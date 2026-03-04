Thị trường Giá vàng trưa nay 4/3/2026: Thế giới tăng trở lại, trong nước giảm 4 triệu Giá vàng trưa nay 4/3/2026: Giá vàng thế giới tăng trở lại hơn 1% trong phiên sáng thứ 4; Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 4 triệu xuống 184,2 triệu

Giá vàng thế giới hôm nay 4/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 11h30 ngày 4/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.168,75 USD/ounce, giảm 203,68 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.304 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi vừa chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần ở phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 4 cũng tăng 1,1%, lên 5.178,40 USD/ounce.

Trước đó trong phiên ngày thứ Ba, giá vàng thế giới này đã giảm hơn 4% và rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/2. Nguyên nhân chính là do đồng USD mạnh lên và thị trường bắt đầu giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, khi nguy cơ lạm phát tăng trở lại.

Cùng với vàng, nhiều kim loại quý khác cũng tăng giá trong sáng nay. Giá bạc giao ngay tăng mạnh 3,5% lên 84,92 USD/ounce sau khi vừa giảm hơn 8% ở phiên trước. Giá bạch kim tăng 2,7% lên 2.139,56 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,6% lên 1.673,87 USD/ounce.

Giá vàng cập nhật 11h30 trưa hôm nay 4/3/2026

Giá vàng hôm nay ghi nhận cú giảm sâu 4 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục suy yếu. Đà lao dốc mạnh khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay, đặc biệt là những người mua vàng dịp vía Thần Tài.

Tại hệ thống của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm tới 4 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này hiện mua vào ở mức 181,2 triệu đồng/lượng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ACB hạ giá 4 triệu đồng/lượng, đưa giá mua xuống còn 182,2 triệu đồng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng, hiện mua vào 181,2 triệu đồng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 4/3/2026

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay, vàng nhẫn thương hiệu PNJ giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn của SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 4/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,2 184,2

-4000 -4000 Tập đoàn DOJI

181,2

184,2

-4000 -4000 Mi Hồng

181,5 184,2

-4000 -4000 PNJ

181,2

184,2

-4000 -4000 Bảo Tín Minh Châu

181,2

184,2

-4000 -4000

Bảo Tín Mạnh Hải 180,2 183,2 -5000 -5000 Phú Quý 181,2 184,2

-4000 -4000