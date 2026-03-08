Thị trường Giá vàng sáng sớm 3/8/2026: Cập nhật giá mua – bán mới nhất lúc 5h00 Giá vàng hôm nay 3/8/2026 tại các thương hiệu lớn dao động quanh 137–141 triệu đồng/lượng với vàng miếng; vàng nhẫn trải từ 140,5 đến 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng trong nước

Mở đầu tuần mới, giá vàng hôm nay 3/8/2026 tại các doanh nghiệp lớn ghi nhận lúc 5h00 như sau:

SJC niêm yết vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào – 141 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua đang phải trả cao hơn giá thu mua 4 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu hiện có giá 137 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán, hai đầu giao dịch cách nhau 4 triệu đồng.

PNJ Hà Nội công bố giá vàng miếng 137 – 141 triệu đồng/lượng cho hai chiều mua – bán, tương ứng mức chênh 4 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng miếng tại Phú Quý đang được thu mua với giá 137 triệu đồng và bán ra ở 141 triệu đồng, biên độ giao dịch 4 triệu đồng.

Bảng giá của DOJI ghi nhận chiều mua vào 137 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 141 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng SJC quanh vùng 137 – 141 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh mua – bán 4 triệu đồng/lượng như mặt bằng chung.

Riêng Mi Hồng, vàng miếng SJC có giá 137 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Với khoảng cách chỉ 2 triệu đồng/lượng, đây tiếp tục là nơi có biên độ hai chiều hẹp nhất thị trường.

1. SJC - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.500.000 140.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.000.000 141.020.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.000.000 141.030.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.500.000 140.600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 133.500.000 138.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.128.712 137.128.712 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.235.388 104.035.388 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.539.418 94.339.418 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.843.449 84.643.449 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.103.575 80.903.575 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.110.276 57.910.276 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000 141.000.000

2. BTMC - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000 141.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.300.000 141.300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.100.000 141.100.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000 142.300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000 142.300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000 142.300.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.500.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.000.000 141.000.000 TPHCM PNJ 136.000.000 141.000.000 TPHCM SJC 137.000.000 141.000.000 Hà Nội PNJ 136.000.000 141.000.000 Đà Nẵng PNJ 136.000.000 141.000.000 Đà Nẵng SJC 137.000.000 141.000.000 Miền Tây PNJ 136.000.000 141.000.000 Miền Tây SJC 137.000.000 141.000.000 Tây Nguyên PNJ 136.000.000 141.000.000 Tây Nguyên SJC 137.000.000 141.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.000.000 141.000.000 Đông Nam Bộ SJC 137.000.000 141.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.000.000 141.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 133.800.000 138.800.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 133.660.000 138.660.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 131.210.000 137.410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 120.940.000 127.140.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.200.000 104.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.480.000 94.380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.320.000 90.220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.770.000 84.670.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.300.000 81.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 47.840.000 57.740.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.150.000 52.050.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.320.000 46.220.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.000.000 141.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.000.000 141.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 131.490.000 137.690.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.500.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.960.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.000.000 141.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.000.000 141.000.000 Phú quý 1 lượng 99.9 136.900.000 140.900.000 Vàng trang sức 999.9 134.000.000 140.000.000 Vàng trang sức 999 133.900.000 139.900.000 Vàng trang sức 99 132.660.000 138.600.000 Vàng trang sức 98 131.320.000 137.200.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.500.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.000.000 141.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.000.000 141.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.500.000 139.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.000.000 139.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 133.300.000 139.000.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 3/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.300.000 139.000.000 Vàng 99,9% 137.300.000 139.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000 127.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000 126.300.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000 0 Vàng V75 (75,0%) 91.500.000 94.500.000 Vàng V68 (68,0%) 80.000.000 83.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.000.000 80.000.000 Vàng 14K (58,0%) 71.000.000 74.000.000 Vàng 10K (41,0%) 44.000.000 47.000.000

Giá vàng nhẫn trong nước

Ở nhóm vàng nhẫn, SJC đang bán ra thấp nhất với 140,5 triệu đồng/lượng, giá thu mua 136,5 triệu đồng/lượng, hai chiều cách nhau 4 triệu đồng.

Nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở 137 triệu đồng/lượng chiều mua và 141 triệu đồng/lượng chiều bán, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 với giá thu mua 137 triệu đồng/lượng, giá bán 141 triệu đồng/lượng, biên độ 4 triệu đồng.

Cao nhất bảng giá nhẫn vẫn là Bảo Tín Minh Châu: Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào 138,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, khoảng cách hai chiều 4 triệu đồng.

Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở vùng 137 – 141 triệu đồng/lượng, mức chênh mua – bán 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ thu mua vàng nhẫn ở mức thấp nhất nhóm là 136 triệu đồng/lượng nhưng bán ra 141 triệu đồng/lượng, đẩy khoảng cách hai chiều lên 5 triệu đồng/lượng – rộng nhất trong các thương hiệu khảo sát.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 5h00 sáng 3/8 (giờ Việt Nam) quanh ngưỡng 4.028 USD/ounce. Căn cứ tỷ giá 26.490 VND/USD tại Vietcombank, mức này tương đương gần 128,6 triệu đồng/lượng chưa gồm thuế, phí – thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước chừng 12,4 triệu đồng/lượng.

Sức ép chính với vàng hiện vẫn đến từ mặt bằng lãi suất cao của Fed cùng lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo quanh vùng 4,7%. Chừng nào lợi suất thực còn ở mức này, tài sản không sinh lãi như vàng vẫn ở thế bất lợi.

Dù vậy, không ít ý kiến nhìn nhận thị trường đang tiến gần vùng đáy: mức chiết khấu so với đỉnh đã lên tới khoảng 30%, các chỉ báo kỹ thuật rơi vào trạng thái quá bán và lực cung có dấu hiệu cạn dần. Cuộc họp tháng 9 của Fed vì thế được giới đầu tư đánh dấu là phép thử quan trọng nhất của quý này.