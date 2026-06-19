Giá vàng SJC điều chỉnh giảm 4,6 triệu đồng, về mức 146,7 triệu đồng chiều 19/6 Kết thúc phiên 19/6/2026, giá vàng trong nước mất hơn 5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu ngày. Giá thế giới lùi về 4.161,8 USD/ounce trước áp lực lãi suất Mỹ.

Thị trường kim loại quý ghi nhận diễn biến điều chỉnh sâu trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu, ngày 19/6/2026. Tính đến 17h00, giá vàng miếng SJC đã lùi về mốc 146,7 triệu đồng/lượng, phản ánh áp lực bán tháo từ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 19/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Thị trường trong nước: Biên độ mua - bán nới rộng

So với thời điểm đầu giờ sáng cùng ngày, giá vàng miếng đã mất hơn 5.000.000 đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá niêm yết chốt phiên ở mức 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng kỳ phiên trước, chiều mua vào ghi nhận mức giảm 5,1 triệu đồng, trong khi chiều bán ra giảm 4,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, tập đoàn DOJI áp dụng mức chiết khấu sâu hơn tại chiều mua vào, niêm yết ở ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra duy trì ở 146,5 triệu đồng/lượng. Điều này đẩy biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI lên tới 4.000.000 đồng/lượng, cho thấy trạng thái thận trọng của doanh nghiệp trước các biến động khó lường.

Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại một số hệ thống lớn ghi nhận lúc 17h00 ngày 19/6/2026:

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Biến động (so với hôm qua) SJC 143,7 146,7 Giảm 4,6 - 5,1 triệu DOJI 142,5 146,5 Giảm 4,6 - 4,8 triệu PNJ 143,7 146,7 Giảm 4,6 - 5,1 triệu Bảo Tín Minh Châu 143,7 146,7 Giảm 4,6 - 5,1 triệu

Giá vàng nhẫn và trang sức duy trì ở mức cao

Dòng vàng nhẫn 9999 cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh của thị trường. Tại SJC, vàng nhẫn hiện niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại các hệ thống khác như Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý, giá bán ra phổ biến dao động từ 146,5 đến 146,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nữ trang, giá bán lẻ hiện dao động tùy theo hàm lượng vàng. Cụ thể, vàng 24K (999.9) có giá bán ra khoảng 15,05 triệu đồng/chỉ, trong khi vàng 18K (750) được giao dịch quanh mức 11,28 triệu đồng/chỉ. Lưu ý, mức giá này chưa bao gồm tiền công gia công và phí đá đính kèm tùy theo mẫu mã sản phẩm.

Áp lực từ thị trường quốc tế và tâm lý thận trọng tại châu Á

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tính đến 17h00 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.161,8 USD/ounce, giảm 1,1% trong phiên chiều. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá quốc tế đang duy trì ở mức cao, khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 19/6/2026 ghi nhận giảm xuống mức 4.160 USD/ounce, giảm tới 1,1%

Tại khu vực châu Á, nhu cầu vàng vật chất đang có dấu hiệu suy yếu. Tại Ấn Độ, các đại lý đã phải nới rộng mức chiết khấu lên tới 54 USD/ounce so với giá chính thức để kích cầu, mức cao nhất trong hơn hai tháng qua. Tại Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ cuối năm ngoái, giá vàng nội địa chuyển sang trạng thái bán thấp hơn giá thế giới từ 4 đến 8 USD/ounce.

Ông Peter Fung, trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, nhận định thị trường hiện đang khá yên ắng khi lực mua không đáng kể. Nhà đầu tư tại các thị trường lớn như Thượng Hải và Hong Kong vẫn đang duy trì trạng thái quan sát, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về tình hình địa chính trị tại Trung Đông và chính sách lãi suất của Mỹ trước khi quyết định gia nhập thị trường trở lại.