng 9 của Fed vì thế được giới đầu tư đánh dấu là phép thử quan trọng nhất của quý này.