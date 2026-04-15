Giá vàng thế giới giảm về mốc 4.720,66 USD/ounce, thị trường kim loại phân hóa ngày 13/3/2026 Phiên giao dịch ngày 13/3/2026 chứng kiến nhịp điều chỉnh kỹ thuật của vàng và bạc sau chu kỳ tăng nóng. Ngược lại, lithium và đồng vẫn giữ đà tăng tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp.

Thị trường kim loại thế giới ngày 13/3/2026 ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Mặc dù áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm kim loại quý, song xu hướng trung và dài hạn của nhiều mặt hàng vẫn duy trì trạng thái tích cực, đặc biệt là các vật liệu phục vụ chuyển đổi năng lượng.

Nhóm kim loại quý bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật

Tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm 0,65% trong phiên, lùi về mức 4.720,66 USD/ounce. Dù chịu áp lực giảm trong ngày, kim loại quý này vẫn ghi nhận mức tăng 1,51% theo tuần và tăng 9,29% tính từ đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm 2024, giá vàng hiện cao hơn gần 47%, cho thấy sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn này trong dài hạn.

Tương tự, giá bạc ghi nhận mức giảm mạnh hơn với 1,71% trong ngày, đưa giá trị về mốc 74,384 USD/ounce. Dù biến động tiêu cực trong ngắn hạn (giảm 7,88% theo tháng), giá bạc vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 130,31% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu lớn từ các ngành công nghiệp. Bạch kim cũng không nằm ngoài xu hướng khi giảm 0,96%, hiện đứng ở mức 2.045,40 USD/ounce.

Sự phân hóa ở nhóm kim loại cơ bản và công nghiệp

Trái ngược với đà giảm của kim loại quý, nhóm kim loại phục vụ sản xuất công nghiệp cho thấy sự chống chịu tốt. Giá đồng chỉ giảm nhẹ 0,37% xuống mức 5,8487 USD/Lbs, nhưng đã tăng 4,69% trong tuần qua. Nhu cầu ổn định từ các dự án hạ tầng điện và sản xuất giúp giá đồng tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Lithium tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi tăng 0,93% trong ngày, đạt mức 157.000 CNY/tấn. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã tăng trưởng 32,49% do sự bùng nổ của ngành sản xuất pin và xe điện. Trong khi đó, thép HRC duy trì đà phục hồi trung hạn với mức tăng 15,82% từ đầu năm, dù có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên gần nhất.

Áp lực duy trì lên nhóm nguyên liệu ngành thép

Nhóm nguyên liệu đầu vào cho ngành thép vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức do tốc độ phục hồi của ngành xây dựng toàn cầu còn chậm. Giá quặng sắt (CNY) tăng 1,19% trong ngày lên 762,50 CNY/tấn nhưng xét theo khung thời gian tuần và tháng, mặt hàng này vẫn đang giảm lần lượt 4,39% và 5,75%.

Nhìn chung, thị trường kim loại đang có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ các tài sản đã tăng nóng sang các loại kim loại chiến lược phục vụ công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Bảng giá kim loại chi tiết ngày 13/3/2026