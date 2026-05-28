Thị trường Giá xăng dầu chiều 28/5/2026: Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 1.000 đ/lít Giá xăng dầu 28/5/2026 giảm đồng loạt, RON95 và E5 hạ mạnh theo kỳ điều hành mới, giảm áp lực chi phí thị trường.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm theo kỳ điều hành mới

Thị trường xăng dầu hôm nay 28/5/2026 ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt tại kỳ điều chỉnh chiều nay. Hầu hết các mặt hàng nhiên liệu đều được điều chỉnh giảm giá bán lẻ.

Đáng chú ý, xăng RON95-III giảm xuống còn 24.150 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON92-II lùi về 23.250 đồng/lít. Diễn biến này giúp giảm áp lực chi phí cho nhiều lĩnh vực kinh tế đang phụ thuộc lớn vào nhiên liệu đầu vào.

Trong bối cảnh giá vàng và giá dầu thế giới biến động liên tục, thị trường trong nước đang phản ứng theo hướng điều chỉnh linh hoạt hơn qua từng kỳ.

Bảng giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ chiều 28/5/2026

Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố mức giá điều chỉnh chính thức từ 15h hôm nay, áp dụng trên toàn quốc.

SẢN PHẨM Giá từ 28/05/2026 (đã bao gồm thuế GTGT) So sánh với kỳ trước Xăng RON 95-III 24.150 đồng/lít -1.390 Xăng E5 RON 92-II 23.250 đồng/lít -1.090 Diesel 27.650 đồng/lít -1.110 Dầu hỏa 2-K 25.800 đồng/lít -2.560

Mức điều chỉnh cho thấy xu hướng giảm đồng bộ, trong đó nhóm nhiên liệu phục vụ sản xuất và vận tải chịu tác động rõ rệt nhất.

Cơ chế bình ổn tiếp tục được áp dụng

Song song với điều chỉnh giá bán, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được duy trì nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường trong trung hạn.

Mức trích lập hiện tại gồm:

500 đồng/lít đối với xăng sinh học E5

700 đồng/lít đối với xăng khoáng

300 đồng/lít đối với dầu diesel

700 đồng/kg đối với dầu mazut

Việc duy trì quỹ giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ ứng phó khi giá dầu thô quốc tế biến động mạnh hoặc xảy ra các cú sốc nguồn cung.

Thị trường dầu thế giới chịu áp lực từ nhiều yếu tố

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Dầu WTI duy trì quanh mức 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent dao động dưới 100 USD/thùng. Các yếu tố như nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ, tồn kho nhiên liệu giảm và căng thẳng địa chính trị tiếp tục chi phối xu hướng giá.

Ngoài ra, các mặt hàng năng lượng khác cũng ghi nhận biến động nhẹ.

Lộ trình xăng E10 và xu hướng chuyển đổi nhiên liệu

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch của Bộ Công Thương. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Xăng E10 được định hướng sử dụng cho phần lớn phương tiện động cơ xăng, trong khi E5 tiếp tục được duy trì trong giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận theo lộ trình giúp hạn chế tác động đột ngột đến thị trường và người tiêu dùng.

Quá trình thử nghiệm đã được triển khai từ năm 2025, tạo nền tảng cho việc mở rộng trên quy mô lớn trong năm 2026.