Giá vàng thế giới đạt 5.213,52 USD/ounce, nhóm kim loại quý đồng loạt tăng mạnh Ngày 11/3/2026, thị trường kim loại ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, dẫn đầu bởi giá bạc tăng 6,09% và vàng tăng 1,49% so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ổn định.

Thị trường kim loại thế giới ngày 11/3/2026 chứng kiến xu hướng tăng giá chủ đạo ở hầu hết các mặt hàng then chốt, từ nhóm kim loại quý đến nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Đà tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tích trữ và sản xuất duy trì ở mức cao, đặc biệt là sự bứt phá của nhóm bạc và bạch kim so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm kim loại quý bứt phá mạnh mẽ

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 11/3 đạt mốc 5.213,52 USD/oz, tăng 1,49% so với một tuần trước đó. Đáng chú ý, so với đầu năm, giá kim loại quý này đã tăng 20,67% và tăng tới 77,42% khi so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cùng nhóm, giá bạc ghi nhận mức biến động mạnh nhất khi đạt 88,592 USD/oz, tăng 6,09% so với tuần trước và tăng 166,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Bạch kim cũng duy trì đà tăng trưởng khi giao dịch ở mức 2.202,50 USD/oz, tăng 2,37% trong ngắn hạn và tăng 121,89% sau một năm.

Diễn biến giá các mặt hàng kim loại thế giới ngày 11/3/2026

Biến động trái chiều tại nhóm kim loại công nghiệp

Đối với nhóm kim loại phục vụ sản xuất, giá đồng đạt mức 5,8827 USD/lb, tăng nhẹ 0,55% so với tuần trước và tăng 22,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá Lithium tại thị trường Trung Quốc đạt 158.500 CNY/tấn, giảm 1,55% so với tuần trước nhưng vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 111,62% so với năm ngoái.

Ngược lại, một số mặt hàng như Silicon và Titan cho thấy sự ổn định hoặc sụt giảm trong dài hạn. Giá Silicon đạt 8.550 CNY/tấn, tăng 0,77% so với tuần trước nhưng giảm 14,37% so với cùng kỳ năm trước. Giá Titan giữ ở mức 45,50 CNY/kg, hầu như không thay đổi so với tháng trước nhưng giảm 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nguyên liệu thép duy trì đà tăng

Trong nhóm nguyên liệu sản xuất thép, giá quặng sắt thế giới đạt 103,22 USD/tấn, tăng 3,67% so với tuần trước. Tại thị trường Trung Quốc, mặt hàng này giao dịch ở mức 785 CNY/tấn, tăng 4,39%. Thép cuộn cán nóng (HRC) ghi nhận mức tăng ổn định khi đạt 1.048 USD/tấn, tăng 2,44% so với tuần trước và 13,05% so với cùng kỳ năm trước.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết diễn biến giá các mặt hàng kim loại tiêu biểu:

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại So với tuần trước So với năm trước Vàng USD/oz 5.213,52 +1,49% +77,42% Bạc USD/oz 88,592 +6,09% +166,24% Bạch kim USD/oz 2.202,50 +2,37% +121,89% Đồng USD/lb 5,8827 +0,55% +22,11% Lithium CNY/tấn 158.500 -1,55% +111,62% Thép HRC USD/tấn 1.048 +2,44% +13,05%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang trải qua giai đoạn biến động tích cực đối với các nhà đầu tư nhóm kim loại quý, trong khi các mặt hàng công nghiệp có sự phân hóa rõ rệt dựa trên nhu cầu thực tế của từng ngành sản xuất.