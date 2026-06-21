Thị trường Giá vàng SJC chiều nay 21/6/2026 chốt tuần ở mức 147,2 triệu đồng, giảm hơn 11 triệu đồng sau 3 tuần Giá vàng miếng SJC chiều 21/6/2026 giữ ổn định tại 147,2 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm hơn 11 triệu đồng sau 3 tuần. Thị trường thế giới chốt tuần ở 4.157,7 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước chiều Chủ nhật, ngày 21/6/2026, ghi nhận trạng thái đi ngang sau giai đoạn điều chỉnh sâu từ đầu tháng. Trong khi đó, giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với áp lực bán tháo lớn, nới rộng khoảng cách chênh lệch với giá vàng nội địa lên mức gần 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì vùng 147,2 triệu đồng/lượng

Ghi nhận vào phiên chiều 21/6/2026, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn không có biến động mới so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,2 triệu đồng/lượng. So với thời điểm ngày 1/6/2026, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 11,3 triệu đồng ở cả hai chiều.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 21/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại Tập đoàn DOJI và PNJ, mức giá cũng được duy trì tương đương quanh ngưỡng 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá mua vào được điều chỉnh thấp hơn một chút, đứng ở mức 143,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng miếng tại các hệ thống lớn so với đầu tháng 6/2026:

Đơn vị (Triệu đồng/lượng) Giá Mua vào Giá Bán ra Biến động so với 1/6 SJC 144,2 147,2 -11,3 DOJI 144,2 147,2 -11,3 PNJ 144,2 147,2 -11,3 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 -11,8 (Mua) / -11,3 (Bán) Mi Hồng 145,5 147,0 -10,8

Vàng nhẫn chốt tuần quanh ngưỡng 147 triệu đồng/lượng

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn chiều nay cũng duy trì ổn định ở vùng giá thấp trong tuần. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt giá ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán ra nhỉnh hơn ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Thấp nhất trong nhóm vàng nhẫn là thương hiệu Phú Quý với mức niêm yết 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhìn chung, mặt bằng giá vàng nhẫn hiện nay đang dao động quanh ngưỡng 147 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động từ thị trường quốc tế.

Thế giới chịu áp lực từ đồng USD và chính sách của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/6/2026 ghi nhận giữ quanh mức 4.157,7 USD/ounce

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Theo CME FedWatch, có tới 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 9. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không mang lại lợi suất.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích tại Tradu.com, nhận định giá vàng vẫn đối mặt với rủi ro điều chỉnh sâu hơn, thậm chí có thể lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu bối cảnh kinh tế Mỹ không có sự thay đổi lớn. Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD/ounce xuống còn 4.900 USD/ounce, dù vẫn giữ quan điểm tích cực trong trung hạn.

Bên cạnh đó, các kim loại quý khác cũng đồng loạt đi xuống trong phiên cuối tuần. Giá bạc giảm 1,1% còn 65,11 USD/ounce, bạch kim giảm 1,7% xuống 1.667,14 USD/ounce. Diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào các dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ và các tín hiệu chính sách từ Fed.