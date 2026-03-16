Giá vàng thế giới giảm về 5.012 USD/oz, giá Lithium tăng vọt 112% so với cùng kỳ năm trước Thị trường kim loại ngày 16/3/2026 ghi nhận xu hướng phân hóa: Nhóm kim loại quý điều chỉnh giảm ngắn hạn trong khi Lithium và thép duy trì đà tăng nhờ nhu cầu sản xuất.

Thị trường kim loại thế giới trong tuần giữa tháng 3/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm hàng hóa chính. Trong khi các kim loại quý như vàng và bạc bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau thời gian tăng trưởng nóng, nhóm kim loại công nghiệp và nguyên liệu phục vụ năng lượng mới vẫn duy trì sức cầu ổn định, phản ánh nhu cầu thực tế từ các hoạt động sản xuất toàn cầu.

Nhóm kim loại quý điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ghi nhận ở mức 5.012,68 USD/oz. So với tuần trước, mặt hàng này đã điều chỉnh giảm 2,5%. Tuy nhiên, xét trong khung thời gian dài hạn, kim loại quý này vẫn giữ vững vai trò là kênh trú ẩn an toàn khi tăng 16% kể từ đầu năm và cao hơn tới 67,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, nhịp giảm hiện tại chỉ mang tính chất ngắn hạn khi thị trường thực hiện chốt lời sau các biến động địa chính trị.

Tương tự vàng, giá bạc ghi nhận mức biến động mạnh khi giảm 7,79% so với tuần trước, đưa mức giá về khoảng 79,962 USD/oz. Dù vậy, so với cùng kỳ năm 2025, giá bạc đã tăng tới 137,74%, cho thấy sự kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào loại kim loại có tính ứng dụng công nghiệp cao này. Bạch kim cũng không nằm ngoài xu hướng khi giảm 6,34% trong tuần, nhưng vẫn duy trì giá trị gấp đôi so với một năm trước đó.

Kim loại công nghiệp và nguyên liệu năng lượng duy trì sức cầu

Ở nhóm kim loại cơ bản, giá đồng đạt mức 5,691 USD/lb, giảm nhẹ 1,86% so với tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này được đánh giá là ổn định so với tháng trước và đã tăng 15,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đồng vẫn được củng cố vững chắc nhờ quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu và các dự án mở rộng hạ tầng lưới điện tại nhiều quốc gia.

Đáng chú ý nhất là Lithium, nguyên liệu then chốt trong sản xuất pin xe điện, tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Hiện giá Lithium đạt 159.000 CNY/tấn, tăng 34,18% từ đầu năm và tăng hơn 112% so với một năm trước. Xu hướng này phản ánh sự thiếu hụt cung so với nhu cầu đang bùng nổ từ ngành sản xuất xe điện (EV).

Thị trường thép và nguyên liệu sản xuất phục hồi

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, giá quặng sắt và thép đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực trong ngắn hạn. Giá quặng sắt tại thị trường Trung Quốc đạt 798 CNY/tấn (tăng 1,72% so với tuần trước), trong khi giá trên thị trường quốc tế đạt 105,14 USD/tấn (tăng 3,17%). Nhu cầu sản xuất thép tại các nền kinh tế lớn đang có dấu hiệu quay trở lại, đẩy giá thép HRC và thép phế liệu tăng lần lượt 1,84% và 3,58%.

Tuy nhiên, áp lực dư cung vẫn hiện hữu khi giá thép nội địa Trung Quốc tính theo năm vẫn giảm nhẹ 4,07%. Nhìn chung, thị trường kim loại đang chịu tác động kép từ sự phục hồi công nghiệp và tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Dưới đây là bảng tổng hợp diễn biến giá các mặt hàng kim loại chính tính đến ngày 16/3/2026:

Kim loại Giá niêm yết So với 1 tuần trước So với 1 năm trước Vàng (USD/oz) 5.012,68 -2,50% +67,05% Bạc (USD/oz) 79,962 -7,79% +137,74% Đồng (USD/lb) 5,6910 -1,86% +15,05% Lithium (CNY/tấn) 159.000 +2,42% +112,42% Thép HRC (USD/tấn) 1.056,06 +1,84% +12,35% Quặng sắt (USD/tấn) 105,14 +3,17% +2,23%

Dù có những điều chỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của các kim loại chiến lược như đồng và lithium vẫn được các tổ chức phân tích đánh giá tích cực nhờ vào lộ trình phát thải ròng bằng không (Net Zero) của các quốc gia.