Giá vàng thế giới đạt 5.054,82 USD/ounce, nhóm kim loại công nghiệp chịu áp lực giảm Thị trường kim loại ngày 11/2/2026 ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ: trong khi vàng duy trì đà tăng ổn định, các mặt hàng phục vụ sản xuất như lithium và quặng sắt sụt giảm.

Thị trường kim loại thế giới phiên giao dịch ngày 11/2/2026 ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm hàng hóa chính. Trong khi dòng tiền tiếp tục đổ dồn vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, nhóm kim loại công nghiệp gắn liền với chu kỳ sản xuất và xây dựng như thép, quặng sắt và lithium lại chịu áp lực điều chỉnh đáng kể do nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Nhóm kim loại quý duy trì sức nóng

Vàng tiếp tục là điểm sáng nhất trên thị trường tài chính. Cụ thể, giá vàng đạt mức 5.054,82 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 0,62% so với tuần trước. Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2026, kim loại quý này đã tăng gần 10% và tăng tới 17,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến số bất định.

Bạc cũng ghi nhận mức tăng mạnh 2,31% theo tuần, đạt 82,643 USD/ounce. Tuy nhiên, giá bạc vẫn đang trong trạng thái giằng co khi giảm nhẹ so với đầu năm, cho thấy sự xung đột giữa nhu cầu trú ẩn và nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Tương tự, bạch kim tăng 2,06% trong tuần nhưng vẫn ghi nhận mức giảm gần 10% tính từ đầu năm.

Áp lực bủa vây nhóm kim loại công nghiệp và xây dựng

Ngược lại với sự thăng hoa của vàng, nhóm kim loại cơ bản và nguyên liệu sản xuất thép đang đối mặt với nhiều thách thức. Giá quặng sắt tính bằng đồng CNY đã giảm 6,5% từ đầu năm, trong khi giá tính bằng USD cũng giảm gần 6,9%, hiện giao dịch quanh mức 100,84 USD/tấn. Mặt bằng giá chung cho thấy nhu cầu thép từ các thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn chưa khởi sắc.

Thép xây dựng giao dịch bằng Nhân dân tệ cũng giảm 2,62% từ đầu năm. Tuy nhiên, một điểm sáng hiếm hoi là thép cuộn cán nóng (HRC) tính bằng USD duy trì xu hướng tích cực với mức tăng 3,39% từ đầu năm, cho thấy thị trường xuất khẩu đang có phần ổn định hơn so với thị trường nội địa tại một số khu vực sản xuất chính.

Kim loại công nghệ và năng lượng sụt giảm

Nhóm kim loại phục vụ sản xuất pin xe điện và công nghệ ghi nhận diễn biến kém khả quan. Lithium dù có nhịp hồi nhẹ 0,37% theo tuần nhưng đã mất hơn 11% giá trị chỉ trong một tháng qua và giảm 10,53% tính từ đầu năm. Tình trạng dư cung và nhu cầu xe điện toàn cầu chững lại là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá loại khoáng sản này. Bên cạnh đó, giá Silicon cũng giảm gần 6% so với tháng trước.

Bảng tổng hợp giá các mặt hàng kim loại ngày 11/2/2026

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại Biến động tuần Biến động từ đầu năm Vàng USD/t.oz 5.054,82 +0,62% +9,94% Bạc USD/t.oz 82,643 +2,31% -2,93% Đồng USD/Lbs 5,9310 +0,30% -1,67% Thép CNY/T 3.049,00 -0,10% -2,62% Lithium CNY/T 136.000 +0,37% -10,53% Quặng sắt USD/T 100,84 +0,21% -6,85% Thép HRC USD/T 975,00 +0,52% +3,39%

Nhìn chung, bức tranh thị trường kim loại ngày 11/2 phản ánh thực trạng kinh tế thế giới: dòng tiền tìm đến sự an toàn trong khi hoạt động sản xuất thực tế vẫn đang chờ đợi những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn từ nhu cầu tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.