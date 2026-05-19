Giá vàng thế giới phục hồi lên mức 4.549,54 USD/ounce ngày 19/5 Trong phiên giao dịch ngày 19/5, thị trường kim loại quý ghi nhận sự phục hồi khi đồng USD suy yếu. Nhóm kim loại công nghiệp như đồng và thép cũng tăng nhẹ nhờ kỳ vọng từ thị trường Trung Quốc.

Thị trường kim loại thế giới ngày 19/5 ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Sự suy yếu của đồng USD và tâm lý lo ngại rủi ro dịu bớt đã thúc đẩy các nhà đầu tư quay lại với các tài sản an toàn.

Kim loại quý lấy lại đà tăng

Giá vàng thế giới đã tăng thêm 17,4 USD/ounce, chốt phiên ở mức 4.549,54 USD/ounce. Mặc dù phục hồi trong phiên này, tính chung theo tuần và theo tháng, giá vàng vẫn ghi nhận mức giảm lần lượt là 3,5% và 5,62%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá kim loại quý này vẫn đang cao hơn 38,27%.

Đáng chú ý, bạc là mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm kim loại quý. Trong phiên ngày 19/5, giá bạc tăng 1,296 USD/ounce, lên mức 76,368 USD/ounce. So với cùng kỳ năm trước, giá bạc đã bứt phá ấn tượng với mức tăng hơn 130,98%.

Nhóm kim loại công nghiệp và xây dựng chuyển biến tích cực

Tại nhóm kim loại cơ bản, giá đồng tăng 0,0573 USD/pound, đạt mức 6.2147 USD/pound. Đà tăng này được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ cải thiện tại Trung Quốc và hoạt động bổ sung hàng tồn kho của các nhà máy sản xuất. Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng khoảng 9,4%.

Thị trường thép cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi nhẹ:

Thép cây: Tại Trung Quốc tăng 15 CNY/tấn, lên mức 3.175 CNY/tấn.

Thép cuộn cán nóng (HRC): Tăng gần 2 USD/tấn, đạt 1.131,06 USD/tấn.

Quặng sắt: Giao dịch quốc tế nhích nhẹ 0,23 USD lên 110,54 USD/tấn.

Nhu cầu xây dựng và sản xuất công nghiệp phục hồi từng phần tại khu vực châu Á đang là bệ đỡ chính cho giá thép, dù tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng về tốc độ bứt phá thực tế.

Nguyên liệu ngành pin và kim loại hiếm

Giá lithium tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao là 191.500 CNY/tấn. Đây là mặt hàng có biến động mạnh nhất khi tăng tới 61,6% kể từ đầu năm và gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu sản xuất pin xe điện. Trong khi đó, giá coban hydroxit duy trì ổn định ở mức 56.519,84 USD/tấn.

Bảng giá chi tiết một số mặt hàng kim loại ngày 19/5

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại Biến động ngày So cùng kỳ (%) Vàng USD/ounce 4.549,54 +17,40 +38,27% Bạc USD/ounce 76,368 +1,296 +130,98% Đồng USD/pound 6,2147 +0,0573 +33,78% Thép cây CNY/tấn 3.175,00 +15,00 +2,82% Lithium CNY/tấn 191.500 +500 +200,63% Quặng sắt USD/tấn 110,54 +0,23 +10,54%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang chịu tác động đan xen từ biến động của đồng USD và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi nhóm kim loại quý cho thấy dấu hiệu phục hồi kỹ thuật, các mặt hàng kim loại công nghiệp vẫn đang biến động thận trọng theo triển vọng nhu cầu tiêu dùng thực tế tại các nền kinh tế lớn.