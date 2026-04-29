Giá vàng thế giới đạt mốc 4.600 USD/ounce, thị trường kim loại biến động nhẹ ngày 29/04/2026 Thị trường kim loại ngày 29/04/2026 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở nhóm kim loại quý và công nghiệp, trong khi lithium và bạch kim chịu áp lực điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp.

Trong phiên giao dịch ngày 29/04/2026, thị trường kim loại thế giới duy trì trạng thái ổn định với các nhịp biến động trái chiều. Điểm sáng tập trung vào nhóm kim loại quý và kim loại công nghiệp như đồng và titan, trong khi một số mặt hàng nguyên liệu pin có sự sụt giảm nhẹ sau giai đoạn tăng nóng.

Nhóm kim loại quý: Vàng và bạc duy trì đà tăng

Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 0,09%, đạt 4.600,05 USD/ounce. So với cùng kỳ năm 2025, giá vàng đã tăng mạnh 40,57%, khẳng định vị thế kênh trú ẩn tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Từ đầu năm 2026 đến nay, kim loại quý này đã tăng trưởng 6,5%.

Bạc cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 0,97% trong ngày, đạt 73,747 USD/ounce. Mặc dù có nhịp giảm 5,09% trong tuần qua, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá bạc đã tăng tới 126,02%. Ngược lại, bạch kim giảm 0,46% xuống còn 1.949,70 USD/ounce, kéo dài đà giảm 5,81% kể từ đầu năm.

Kim loại công nghiệp và nguyên vật liệu sản xuất

Ở nhóm kim loại công nghiệp, đồng ghi nhận mức tăng 0,72%, đạt 5,9601 USD/lb. Đây là mặt hàng có hiệu suất khá tốt khi tăng 8,84% trong tháng qua. Titan cũng ghi nhận sắc xanh với mức tăng 0,84%, đạt 418,00 CNY/kg, đưa tổng mức tăng từ đầu năm lên 14,36%.

Ngược lại, lithium giảm 0,85% trong phiên ngày 29/04, chốt ở mức 174.500 CNY/tấn. Dù vậy, tính theo năm, lithium vẫn là mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất thị trường với mức tăng 155,68% so với cùng kỳ năm 2025. Giá thép tại thị trường Trung Quốc gần như đi ngang khi chỉ tăng nhẹ 0,13%, trong khi thép HRC giữ nguyên mức giá cũ.

Bảng giá chi tiết các loại kim loại ngày 29/04/2026

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại Biến động ngày Từ đầu năm (YTD) Vàng USD/t.oz 4.600,05 +0,09% +6,50% Bạc USD/t.oz 73,747 +0,97% +3,46% Đồng USD/Lbs 5,9601 +0,72% +4,89% Lithium CNY/T 174.500 -0,85% +47,26% Bạch kim USD/t.oz 1.949,70 -0,46% -5,81% Thép (Trung Quốc) CNY/T 3.144,00 +0,13% +1,55% Titan CNY/KG 418,00 +0,84% +14,36%

Nhìn chung, dòng tiền trên thị trường kim loại vẫn đang tập trung vào các nhóm có tính thanh khoản cao và các kim loại phục vụ công nghệ xanh như đồng và lithium. Các chuyên gia nhận định thị trường đang ở trạng thái tích lũy, chưa xuất hiện các dấu hiệu bứt phá mạnh trên diện rộng trong ngắn hạn.