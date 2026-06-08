Thị trường Giá vàng sáng sớm 6/8/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn và thế giới thứ Năm Giá vàng sáng 6/8 đồng loạt đi lên, BTMC tăng mạnh nhất 1,8 triệu đồng/lượng, còn nhẫn 9999 bán cao hơn vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 6/8/2026 tăng tới 1,8 triệu đồng, bán ra áp sát 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/8/2026 được cập nhật theo mức chốt cuối chiều 5/8, thời điểm thị trường trong nước đồng loạt đi lên. Phần lớn doanh nghiệp đưa giá vàng miếng lên vùng 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng sáng 6/8 hiện ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, doanh nghiệp đã tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Hải (BTMH) cũng chốt giá vàng miếng tại 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng. Mặt bằng hiện tại cao hơn đầu phiên trước 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng tại thương hiệu này trở lại vùng cao sau nhịp giảm trước đó.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng hôm nay 6/8/2026 được ghi nhận ở mức 138,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức giá trước khi điều chỉnh trong phiên 5/8, mỗi lượng vàng đã tăng thêm 1,3 triệu đồng.

DOJI hiện mua vàng miếng với giá 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra 141,8 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, cả hai chiều cùng được nâng thêm 1,3 triệu đồng, đưa giá bán từ 140,5 triệu đồng lên sát ngưỡng 142 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng sáng 6/8 cũng đứng tại 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua vào và bán ra đều cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 3 triệu đồng/lượng.

BTMC là thương hiệu tăng mạnh nhất trong phiên 5/8. Giá vàng tại đây được nâng thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, từ 137 – 140 triệu đồng/lượng lên 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục được dùng để cập nhật giá vàng hôm nay 6/8/2026 lúc 5h00.

Riêng Mi Hồng chốt giá mua vào cao hơn mặt bằng chung, đạt 139,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, chiều mua tăng 900.000 đồng và chiều bán tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây chỉ còn 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/8/2026 neo cao: Có nơi mua 1 chỉ vàng nhẫn tốn hơn 14,3 triệu đồng

Mặt bằng vàng nhẫn sáng 6/8 cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu phiên trước. Diễn biến tăng tập trung vào chiều 5/8, khi các doanh nghiệp nâng giá từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, đưa nhiều sản phẩm vượt giá bán vàng miếng.

Nhẫn trơn 9999 SJC hiện được mua vào với giá 138,3 triệu đồng/lượng và bán ra 141,3 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, giá mua tăng 1,3 triệu đồng, còn giá bán cao hơn buổi sáng 800.000 đồng/lượng. Mỗi chỉ vàng có giá 14,13 triệu đồng, rẻ nhất trong nhóm khảo sát.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn 9999 sáng 6/8 giữ mức 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều cao hơn phiên sáng 5/8 khoảng 800.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán tương ứng 3 triệu đồng/lượng, tương đương 300.000 đồng/chỉ.

Phú Quý cũng chốt vàng nhẫn tại 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua 1 chỉ phải trả 14,18 triệu đồng, trong khi giá doanh nghiệp thu mua là 13,88 triệu đồng/chỉ.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI được cập nhật ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những sản phẩm có giá bán cao hơn vàng miếng. Mua 1 chỉ vàng tại DOJI tốn 14,25 triệu đồng, còn bán lại nhận 13,85 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ vị trí cao nhất với nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng. So với nhiều thương hiệu khác, giá bán cao hơn từ 1,4 đến 1,9 triệu đồng/lượng. Khách mua 1 chỉ phải chi 14,32 triệu đồng, còn chiều thu mua đạt 13,92 triệu đồng/chỉ.

PNJ đang có giá mua vàng nhẫn thấp nhất, ở mức 137,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 141,7 triệu đồng/lượng, tương đương 14,17 triệu đồng/chỉ. Nếu bán lại, khách hàng chỉ thu về 13,79 triệu đồng/chỉ, tạo khoảng cách 380.000 đồng giữa hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay 6/8/2026 tăng vọt lên 4.175 USD/ounce, cao nhất một tháng

Mở đầu ngày 6/8, giá vàng thế giới đứng tại vùng cao nhất kể từ ngày 7/7. Mức giá mới nhất được ghi nhận trong phiên 5/8 là 4.175,53 USD/ounce đối với vàng giao ngay, tăng gần 100 USD/ounce, tương ứng 2,4%.

Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 2%, đạt 4.235,30 USD/ounce. Đà đi lên mạnh đưa thị trường vàng trở lại vùng đỉnh một tháng, sau ba phiên tăng liên tục.

Giá vàng hôm nay 6/8/2026 được hỗ trợ đáng kể bởi sự suy yếu của đồng USD. Khi đồng bạc xanh giảm giá, vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác, qua đó thúc đẩy nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Một yếu tố khác tác động đến giá vàng là đà giảm của dầu thô. Giá dầu tiếp tục đi xuống sau hai phiên lao dốc, làm dịu lo ngại về lạm phát và giảm áp lực duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Diễn biến địa chính trị cũng được thị trường theo dõi sát. Qatar cho biết các bên trung gian đã đạt thêm tiến triển trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ thông tin cho rằng các cuộc đàm phán trực tiếp đã diễn ra.

Chuyên gia Kelvin Wong của OANDA đánh giá giá năng lượng vẫn có ảnh hưởng lớn đến vàng do tác động trực tiếp tới lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Theo ông, một lộ trình cụ thể nhằm giảm căng thẳng có thể tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15–16/9 hiện được thị trường định giá ở mức 59%, giảm đáng kể so với 67% của phiên trước. Việc kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn bởi kim loại quý không mang lại lợi suất.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm ADP và dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ. Đây sẽ là những thông tin quan trọng giúp thị trường đánh giá bước đi tiếp theo của Fed.

Cùng chiều với vàng, bạc giao ngay tăng 3,8%, lên 61,76 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,6%, đạt 1.779,25 USD/ounce, còn palladium tăng 2,6%, lên 1.389,15 USD/ounce.