Giá vé tàu tăng 3% từ ngày 26/3/2026

Giá vé tàu tăng từ 0 giờ ngày 26/3/2026

Từ 0 giờ ngày 26/3/2026, ngành Đường sắt điều chỉnh tăng 3% giá vé hành khách. Đây là lần thứ 4 giá vé được điều chỉnh kể từ khi thị trường nhiên liệu biến động do tình hình Trung Đông.

Các lần điều chỉnh trước đó

Ngày 20/3, ngành đường sắt thông báo tăng 5% giá vé hành khách và 8% giá cước vận chuyển hàng hóa, áp dụng từ 0 giờ ngày 21/3, sau khi giá xăng dầu tăng mạnh.

Ngày 13/3, giá vé hành khách được giảm 3% và giá cước hàng hóa giảm 4% khi chi phí nhiên liệu hạ nhiệt.

Ngày 8/3, giá cước vận tải đường sắt tăng 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách do giá nhiên liệu tăng.

Điều hành giá theo biến động nhiên liệu

Ngành đường sắt điều chỉnh giá vé và cước vận tải linh hoạt theo diễn biến thị trường nhiên liệu, do chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 26% tổng chi phí vận tải.

Yêu cầu quản lý từ cơ quan chức năng

Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi sát tác động của giá xăng dầu đến giá cước vận tải, đặc biệt với vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện kê khai giá theo quy định, bảo đảm tính đúng và đầy đủ trong cơ cấu giá.

Cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá. Những trường hợp tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý theo quy định.

Các đơn vị vận tải phải tuân thủ nghiêm quy định về giá, không được lợi dụng biến động nhiên liệu để điều chỉnh giá vượt mức hợp lý.

Định hướng điều hành trong thời gian tới

Đối với các dịch vụ áp dụng khung giá do nhà nước quy định, các đơn vị được khuyến khích giảm giá hoặc áp dụng mức giá sàn nếu chi phí nhiên liệu ít biến động.

Ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và ảnh hưởng đến chi phí vận tải, từ đó đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động đến hoạt động vận tải và đời sống người dân.